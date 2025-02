Kendrick Lamar quer levar sua narrativa para o show do Super Bowl no intervalo

Kendrick Lamar quer levar sua narrativa para o show do Super Bowl...

Kendrick Lamar O objetivo é inserir seu sabor de hip-hop em Los Angeles em Nova Orleans, enquanto permanece leal às suas raízes de contar histórias durante o domingo Half -Bowla’s Half -Time Aparence.

“Como estou no presente e que estou trancado que sinto e a energia que tenho agora, é LA Energy para mim”, disse o Apple Music em entrevista coletiva na quinta -feira. “É algo que eu queria passar para Nova Orleans e ver o mundo vê -lo. Este sou eu. Este é Kendrick Lamar, 37 anos, e ainda sinto que estou subindo, ainda estou a caminho.”

Rap Megasar vai pegar o estágio do Super Bowla fresco de umGrammy Triumph,Onde ele reivindicou dois dos maiores prêmios noturnos – uma música e um disco do ano – para seu disco de disco “Not Like Us”.

Quando perguntado o que os espectadores podem esperar, Lamar respondeu: “Contar a narrativa. Acho que sempre fui muito aberto sobre narrar todo o meu catálogo e minha história da música. E eu sempre tive uma paixão quando o trouxe em qualquer estágio i.

Lamar seráAdoção de hip-hopRetorne ao jogo do campeonato da NFL, onde ele se apresentou como artista visitante no Dr. Dreom, Snoop Dogg, Mary J. Bliga, 50 Cent e Eminem 2022. No domingo, ele se tornou o primeiro artista solo de hip-hop a mostrar o intervalo do intervalo.

“Isso me lembra a essência e a resposta fundamental do rap e do hip-hop e até onde pode ir”, disse ele. “A cultura coloca na vanguarda, onde é preciso estar e não ser minimizado apenas em uma música ou verso impressionante. Essa é uma verdadeira forma artística, portanto, representá -la nesse tipo de estágio é como tudo que eu fiz e em tudo Eu acredito na cultura. “

SzaEle se juntará a ele, mas vários outros detalhes do desempenho foram revelados, adorando a tradição na qual os headliners mantêm seus planos em segredo. Rihanna estava esperando a apresentação do Great Bowla 2023Descubra que ela estava grávidacom seu outro filho.

Super Bowl acontecerá no domingo emCaesars Superdome,Com o campeão duplo Kansas City Chiefs, ele está enfrentando o Philadelphia Eagles no Campeonato de Remoção.

Quem mais se apresenta no Super Bowl?

O Super Bowl Pogama terá gosto de Louisiane:Jon Batistese apresentará no palco para cantar um hino nacional enquantoTrombon ShortyeLauren DaigleEles estão planejando executar “America Beautiful”.

Mais recentevai executar “Levante cada voz e canta“Como parte da pré -banda.

O hino nacional e “America Beautiful” serão realizados pela ator Stephanie Nogueras na linguagem de sinais americana. Otis Jones IV assinará “Levante todas as vozes e cantará”, e o Half -Time Show será assinado por Matt Maxey.

Os artistas pré -bandas são todos nativos da Louisiane.

– Jonathan Landrum Jr., escritor AP Entertainment

Fonte