Local de trabalho: fronteira para progresso duplo

Quase metade dos americanos Acredite que em nossas vidas veremos uma guerra civil nos Estados Unidos. Como líder corporativo de uma equipe grande e diversificada que funciona nos Estados Unidos, estou ao mesmo tempo horrorizado com isso e espero que não dê frutos.

O local de trabalho me dá uma janela nos relacionamentos que estão em jogo se nosso país estiver dividido. Isso também me dá esperança de que eles possam nos manter unidos, duas pessoas de uma só vez.

No ano passado, conheci meu colega Teda. Somos uma geração separadamente. Eu sou uma garota da cidade. Ele é um cara da vila. Eu nunca votei em um republicano. Duvido que ele tenha votado em um democrata. Nós dois somos chamados Christian, enquanto nossas identidades semelhantes de fé direcionam diferentes escolhas políticas.

Ted e eu nos encontramos em uma empresa voluntária patrocinada semanal, martelos balançando e pintando linhas de segurança amarelas ousadas no chão do armazenamento do Habitat for Humanity na zona rural de Kau’i. No meio da contusão do polegar (mina) e cores pulverizadas (também minhas), conversamos sobre nossas visões opostas de questões sociais.

Também compartilhamos lágrimas de entes queridos e orgulho para os fins de nossa empresa, Thriivent, onde Ted é um consultor financeiro veterano de 41 anos, e sou um diretor executivo relativamente novo. Ted e eu sabíamos que, apesar das diferenças, temos muitos outros valores que compartilhamos, incluindo nossa paixão pelo serviço e construção de uma comunidade entre meus colegas.

Ficamos em contato. Ted questionou e elogiou o trabalho da minha equipe de marketing da maneira que desenvolvemos contando a história de Thriven em nossa publicidade. Ele também gentilmente recebeu minha família em eventos corporativos.

No dia seguinte à eleição

Na quarta -feira, 6 de novembro de 2024, eu sabia que poderia ser difícil para muitos colegas–Não importa como eles votaram–aparecem para o trabalho na manhã seguinte à eleição. Assim que cheguei, o e -mail chegou de Ted. “Bom dia sol !!!” Leia o tópico.

Pode ter que ser visto, mas eu não. Vendo que vem de Ted, é como eu o vi do meu tio favorito. Eu sorrio enquanto abro a mensagem. Ted não escreveu para pisar. Ele nem mencionou a eleição.

Ele escreveu para oferecer pensar sobre o artigo no site da Intranet da Thritivent, enfatizando a operação dos veteranos. Ele falou sobre os planos de gratidão e desejou minha família a uma boa família. Ele endireitou um relacionamento autêntico, apesar da divisão política ao nosso redor e mostrou os verdadeiros cuidados.

Em um mundo onde somos cada vez mais sugados nos ecos de nossas crenças individuais, o local de trabalho continua sendo um lugar onde podemos nos conectar com pessoas com crenças diferentes e reconhecer que não é apenas possível trabalhar juntos, mas também fazer trabalhar juntos.

Para aqueles de nós que tiveram sorte de trabalhar com uma empresa focada em propósito e valor, agora é hora de se inclinar para essas forças, concentre -se no crescimento e influência que temos, mesmo no meio das diferenças.

Todos deveriam pertencer ao trabalho

A Thrivent é uma empresa de serviços financeiros da Fortune 500, cujo objetivo é capacitar a vida e a religião. É uma organização única que enfrenta os desafios culturais da divisão, bem como qualquer grande corporação hoje. Independentemente da política, quero que a Thritivent continue onde Ted e eu pertenço.

Eu li para o E -Stand de Ted e pensei por um momento sobre isso, depois sobre minha equipe e nosso próximo dia–Hoje todos os dias–Construção de equipes que está no calendário há meses. Enviei -lhes eil com o tema “Taking Dan”. Eu incluí o seguinte:

Estou ciente de quanto nosso país está se dividindo e como estamos divididos e como, independentemente do resultado da escolha, todos estaríamos entre as pessoas que machucam e se preocuparam hoje.

Eu sei que tudo o que você se importa com essa equipe como eu. Eu tenho pensado em nossos valores comuns em Thrivent -ui como relevante pode ser os principais princípios de como passamos pelos dias difíceis juntos:

Empatia– Reconheça que todos temos nossas viagens emocionais hoje e para estar lá

Autenticidade– Não tenha medo de ser real um com o outro e saiba que essa realidade encontrará empatia

Compromisso“Polvilhe para a frente e procure as opções de servir e viver em uma comunidade onde queremos fazer parte

Influência– – -os locais conhecem o poder de nosso esforço coletivo e o bem que podemos fazer no mundo quando concentramos nossa energia juntos

Gratidão– Mesmo em dias difíceis, conforto em todos os presentes que temos, incluindo um presente um para o outro

Estes são os valores de Thrivent. Eles não são os valores de republicanos ou democratas, países vermelhos ou azul. No trabalho–No meu trabalho–Eles nos reuniram apesar das forças que poderiam ser divididas. Existem muitas empresas cujos propósitos e valores os pedem para um lado da questão social. A maioria das principais organizações, no entanto, não tem nenhum objetivo que as coloque em uma extremidade de um espectro político ou outro e, portanto, pode ser um lugar onde as pessoas podem trabalhar juntas em influência, apesar das diferenças políticas.

Na visão de mundo que Ted e eu compartilhamos, nosso maior papel em nosso trabalho e vida é amar um ao outro. Não há espaço para uma guerra civil nesta visão de mundo. Usar um propósito e valor comum no trabalho é a unificação que nos ajuda a encontrar amor a todos.

Vamos trabalhar.

Carolyn Sakstrup é o EVP e o principal secretário de crescimento e generosidade em Thrivent.

