Lumus e Schott pretendem fazer óculos leves para os principais produtos

Se você olhar Musgo Os óculos ópticos Z-30 para realidade aumentada, parece um par comum de óculos.

É leve, mas possui uma tela de AR baseada em uma arquitetura de ondas 2D da lente Z com um pequeno campo visual de 30 graus. Isso permite que ele incorpore despercebido por óculos padrão, oferecendo grandes vantagens funcionais e estéticas. Eles são um passo de um Z-50 mais poderoso, mas servem com o objetivo de se encaixar dentro do par de óculos comuns. Esse progresso é um exemplo de como a tecnologia avança para algo prático para uso comum.

O Lumus, com sede em Israel, mostrou óculos AR, com Schott Glass, no evento Spie Photonics West 2025 em São Francisco na semana passada. Eu os coloquei. Os óculos eram super leves e as cores na tela eram bastante coloridas. David Goldman, vice -presidente de marketing da Lumus, disse em entrevista à GamesBeat para combinar o brilho e a eficiência energética.

Escrevi sobre Lumus há alguns anos em um momento em que a AR era hiper, mas não atendeu às suas expectativas. Mas a tecnologia fez algum progresso, disse Goldman. Lumus está no mercado há 14 anos. Maximus saiu há cerca de cinco anos.

“Você já viu Maximus antes. Na época, era considerado pouco. Mas ainda era bastante difícil. Depois fomos para o Z-50. Isso é 50 graus. Você pode ver uma redução na geometria e peso”, disse Goldman .

Em lentes AR, caixas com pinturas de AR podem ser movidas para diferentes lugares nos óculos. Se você deseja colocar uma caixa que traduz o idioma em tempo real para as lentes, provavelmente ela se apaixonaria pelas lentes. O fabricante que trabalha é uma IA tradicional pode colocar uma caixa com fotos de AR no meio, disse Goldman.

Com o Z-30, aspectos importantes do desempenho dos óculos AR são otimizados para melhorar a experiência do usuário. Por exemplo, os óculos que contêm um motor óptico Z-30 integrado exigirão requisitos de processamento mais baixos e hardware menos poderoso, graças a ter menos pixels, tornando-os mais acessíveis à produção. Além disso, os dispositivos visíveis de tamanho médio parecem mais eficazes, a criação de uma experiência visual suave e expandindo a vida útil da bateria-que os torna mais compatíveis para o uso a longo prazo dos consumidores.

O Z-30 é leve, medido em 14,5 gramas, oferecendo resolução de cor 720 x 720 pixels e um brilho de> 3000 fios/watts. Com 50%, reduzindo o peso e o volume em comparação com o Z-50, ele permite a criação de fatores ainda menores para os óculos AR, o que foi um obstáculo crítico para a entrada.

Lumus Z-30 parece muito fino.

O mecanismo óptico Z-30 integra a lente Z Lumus Walvod Architecture, que oferece boa qualidade de imagem e fornece menos design de designer. Também permite o posicionamento dos olhos flexíveis para os olhos, os efeitos fantasmas reduzidos no mundo e a capacidade de conectar diretamente lentes RX ou elementos plásticos protetores. Os benefícios adicionais da lente Z da Arquitetura Walvod incluem compatibilidade com microely projetores, o que permite opções de design ainda mais esbeltas e eficazes.

Muito mais leve que outras soluções, Lumus é a única onda que é idealmente adequada para uso ao ar livre. Com até 10 vezes melhor eficiência de iluminação em relação aos valores competitivos e parceiros na cadeia de suprimentos, como a Quanta Computer Inc. E Schotta, Lumus quer ser uma escolha líder para a produção de óculos AR da OE, disse Goldman.

Fábrica de vidro de Schott

A tecnologia Lumus Wave fornece uniformidade incomparável de cor e branco verdadeiro por causa da trilha do mundo plano inerente à sua arquitetura.

Outras vantagens importantes: um microprojetor menor, um grande campo de visão e uma visão sem distorção ao mundo real. A eficácia da bateria é até 10 vezes maior do que qualquer outro Valvod no mercado, e o vazamento de luz para frente (projeção para frente) é insignificante em si, disse Goldman.

Processos de fabricação de Lumus apoiados por seus grandes parceiros na cadeia de suprimentos, incluindo a Quanta Computer Inc. E Schott, eles permitem escalabilidade para a produção em massa. A empresa é a principal designer da tecnologia de moeda geométrica no núcleo de vários produtos de AR existentes, incluindo o escorpião de Thales durante toda a cor da tela em toda a cor, o sistema XVision para o guia do cirurgião, Lenovo é o Thinkulity A6 publicado em 2019, como bem como Scopeeye Medithinq da Medithinq e Scopeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey e Medithin Scopeey e Scopeeee e Metascope da Medithinq.

Lumus faz vidro óculos para óculos, e você pode esperar dispositivos de consumo com base nessas tecnologias que saem dentro de alguns anos. A empresa possui tecnologia com campos visuais que se espalham entre 30 graus a 50 graus a 70 graus, o que permite atrair toda a ênfase na aparência de toda a ênfase no desempenho.

Ele usa um mecanismo óptico funcional com um guia de ondas geométricas ou reflexivas da empresa, juntamente com um micro projetor. Possui uma estrutura à base de carbono para óculos de consumo. Goldman me mostrou que é muito fácil ler o texto em um fundo branco quando você olha para a tela AR nos óculos. A cor da pele apareceu exatamente nas fotos.

“Agora estamos mostrando um campo de visão de 30 graus”, disse Goldman. “Teremos amostras agora. Exibimos uma solução de 30 graus porque os clientes estão procurando uma solução de curto prazo. Isso não está com tanta fome de 50 graus, mas ainda é útil para alguns aplicativos de consumidores. E oferece mais oportunidades quando se trata de estética. “

Com essa variedade de tecnologias, os fabricantes de óculos podem chegar à Lumus com requisitos diferentes para o design personalizado. A empresa também pode adicionar receitas às suas lentes, conectando diretamente a prescrição a óculos. O vazamento do Walvod é inferior a 1%.

Os óculos regulares estão se movendo em peso de 10 gramas para 40 gramas. Goldman disse que 10 gramas para óculos AR não são viáveis ​​agora. Mas 40 gramas podem ser viáveis ​​com mais progresso e foco no AR em apenas um olho. Quanto à adição de IA, os óculos tornarão mais difícil, mas no futuro poderá funcionar com os validores mais finos.

Associação com fabricantes de vidro

Colin Schmucker, Biz Dev Guy, de Schotta, em uma entrevista à CES 2025.

A Quanta Computer e Schott fornecem um vidro na produção em massa de guias de ondas.

Colin Schmucker, gerente de desenvolvimento de negócios da Schott, disse em uma entrevista que sua empresa na AR/VR é vista como uma nova avenida para seu vidro de alta qualidade. A empresa é especializada em fazer vidro de vidro de um raio de um milímetro – permitindo um pedaço de vidro muito fino. Eles os usam em semicondutores para dobrar telas. Ele os usa para criar aplicativos de lente holográfica. E também faz uma onda de onda para os óculos de AR.

Em uma fábrica recém -construída na Malásia, Schott produz suas lentes com tecnologia reflexiva de ondulação. Ele entra na produção de grandes quantidades e tem uma parceria com a Lumus para fazer uma lente Z com uma onda reflexiva.

Schott faz um vidro para os copos AR.

“Fornecemos o substrato básico que pode receber uma avaliação, basicamente um índice de fratura alta, fornecendo um campo de visão visível”, disse Schmucker. “Ele permite uma tela muito mais interativa com mais informações. Ao mesmo tempo, se você observar a proposta do valor de seus graus difcucitivos em relação ao oposto reflexivo ao holográfico, abordamos outras tecnologias com um alto índice de refração. “

Para alcançar óculos super finos com lentes AR de alta qualidade, Schmucker disse que exige uma excelente tecnologia de cadáveres com um nível óptico de qualidade que não diminui a realidade. Você obtém alta transparência e o campo de visão apropriado, juntamente com melhor tamanho e peso. E você precisa de baterias melhores e melhores para alimentar o sistema de projeção.