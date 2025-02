Kai Cenat planeja lançar a ‘Universidade de Straio’ para ensinar criadores de aspiração

Kai Cenat é uma “unidade para transmitir tudo”.

Cenat anunciou seus planos durante a eletricidade em 13 de fevereiro, explicando que queria ajudar as correntes e o grande e pequeno aprendizado com seu sucesso. “Vou alugar uma universidade no fim de semana. Isso fluirá uma universidade. Tudo bem? Vou alugá -lo “cenat disse Durante seu fluxo de contração. “Vou investir as matrículas e aplicações de pessoas que se matricularão na universidade, seja você grande, seja uma pequena corrente, pode fluir durante todo o fim de semana”.

O Cenat será instalado como diretor da escola. Assim como a universidade certa, haverá dormitórios; Ao contrário da universidade real, existem planos que grandes influências atuam como instrutores. Cenat disse durante o curso de 13 de fevereiro, que quer Mrbeast e Mark Rober. “Em termos de classe e merda, por exemplo, eu adoraria fazer algo, ciência, Mark Rober é professor naquele dia, e ele faz experimentos loucos para o fluxo de todos”, disse ele. “Digamos que haja uma aula financeira, MrBeast naquele maluco ** Ker.”

Embora alguém seja bem -vindo, isso não significa que a recepção seja garantida. Mas aqueles rejeitados pela primeira vez são bem -vindos para se candidatar ao próximo semestre novamente, disse Cenat.

Enquanto alguns comentaristas da Internet estavam empolgados com a chance de aprender com uma das correntes de contração mais respeitadas, outros suspeitaram. “Curso de colisão de dois dias sobre como quebrar a internet e o cronograma de sono ….” Uma pessoa Postado em x. “Então, apenas um palhaço da faculdade mais caro?” escreveu outro.

Nos últimos anos, o Cenat ficou conhecido por seus fluxos de registro no Twitch e YouTube que atingem milhões de espectadores. Cenat, 23 anos, ocupou 24 anos na lista da Forbes Os ganhos superiores 2024 com um lucro estimado em US $ 8,5 milhões.

O espaço ao vivo nos últimos anos observou um crescimento significativo, tanto no formato quanto no número de pessoas que foram tocadas. No último trimestre de 2024, a audiência ao vivo atingiu as 8,5 bilhões de horas que assistiram, 12% do ano em comparação com 12% do ano, conforme relatado pela empresa de marketing Machadinha.

Quem precisa de quatro anos de faculdade e dezenas de milhares de dólares em dívidas?

Fonte