“De acordo com informações recebidas pela guarda costeira, há mais dois barcos transportando migrantes indocumentados de Mianmar no mar, mas a sua localização exata ainda é desconhecida”, afirmou a guarda costeira num comunicado.

O diretor-geral da guarda costeira da Malásia, Mohd Rosli Abdullah, disse que as autoridades estavam patrulhando as águas do norte de Langkawi e áreas fronteiriças e organizaram a realização de vigilância aérea para localizar os barcos.