Lições de sustentabilidade: quais faculdades podem ensinar empregos

O Fast Company Council é uma comunidade de membros privados de líderes, especialistas, executivos e empreendedores influentes que compartilham suas idéias com nosso público. Os membros pagam taxas anuais de associação pelo acesso à aprendizagem de pares e liderança de pensamento, eventos e muito mais.

Quando um fator na escola, na escola, no trabalho e em outros espaços públicos, a pessoa comum passa 90% de seu tempo dentro de casa. Em vista disso, provavelmente não é surpreendente que Ambiente construído É responsável por 42% das emissões mundiais de carbono (CO2). Esse número é muito grande, e a probabilidade de aumentar é grande ao considerar edifícios envelhecidos, tempo extremo, um número crescente de dispositivos com requisitos de acionamento e energia de IA e computadores de alto desempenho. Uma maneira de conseguir empregos é voltar à escola e pegar uma página do líder e administrador de TI do campus de hoje.

Além de monitorar o consumo de energia, transferência de processamento de alta demanda em tempos extraordinários e explorar incentivos do governo, incluindo incentivos fiscais e apoio energético, os líderes do campus descobriram uma nova maneira de recorrer melhor ao consumo de energia. Aquele que pode potencialmente reduzir a emissão de carbono de seus edifícios e replicar no local de trabalho.

Um problema com uma avaliação das necessidades de energia

O consumo e a distribuição de energia geralmente são baseados em suposições. Por exemplo, a observação ad hoc poderia dizer que partes da biblioteca têm menos pessoas no sábado à noite em comparação com a noite de segunda -feira. E que os projetos de estudantes e hackathoni reunam os grupos de pessoas pairando acima da tabela ou no laboratório.

Você também pode assumir que o consumo de energia é maior nos dormitórios, pois os alunos estão se preparando para o ensino, enquanto os edifícios da administração ainda estão escuros, por isso requer menos energia nos edifícios da administração. Além disso, para os administradores da universidade, as reuniões do orçamento exigem uma sala de conferências maior, enquanto as conversas são -em um em escritórios privados. Para essas diferentes atividades, as necessidades de energia variam.

Essas suposições podem ser úteis, mas não totalmente precisas; Caso contrário, as emissões de CO2 diminuiriam. As equipes HVAC -AI -IT -A provavelmente já contam o fluxo e o fluxo de tráfego de pedestres e ocupação em edifícios para sistemas de aquecimento e refrigeração. No entanto, não posso conhecer a frequência e o tempo das reuniões ad hoc. Enquanto isso, o tempo e o custo das áreas de fornecimento de energia para uma breve reunião podem ser insustentáveis, o que explica por que o espaço é frequentemente colocado a uma temperatura ambiente consistente, independentemente do uso.

Nossos edifícios não entendem o que os usuários precisam ou pretendem fazer hoje. Tenho certeza de que você se lembra da noite em que estava aprendendo ou trabalhando sozinho na sala de aula ou no escritório, apenas para desligar as luzes de repente – forçando você a fazer um pouco de dança para trazê -las de volta. A situação é semelhante aos sistemas HVAC. Em muitos edifícios, uma unidade no telhado esfriou todo o espaço; portanto, se uma pessoa se sentir quente na sala e colocou o termostato em “Low”, o sistema poderá aumentar drasticamente o CA, perdendo muita energia. Essas respostas reativas são ineficazes para a construção do sistema. O futuro reside no uso da inteligência espacial para entender como os usuários se comunicam com o espaço e prevendo necessidades e tendências futuras.

Use IA para substituir as suposições por dados reais

Pouco se sabe sobre como entender como as pessoas usam edifícios no campus e no escritório, mas isso muda. Em vez de decisões baseadas em suposições, os campi se adaptam à maneira como os alunos e os funcionários usam edifícios. Por um tempo, foram declarados os benefícios do monitoramento do rastreador, ferramentas de produtividade e câmeras, mas são, na melhor das hipóteses, incompletas e invasivas.

Por esse motivo, as instituições de ensino superior entram em tecnologias mais recentes que combinam IA e a tecnologia da sensibilidade do calor do corpo com o anonimato para entender melhor como as pessoas usam o espaço interior. Além de fornecer informações sobre o tráfego das pernas e da ocupação, os movimentos humanos podem dizer a frequência das reuniões ad hoc e a necessidade de cooperar com relação ao espaço individual com base na maneira como as pessoas se comunicam regularmente.

Instituições e organizações que usam essas tecnologias mais recentes não estão interessadas em quem está no espaço, nem são registradas essas informações; Eles estão focados na maneira como o espaço é usado.

As idéias do campus podem ser transferidas para um local de trabalho

Os requisitos de energia do campus não são diferentes da necessidade de energia no local de trabalho. Em muitos casos, ambos têm uma combinação de edifícios mais antigos e mais recentes, necessidades flutuantes para o trabalho individual e a cooperação em grupo e o tráfego e os pés fluidos devido a mudanças em troca da política do escritório. Além disso, todo campus e empresa têm diferentes culturas corporativas.

Quando temos uma imagem completa e precisa de como as pessoas usam o espaço interior, isso leva a uma melhor distribuição de sistemas de aquecimento e refrigeração para atender às necessidades das pessoas nelas. Como resultado, vemos:

Menos escurecimento: Apesar do fato de a infraestrutura mais antiga ser posteriormente decorada, o número de desaparecimentos está constantemente aumentando. Dados de Clima Central Eles relatam que os Estados Unidos sofreram um aumento de 58% nas interrupções atuais relacionadas ao tempo na última década em comparação com os anos 2000. Uma melhor compreensão do consumo de energia e da necessidade pode ajudar a reduzir a probabilidade de escurecer.

Maior valor do que investimento na retrofila: De acordo com o professor Kent Larson, diretor Ciência da cidade Grupo de pesquisa no MIT Media Lab, uma impressão de carbono do edifício pode ser reduzida usando uma “taxa de energia profunda” com tecnologias recentes em materiais de HVAC/construção e sistemas sensoriais de construção, incluindo a tecnologia de sensibilidade ao calor para entender os efeitos do movimento no espaço.

Locais de trabalho mais produtivos: Em vez de projetos e escritórios de design caros ou exclusivos, os interiores podem refletir uma cultura diferente de uma instituição ou organização. As premissas que aceitam as pessoas nelas resultam em ambientes mais produtivos, colaborativos e significativos.

Esses tipos de insights excedem a economia de custos de energia e manutenção, impressões mais baixas de carbono, um maior rendimento de investimento em tecnologia e maior retenção.

No local de trabalho, fica claro que os funcionários estão regularmente no escritório. Em janeiro de 2025 relatórioA JLL afirma que os preços do aluguel estão para cima e o leasing esteve nos últimos três trimestres consecutivos após uma pandemia. Além disso, o volume do quarto trimestre foi de pelo menos 92% da média antes da pandemia.

Enquanto as organizações estão tentando tornar um escritório um local que os funcionários desejam ser, vale a pena assistir inovações nos campi que podem influenciar o benefício de funcionários e planetas.

Honghao Deng é o diretor executivo e co -fundador da Butlr, MIT Media Lab Spinout.

Fonte