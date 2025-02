Leo Oleba assume o papel dos jogos do presidente para a mudança

Jogos para mudar Disse Leo Oleba, o novo presidente do conselho de administração da organização sem fins lucrativos dedicada a jogos e mídia para influência social.

Oleba ainda será vice -presidente da Parceria Global no Xbox, por seu trabalho diário. Isto foi seguido pela ASI Burak, diretora de negócios em Shitting Point, que é presidente nos últimos dez anos e continuará a servir como membro do Conselho de Administração.

A Games for Change realiza um evento em Nova York, onde ele atrai palestrantes inspiradores, dando conversas emocionais sobre jogos que têm o potencial de mudar o mundo ou sua perspectiva. Por exemplo, 2023. Os jogos para mudanças foram destacados por Cameron Kostopoulos, desenvolvedor Meu corpoO que foi uma forte experiência focada na “disforia física” ou na sensação que as pessoas poderiam ter quando sentem a incompatibilidade entre o corpo com que nasceram e sua identidade de gênero.

Leo Oleba é o novo presidente do jogo por mudanças.

E também em 2023, aos 20 anos, os jogos de mudanças levaram os participantes da turnê da ONU de Nova York, através de lugares como o Conselho de Segurança da ONU para as reuniões da Assembléia Geral da ONU, enquanto mostrava o trabalho de Benjamin “Drlupo” Lupo, Um criador que levantou US $ 14 milhões para um hospital de pesquisa infantil naquele momento. Jude.

O evento também concedeu seu prêmio Vanguard 2020 a Gordon Beloma, Gordon Bellamy, professor de jogos da USC. A Lego também concedeu o prêmio de liderança no setor para mostrar como cuidar de crianças em ambientes de rede. Agora será o trabalho de Oleba, trabalhando com a presidente Susanna Pollack, para continuar com histórias inspiradoras sobre jogos e influência social.

Oleba traz uma riqueza de experiência e liderança ao seu papel como presidente dos Jogos de Mudança. Com mais de duas décadas na indústria de jogos e entretenimento, ele ocupou cargos de destaque em organizações globais, incluindo servir como chefe global do YouTube, diretor geral, jogos no Google e diretor global sênior, parcerias de jogos do Facebook. Leo entregou mais de 100 jogos de estudos como BioWare, WB Games, Zynga e Disney Interactive.

Oleba teve uma conversa chorosa em um de nossos eventos de jogo com Lual Mayen, um refugiado do Sudão do Sul que aprendeu a jogar enquanto morava em um campo de refugiados. Mayen recebeu reconhecimento por sua própria história inspiradora no The Game Awards, de Geoff Keighley.

Durante sua carreira, Oleba ganhou um amplo reconhecimento por sua visão e sua capacidade de nutrir parcerias significativas que impulsionam a criatividade e a influência. Ele é um defensor apaixonado da educação e do envolvimento, defende consistentemente os esforços para iniciar o STEM para criar a indústria de jogos mais representativa. Sua dedicação ao incentivo à inovação e construção de pontes nas indústrias está perfeitamente alinhada com a missão dos Jogos de Mudança, posicionando -o como um líder dinâmico pronto para liderar a organização na próxima era de crescimento e influência.

Existem vários sapatos grandes a serem preenchidos em uma organização sem fins lucrativos. Burak deixou um legado permanente nos jogos para mudar através de suas quase décadas de mandato como presidente do comitê e seus cinco anos anteriores como presidente. Durante seu presidente, Burak liderou as iniciativas revolucionárias, incluindo a metade premiada do jogo do Movimento Sky Move, inspirado no livro do NYT do best-seller Nicholas Kristof e Sheryl Wudunn.

Leo Oleba (à esquerda) do YouTube tocando com o Dr. Lupo na ONU.

Jogue no Facebook e três jogos para celular, com o documentário PBSA outros ativos multimídia, alcançaram milhões de jogadores em todo o mundo, aumentando a conscientização e o financiamento para a melhoria dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero.

Como presidente do comitê, Burak gerenciou a organização por um período de crescimento extraordinário. Sob sua liderança, os Jogos por Mudança Zecem sua plataforma líder de status no espaço do jogo e mais que dobraram seu orçamento anual. Os Jogos Anuais do Festival para Mudança se desenvolveram em um dos eventos mais influentes da indústria, com federações de satélite que foram realizadas em todo o mundo e agora com as Nações Unidas. Além disso, os programas educacionais da organização para a criação de jogos floresceram, influenciando mais de 50.000 estudantes, mais de 1.500 professores e milhares de desenvolvedores em todo o mundo.

“” Ao embarcarmos neste novo capítulo para mudar, quero expressar minha mais profunda gratidão a ASI Burak por sua liderança visionária na última década, que foi a formação central do G4C na organização como é hoje “,” disse Pollack, “o presidente da G4C, no G4C, no G4C, um comunicado. “Estamos empolgados em receber Leo como nossos novos cadeiras do comitê. Seu amplo conhecimento da indústria de jogos, a capacidade excepcional de incentivar uma parceria colaborativa e um apoio inabalável ao G4C, tornam -o o líder perfeito para construir como ASI -um objetivo em nossa próxima fase de crescimento e influência. “

“Os jogos de mudança são extraordinários em sua capacidade de desencadear mudanças positivas globalmente por meio de cooperação com as principais universidades, Nações Unidas, organizações não governamentais, desenvolvedores de jogos e indivíduos em todo o mundo”, disse Oleba. “Susanna, Asan e toda a equipe são extraordinários e é uma grande honra se juntar a eles em uma missão tão significativa”.

Asa Burk, de Leaining, foi o presidente dos Jogos por Mudança por 10 anos.

Burak acrescentou: “Ao pensarmos nesse momento de transição, eu não poderia estar mais orgulhoso do que Susanna Pollack e nossa equipe alcançaram nesse período. Os jogos de mudanças tiveram um impacto real na indústria de jogos e sua direção, o que é mais importante , mais importante, nos juntamos às crianças e adultos que jogam jogos digitais em todo o mundo com Leo como membro do comitê, e ninguém é apropriado para liderar a organização em sua próxima etapa, em um momento em que o papel do jogo Em nossa sociedade, é mais relevante do que nunca.

Olebe assumiu o papel de Presidente do Comitê em 6 de fevereiro de 2025 e trabalha em conjunto com a equipe de liderança e o Comitê G4C sobre a extensão das iniciativas globais da organização. Os novos membros anunciados recentemente do comitê incluem Marko Stanley, fundador e diretor de coletivos coletivos estratégicos, Samir El Agili, CEO da Brandible Games, e Ben Golant, diretor mais velho da Videigara Global Policy in Tencent American.

Desde 2004, a Games for Change (G4C) fortaleceu criativos e inovadores para desencadear mudanças no mundo real, usando jogos e mídia imersa que ajudam as pessoas a aprender, melhorar suas comunidades e contribuir para tornar o mundo um lugar melhor. O G4C coopera com empresas tecnológicas e de jogo, organizações sem fins lucrativos, fundações e agências governamentais para realizar eventos de classe mundial, arcadas públicas, desafios de designer e programas de jovens. O G4C apóia a comunidade global de desenvolvedores de jogos que usam jogos para resolver desafios no mundo real, desde conflitos humanitários até mudanças climáticas e educação.

Perspectiva de Olebe

Aaron Greenberg e Leo Oleba da Microsoft.

Fiz Oleba algumas perguntas via E -šte. Aqui estão as perguntas e respostas abaixo.

GamesBeat: Há quanto tempo você está envolvido com o G4C?

Leo Olebe: O G4C é uma organização incrível que afeta os anos reais por meio de jogos e mídia imersa. Estou participando dos eventos do G4C há quase uma década. Meu primeiro endereço principal foi em 2019, intitulado “Construindo uma comunidade de brinquedos melhores”, onde falei sobre como os jogos nos uniram através de nossa paixão comum.

No verão de 2020, durante o pico do Covid, dei uma conversa chamada “Jogos que posso curar o mundo”, enfatizando os esforços na indústria de jogos para arrecadar dinheiro e conscientizar a mitigação dos códigos. Ano 2022 eu estava dizendo

Sobre o papel que todos desempenham na criação de oportunidades em uma conversa chamada “Jogos importantes, mudanças de coisas, você é importante”. Finalmente, em 2023, descobri que essas conversas faziam parte da comunidade de poder da comunidade e que poderíamos fazer a diferença na vida um do outro todos os dias. Entrei para o comitê de 2020, inspirado nas orientações e visão de Susanna.

GamesBeat: Por que você quis fazer esse movimento?

Gênero: Minha paixão pelos jogos me leva todos os dias. Os jogos influenciaram profundamente minha vida através de experiências incríveis, amizades ao longo da vida e oportunidades incríveis. O jogo é basicamente comunitário, e a base da comunidade ajuda os outros, não importa quão grande ou pequeno esforço. Como na última década, como deu um exemplo incrível de liderança como presidente do G4C. Como membro do Conselho de Administração, assisti e aprendi que os jogos de mudanças expandem seu alcance global. Eu queria fazer esse movimento agora, porque ainda sou inspirado por uma missão e quero nos ajudar no próximo capítulo de possibilidades.

GamesBeat: O que você acha que fazemos no uso de jogos para causar impacto nas mudanças sociais?

Gênero: A indústria de jogos teve um enorme impacto nas mudanças sociais de várias maneiras. Isso cria capacidades econômicas, conecta pessoas em todo o mundo e ensina e inspira novas habilidades. O jogo abre a porta e constrói pontes onde não existia antes. Embora eu ache que a indústria de jogos se saiu bem, sempre podemos fazer mais. Uma das minhas frases pessoais é: “Traga pessoas, não empurre as pessoas”. Com tantas experiências na comunidade, novas plataformas e tecnologias, o setor tem mais alcance e influência do que nunca. Usamos para receber tudo e criar um espaço onde as pessoas podem ser as melhores de si mesmas e encontrar sua tribo.

GamesBeat: O que mais te excita nesse espaço e papel?

Susanna Pollack é o Presidente Games for Change.

Gênero: Todos os dias, vemos novas tecnologias e inovações ultrapassando os limites da criatividade e da expressão. Aprendemos constantemente novas habilidades e causamos o status quo. O que mais me excita nessa área é que existem mais de três bilhões de jogadores em todo o mundo que compartilham a pura alegria de jogar. Esses jogadores têm o poder de iniciar mudanças positivas em suas comunidades. Se nada mais, estamos apenas começando. Nesse papel, estou animado para apoiar a liderança de Susanna enquanto me conecto a mais pessoas, universidades e organizações em todo o mundo.

GamesBeat: Faça algumas de suas próprias tarefas na Microsoft?

Gênero: Absolutamente. Meu papel no Xbox é ajudar jogos de jogos em todo o mundo a encontrar sucesso. É sobre trazer os sonhos em realidade. O papel nos jogos de mudança é muito semelhante – trata -se de ajudar pessoas, organizações, estúdios e universidades a reviver seus sonhos, se conectar e criar mudanças positivas. No meu coração, sou jogador e conector e vejo esses papéis como muito complementares.

GamesBeat: O que você está fazendo todos os dias na Microsoft?

Gênero: Todos os dias se refere ao apoio dos jogos dos jogos e à construção de parcerias de transformação. Alguns dias estamos explorando novos jogos e outros dias, resolvemos desafios técnicos. Com o Xbox, os jogadores podem se conectar com seus jogos e jogos favoritos em várias telas. Eu gosto de jogar o jogo no meu console imperceptivelmente, mudar para o tablet, jogar em um computador e depois entrar no meu manual. Atualmente, estou jogando Diablo 4 em quatro dispositivos por dia. Nesta temporada, sou um necromante osso que está completamente com um mestre, mas eu sou apenas paragon 128, então tenho um emprego.