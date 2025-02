King Soopers Rocurery Shop

Cerca de 10.000 trabalhadores de produtos alimentícios em toda a área de Denver ocorreram na quinta -feira, alegando que as práticas injustas e ilegais de negociação do rei Sooper estavam negociando enquanto sua aliança negociava um novo contrato com uma cadeia comercial.

Trabalhadores à distância em 77 lojas King Soopers em Denver e seus subúrbios, além de aqueles nas proximidades de Boulder e Louisville, Colorado, convidaram os clientes a não atravessar as linhas de Piket que começaram a se formar antes do amanhecer.

“Pare juntos. Mantenha -se forte”, Union Local 7, da União Internacional dos Trabalhadores Comerciais e Alimentos Comerciais, o presidente Kim Cords escreveu membros do sindicato em uma carta na segunda -feira, anunciando uma greve.

Os membros do UFCW Local 7 votaram 96% na semana passada para a aprovação de práticas de trabalho injustas.

King Soopers, uma cadeia de propriedade da Kroger, com uma loja 121 no Colorado e Wyoming, negocia um novo contrato desde outubro. O contrato atual expirou em janeiro.

As lojas com trabalhadores impressionantes permanecerão abertos a um cronograma limitado que começa uma hora depois e fecha duas horas antes do habitual todos os dias, disse a porta -voz da King Soopers, Jessica Trowbridge E -Hest.

Cordova acusou a companhia de voar para fora dos trabalhadores do estado em lojas de funcionários.

Locais no norte e sul do Colorado e Cheyenne, Wyoming – onde os trabalhadores não estão em greve – permanecerão abertos durante o horário habitual, escreveu Towbridge.

O sindicato afirma que o rei Soopers questionou e inspecionou ilegalmente membros do sindicato, recusou -se a fornecer as informações necessárias para negociações de contrato, ameaçou os membros da União de Roupas e Membros da União de Gumba que expressaram apoio da União e insistiram em usar US $ 8 milhões em aposentadoria para a saúde Benefícios para benefícios à saúde A cobertura dos salários aumenta.

King Soopers nega todas as alegações, dizendo em comunicado na sexta -feira que ele havia agido completamente com a lei e suas obrigações de negociações coletivas. O governo embarcou em um “alto comprimento” para compartilhar todas as informações relevantes com o sindicato, dedicado à FER e por negociações legais e desafia a reivindicação do sindicato de que ele gastará fundos para a aposentadoria.

“Queremos ser claros – o chamado do sindicato para greve não é sobre salários, cuidados de saúde ou pensões. É baseado nas acusações de que acreditamos que não têm crédito”, disse o presidente King Sooper Joe Kelley em comunicado.

A greve forçará os clientes a pagar preços mais altos em lojas e lojas competitivas com trabalhadores que não destruíram, acrescentou Kelley.

A greve segue várias ações recentemente ameaçadas e unidas nos Estados Unidos na semana passada, o Union Teamsters e a Costco chegaram a um acordo sobre o Contrato Condicional do Contratopara evitar um ataque.

Na estação de esqui de Utah’s Park City, a maior dos Estados Unidos, cerca de 200 patrulhas de esqui sindicalterminou quase uma greve de duas semanas em 9 de janeiro.Depois de chegar ao acordo com o proprietário do Vail Resort por um salário mais alto, incluindo aumentos para patrulhas de esqui mais antigas.

Os sindicatos garantiram outras concessões significativas do empregador nos últimos meses após as grevesFábrica da Boeingtrabalhadores,Dockerworkers nos portos das costas leste e baía,,,Artistas de videogara,Trabalhadores de hotéis e cassinos na fita de Las Vegas.

– MEAD HUMPAS, Associated Press

Fonte