Luigi Mangione dirige um novo site enquanto aguarda seu julgamento por assassinato

Luigi Mangione, suspeito do suposto assassinato do diretor executivo United Healthcare Brian Thompson, está preso por julgamento. Mas ainda consegui lançar Novo siteJuntamente com a primeira declaração oficial de sua prisão, através de sua equipe jurídica.

A mensagem afirmou que o Mangione, que é realizado no Centro Metropolitano do Brooklyn, estava “sobrecarregado” e “agradecido” pelo apoio que recebeu na forma de cartas daqueles que o mudaram para sua história.

Embora Mangione seja acusado do assassinato de Thompson, alguns americanos que estão frustrados com o setor de seguros de saúde comemoraram os Mangiones como um herói folclórico. Não muito tempo em que o atirador começou, houve memorialmente, doações, bens e conversas sobre o potencial de copiar.

“Esse apoio transcendeu as divisões políticas, raciais e até de classe, enquanto o correio inundou o MDC de todo o país e em todo o mundo”, disse Mangione em comunicado. “Embora seja impossível responder à maioria das cartas, saiba que já li todos que estou recebendo. Mais uma vez, obrigado a todos que dedicaram um tempo para escrever. Estou ansioso para ouvir mais no futuro”.

A equipe jurídica de Mangione também compartilhou uma nota no site, explicando por que eles sentem a necessidade de criar um soquete. “Devido à quantidade extraordinária de investigações e explosões de apoio, este site criou e realizou uma equipe de Nova York para a defesa legal de Luigi Mangione para fornecer respostas a perguntas frequentes, informações precisas sobre seus casos e desinformação dispersa”, disse a nota . “A intenção é compartilhar informações factuais sobre a perseguição múltipla sem precedentes contra ele”.

De acordo com a página de perguntas frequentes, a equipe de Mangiono solicitou que os fãs limitassem o número de determinados itens que enviam, como fotos. “O Luigi pode receber fotos via Skutterfly -Ai, de acordo com os procedimentos de email enquanto sob custódia”, explica a seção, observando que Mangione recebeu muitas fotos.

“Devido à quantidade de fotos, eles podem demorar mais do que o habitual para serem vistos e divididos. Luigi aprecia as fotos enviadas e pedindo gentilmente que as pessoas não enviem mais de cinco fotos de uma só vez. Lembre -se de que todas as fotos recebidas.” Também procurou que os apoiadores tenham sido temporariamente abster -se de enviar livros, com um grande número.

O site também inclui uma conexão com um Envie -se Site para crowdfunding, ao qual os apoiadores doaram para ajudar a pagar as taxas legais do suspeito. A partir de segunda -feira à tarde, as doações ignoraram US $ 475.000.

Na semana passada, disse o advogado do réu, Karen Friedman Agnifilo ABC News“Luigi está ciente do fundo e aprecia a saída de apoio”. Agnifilo continuou: “Meu cliente planeja usá -lo para combater os três casos sem precedentes contra ele”.

Mangione declarou que não era culpado de acusações, que incluem assassinato em primeiro grau, um ato terrorista, uma posse criminosa de armas e uma falsificação usando uma identificação falsa. A próxima aparição no tribunal está agendada para 21 de fevereiro em Manhattan.

