Jogos para mudanças no festival dura em Nova York 26 a 27 de junho

22. Os jogos anuais do festival para mudanças serão realizados nos dias 26 e 27 de junho em Nova York sobre o assunto “Design for Tomorrow”.

O evento será realizado na Escola de Design de Parsons, em Nova York, e o grupo fez um convite para palestrantes e prêmios nesta semana até 5 de fevereiro.

Por mais de duas décadas, o Festival G4C tem sido um dos principais eventos globais para reunir desenvolvedores, criadores, professores e inovadores sociais que acreditam no poder dos jogos e da mídia imersa para iniciar mudanças no mundo real.

Em “Design for Tomorrow”, o festival investigará que jogos e mídia imersa podem incentivar a cooperação em gerações, perspectivas e setores. Durante o festival de dois dias, os alunos estarão envolvidos nas chaves, painéis, workshops e oportunidades de networking focados em três trilhas básicas: jogos e aprendizado, questões cívicas e sociais e saúde e bem -estar. A programação XR será integrada em todos os registros.

A Nova deste ano, o G4C sediará a série Master Class em 25 de junho, onde os líderes da indústria e especialistas no design dos jogos liderarão as sessões de profundidade do aprendizado. Os participantes terão a oportunidade de aprender com os altos profissionais dos jogos, porque compartilham seus conhecimentos em tópicos, como o desenvolvimento de jogos em plataformas, as forças do jogo, design e financiamento. Essas são sessões cuidadosamente com curadoria adaptadas à comunidade G4C.

Susanna Pollack é o Presidente Games for Change.

A Games for Change Awards em 26 de junho, a fundação do festival, celebrará a excelência em jogos de influência social e mídia imersa. As categorias incluem a influência mais significativa, a melhor em inovação e a melhor narrativa, entre outros. Este ano, a cerimônia de premiação apresenta uma nova categoria, “O melhor projeto baseado em plataforma”, reconhecendo jogos influentes e experiências imersas criadas nas plataformas de reprodução estabelecidas (como Minecraft, Roblox ou Fortnite Creative) que afetam as ferramentas e a comunidade construídas e a comunidade lançar uma influência social significativa.

“22 anos, os jogos de mudanças no festival foram uma reunião para a inovação entre a temporada em jogos e mídia imersa”, disse a presidente Susanna Pollack, presidente da Games for Change, em comunicado. “À medida que nossa indústria continua a se desenvolver, expandimos nossa programação para se reunir com o momento. Nossa nova série de masterclass e prêmios aprimorados refletem o crescimento e a emoção de nosso setor. Estamos muito satisfeitos por ter retornado a Parsons, onde podemos aproveitar esse momento e incentivar a próxima onda de cooperação e inovação. “

Pollack foi o mestre de cerimônias em nossa recente série GamesBeat Insider: Hollywood and Games em dezembro, e ela é uma oradora comum em eventos sobre como alcançar tanto bom bem fora da festa.

As inscrições para o palestrante e o prêmio foram abertas até 5 de fevereiro de 2025. Para obter mais informações, visite o festival.gameforchange.org.

O festival anterior de 21 anos de 21 anos investigou o “Marcador 2030: Global Change Catalizer”, reunindo mais de 150 oradores de 12 países. O evento uniu 2.300 em pessoa e praticamente um participante para 65 conversas e workshops. Atrás de Nova York, nossos festivais de capítulos na África, Ásia, Índia, Türkiye e América Latina expandiram sua influência global, vinculando modelos ao continente.

O grupo também sediou a 2ª reunião anual dos Jogos e o ODS na ONU, reunindo 180 líderes para forjar novas parcerias e desencadear soluções de ação.

Os jogos pela mudança também adicionaram novos membros do comitê: Benjamin Golant: Diretor mais velho de Política de Jogos Globais na Tencent American; Samir El Agili: Presidente em um local de inclinação; E Mark Stanley: Fundador de um coletivo estratégico para jogos, um consultor de aconselhamento do Planet Play e um defensor do uso de jogos para lidar com os desafios globais.

No ano passado, o relatório da Impart for Games for Change disse que ele teve 21 festival, 86 vencedores do prêmio G4C, cinco capítulos globais do G4C, 22 eventos globais no capítulo, 58.000 estudantes e 75% dos alunos nas escolas do Título I.