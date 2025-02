Kentucky Fried Chicken foi erradicada de seu estado ancestral nativo em uma amostra publicada na terça -feira por uma empresa de origem que mudará o escritório corporativo da cadeia dos EUA para o Texas.

A cadeia alimentar que é conhecida hoje como KFC – que é o coronel Harland Sanders e sua mistura secreta de 11 ervas e especiarias – a sede será planejada no Texas, e cerca de 100 funcionários corporativos da KFC serão movidos nos próximos seis meses, ele disse A Yum Brands, proprietária do KFC, Taco Bell e Pizza Hut.

Mover o escritório corporativo da KFC de Louisville trouxe uma resposta rápida dos líderes políticos em Kentucky.

“Estou decepcionado com essa decisão e acredito que o fundador da empresa será”, disse o governo Andy Nemanjear em comunicado. “O nome desta empresa começa com Kentucky e, para venda de seu produto, vendeu a herança e a cultura do nosso país”.

Nemo, democrata, disse que esperava que Yum exijasse, movendo os funcionários da KFC de Kentucky. O prefeito Louisville Craig Greenberg também decepcionou com um desvio corporativo de trabalhadores no Texas, observando que a marca “nasceu aqui e é sinônimo de Kentucky”.

Yum disse que o movimento fazia parte de seus planos mais amplos para marcar dois assentos da marca nos EUA – em Plan e Irvine, Califórnia. A KFC e a Pizza Hut estarão sediada, enquanto Taco Bell e Habit Burger & Grill permanecerão sediados em Irvine, informou a empresa. Yum acrescentou que 90 funcionários com sede nos Estados Unidos que estavam trabalhando remotamente para se mudar para o campus no final onde seu trabalho está acontecendo.

A Fundação Yum e KFC ocupará escritórios corporativos em Louisville, informou a empresa. O governador e o prefeito disseram que estão agradecidos por os empregos estarem na maior cidade de Kentucky.

“Logo me pedi para me encontrar com o diretor executivo da YUM, manterei minha sede corporativa aqui e 560 funcionários aqui”, disse Greenberg em seu comunicado. “Vou trabalhar incansavelmente com a orientação de Yum para continuar a crescer minha presença em Louisville”.

Os funcionários que mudarem receberão suporte de realocação e transição, informou a empresa.

Yum disse que a nomeação de dois assentos da marca visa incentivar uma maior cooperação entre suas marcas e funcionários.

“Essas mudanças nos posicionam para um crescimento sustentável e nos ajudarão a atender a nossos clientes, funcionários, franquias e acionistas”, disse o diretor executivo da YUM, David Gibbs, em comunicado.

Yum também anunciou que forneceria uma detenção de um milhão de dólares ao Financiamento da Universidade de Bolsas de Bolsas de Business de Louisville pela YUM. E a empresa disse que a KFC continuaria sua presença na marca em Louisville, com o objetivo de construir um restaurante líder original.

KFC -Essas conexões com Kentucky correm quase um século de profundidade. Em 1930, em uma estação de serviço em Corbin, Kentucky, Sanders começou a alimentar passageiros e passou os próximos nove anos aprisionando seu complexo de plantas e especiarias, bem como a técnica básica de culinária, diz o site da KFC.

E a semelhança de empreendedores de Gotead é conhecida em globalmente, depois de serem impressos nos sinais de restaurantes KFC e baldes de frango. Atualmente, existem mais de 24.000 pontos de venda em mais de 145 países e territórios em todo o mundo, diz o site da marca.

– Bruce Schreiner, Associate Press

