LinkedIn de volta no vídeo em estilo Tiktok compensa de uma maneira grande

O Linkeding é um novo Tictok?

Um vídeo curto é agora a categoria que mais cresce no LinkedIn, crescendo a uma velocidade dupla de outras postagens na plataforma. Segundo o LinkedIn, o total de visualizações de vídeo aumentou 36% no primeiro trimestre de 2025.

Agora o LinkedIn dobra em um vídeo com novos recursos para aprimorar a descoberta e o engajamento. Uma tela completa de uma experiência de vídeo vertical, lançada pela primeira vez no Mobile, agora chega ao desktop. Os clientes podem tocar no vídeo, passar um dedo mais e explorar uma nova placa de vídeo semelhante a um tick.

Os vídeos também recebem a plataforma frontal e central. Agora, ao pesquisar o tópico, os vídeos relevantes aparecerão em um jardim de infância que pode estar transbordando. Um botão de rastreamento maior no player na tela inteira facilita a retenção de criativos, e os espectadores podem verificar a gravação rápida do perfil e outros vídeos sem deixar os jogadores.

Para usuários que desejam usar uma pressão de vídeo, o LinkedIn também começou Cursos de nano-in-anding sobre tópicos, incluindo Ganchos de vídeo,,, conjuntoReescrevendo o conteúdo i LinkedIn Live.

“Através do LinkedIn, vemos que nossos membros têm um amplo sucesso quando se trata de postar publicações de vídeo em uma curta forma”, diz Laura Laurenzetti, editora executiva LinkedIn News News Uma empresa rápida. “Dos proprietários de pequenas empresas aos diretores executivos aos criadores da geração Z, muito mais, o vídeo no LinkedIn é um novo limite para o sucesso profissional – por que estamos entusiasmados em realizar o apartamento de novas ferramentas que criam vídeos para criar e assistir a vídeo no LinkedIn ainda mais forte. “

Embora o LinkedIn possa não ser o primeiro lugar em que as pessoas vão ao DoomsCroll, ele rapidamente se torna uma ferramenta poderosa para criativos, empreendedores e empresas. Desde março de 2024, o LinkedIn tem se esforçado para atrair criativos de vídeo, lançando um feed de alimentação preenchido no estilo de feed vertical – –Withdwee Festival. Esse movimento parece pagar a transmissão de um vídeo saltando 34% em comparação com o ano no quarto ano de 2024, afirma Linkedindin.

Os criadores do LinkedIn também veem os resultados. Os principais líderes saltam, com postagens de vídeo para crescimento do diretor executivo 23% ano passado. DeepTech VC Alex Leigh recentemente relatado Dois milhões de impressões por semana, após apenas três meses de publicação consistentemente três vezes ao dia no LinkedIn. No mês passado, o criador do conteúdo Piper Phillips Vimos 13,8 milhões de visualizações em um vídeo gravado em seu telefone em 10 minutos. “Perdi a oportunidade de ser adotado com TiTok e rolos”, escreveu ela no post. “Não pretendo cometer o mesmo erro para o LinkedIn Video”.

