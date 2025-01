La Wildfires: Como os artistas se reúnem depois de perder obras de arte

Anthony OB nunca imaginou que a noite de 7 de janeiro seria a última vez que ele entrouSeu refúgio seguro.

O rapper de Houston, conhecido profissionalmente como Fat Tony, viveu emVizinhançaPor um ano e diz que ele e seus vizinhos estavam preparados para ventos fortes e talvez vários dias interrompendo correntes.

“Eu esperava completamente, você sabe, talvez minhas janelas estejam danificadas e eu volto como um dia ou dois e apenas limpei”, disse o rapper.

Mas moradores como Obi acordaram na manhã seguinte com a notícia de que milhares de casas e bairros inteiros foram queimados em cinzas, destruídos por uma chama que apagou as grandes áreas de Pacific Palisada e Altadena. Embora o quarto esteja nas partes opostas do condado, elas são conhecidas por muitos deComunidade criativa da cidadeHabitaçãocineastas,Atores, músicos e artistas de várias mídias.

“LA não é apenas um povo rico e famoso que tem castelos gigantes que foram destruídos”, disse a artista visual Andrea Bowers, que ajuda os artistas a se recuperarem. “Muitos membros da nossa comunidade perderam tudo, perderam todas as suas obras de arte e seus arquivos, é um trabalho insubstituível, da vida e da vida útil da pesquisa”.

“Muitos de meus colecionadores perderam suas casas”, disse o artista figurativo e conceitual Salomón Huerta, que perdeu sua casa de Altaden por três anos do fogo de Eaton e cuidou da cena artística no LA -em LA irá para baixo como resultado do fogo. “Antes do incêndio, conversei com certos colecionadores. E depois do fogo, eles não estão em um bom lugar para conversar. Espero que haja apoio para que a cena artística ainda possa progredir. Mas será difícil.”

Obi e Huerta perderam não apenas tesouros pessoais, oportunidades de negócios e casas, mas também equipamentos vitais e arquivos profissionais, acrescentando seu ônus emocional.

Huerta deixou para trás os diamantes e transparentes do trabalho passado, que ele planejava digitalizar para o próximo livro.

“Tudo se foi”, disse Obi. “Todas as minhas coisas associadas à música oleosa de Tony que não estavam mais naquela casa, que eram rostos em casa”.

Depois de um incêndio, uma rede de suporte nasceu

Kathryn Andrews nunca imaginou que ela experimentariaOutro incêndioem sua vida.

A artista conceitual foi forçada a escapar em seu bairro Pacific Palisades quando a fumaça se aproximava, pela segunda vez em quatro anos ela teve que escapar do incêndio.

Perdeu a propriedade Juniper Hills2020. Bobcat Fire,que queimou uma grande parte do distrito rural de Los Angeles.

“Eu já experimentei que uma casa queimada. Acho que você tem um foco diferente depois disso. Podemos nos tornar um pouco menos relacionados a coisas materiais. E começamos a olhar para uma imagem de longo prazo, pensando, você sabe, como Vivemos juntos na comunidade, como vivemos em relação ao país e como podemos trabalhar juntos para resolvê -la “, disse ela.

Andrews é um co -fundador da tristeza e esperança de assistência na assistência, que visa apoiar financeiramente os criativos enquanto entra um longo caminho a seguir e é fundado com um grupo de diretores de galerias, profissionais artísticos e artistas como Bowers, Ariel Pitman, Olivia Gauthier e Julia V. Hendrickson.

“Nosso principal objetivo é obter pessoas que gastam dinheiro para tudo o que é a necessidade mais avançada”, disse Pittman.

Os esforços na coleta de fundos começaram logo após o início dos incêndios com o Fundo GO, que exige US $ 500.000. Agora eles levantaram mais de US $ 940.000, com sua nova meta de US $ 1 milhão por meio de um espaço artístico sem fins lucrativos de um tijolo. Desde terça -feira, tristeza e esperança receberam mais de 450 consultas, e Pittman diz que os fundos serão distribuídos uniformemente aos candidatos. O prazo para os artistas que enviarão uma pesquisa sobre necessidades concluiu, mas os esforços para ajudar a continuar a arrecadar fundos até meados de março.

A tristeza e a esperança também têm cinco grupos diferentes de voluntários que apóiam colegas, ajudando com necessidades médicas, problemas de segurança e problemas de locatários e coletando dados de uma pesquisa para melhor atender sua comunidade criativa.

“São pessoas que já se comprometeram em seu trabalho a longo prazo, incluindo cinco, para a construção de uma comunidade e a construção da sustentabilidade em torno de artistas e trabalhadores de arte em nossa cidade e além”, disse Pittman.

Para tristeza e esperança, criar um futuro sustentável para artistas em toda a cidade começa com espaços e acomodações acessíveis.

Para o fotógrafo Joy Wong, perder a casa de oito anos significava perder a beleza de Altaden. Ele descreve toda a área como “o bolso celestial”.

“Eu não queria sair”, disse Wong, que certamente foi evacuado com sua esposa e filha de dois anos. “Estávamos muito apaixonados por esta casa, e não era apenas a minha casa. Também era o meu espaço de estúdio”.

Muitos, como Obia, Wong e Huerte, começaramGoFundMeContas. Enquanto isso, iniciativas e esforços para ajudar a aparecer no sul da Califórnia, prontos para ajudar com doações de roupas, ações artísticas, equipamentos criativos profissionais e muito mais.

“Eu me candidato a tudo”, disse Obi, que precisa substituir seus instrumentos e equipamentos de tiro.

Wong disse que recebeu muito apoio à família, amigos e colegas.

“Acho que só tenho que me apoiar na comunidade e voltar a rachaduras”, disse ela. “Eu tenho que devolver todo o equipamento. Será um longo caminho, mas vai ficar bem.”

Como alguns artistas vêem a cena artística de Los Angeles podem renascer

O co -fundador e diretor da Galeria Superchief e o diretor de Bill Dunleavy disse que acredita que esta é uma oportunidade de reformar a infraestrutura muito necessária para a arte em Los Angeles.

“Também está bastante perdido nos incêndios afetados pelo incêndio. E isso afetará os preços dos preços de aluguel e dos estudos e mercados de arte e tudo mais”, disse Dunleavy. “Fiquei tão impressionado com a quantidade de compaixão que as pessoas sentem e um senso de deveres que as pessoas sentiram em ajudá -lo. … Espero que isso continue nos próximos anos. “

A diretora criativa Celina Rodriguez disse que espera que artistas e criativos livres ainda estivessem trabalhando e atirando em produção ou projetos em toda a cidade, em vez de partir para incêndios.

“Perdendo tantos locais que atiraríamos, geralmente em Maliba, Topanga, Palisades, o tempo todo. Teremos que recolher e entender absolutamente como podemos continuar trabalhando em Los Angeles … e convidar as pessoas a atirar aqui para produções “Ela disse.

Rodriguez e Dunleavy começaram a coletar doações na Galeria de Los Angeles, no centro da cidade e, em um tempo de 48 horas, eles o transformaram em um movimentado centro de doações com mais de 150 voluntários. A dupla agora colabora com famílias deslocadas para garantir que suas necessidades diárias sejam atendidas.

Dunleavy disse que os esforços para ajudar apenas o incentivaram a assumir apenas um centro de doações e a explorar as opções de trabalho sem fins lucrativos para a comunidade.

“Todas as nossas rodas estão virando agora que vimos o poder que apenas a auto -organização pode ter”.

– Leslie Ambriz, Associated Press

Fonte