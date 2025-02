Marca importante de perguntas legais a serem feitas antes de escolher uma

Se você iniciar uma pequena empresa ou desenvolver um novo produto, deverá dar um nome.

Esse nome servirá como o nome da sua marca e tem o potencial de se tornar muito valioso. É importante escolher algo extraordinário.

No entanto, escolher um nome de marca incrível não é suficiente para conseguir um emprego ou um produto para o sucesso. Antes de investir tempo e dinheiro no desenvolvimento da reputação da marca em relação a esse nome incrível, há alguns problemas legais críticos sobre uma marca que você precisa responder para evitar para obter grandes e caros problemas mais tarde.

Primeiro faça essas perguntas legais

Você quer proteger o nome da sua marca?

Deseja garantir que ninguém mais em seu setor possa usar a mesma marca? Considere a confusão que poderia aparecer para os consumidores se você e o concorrente compartilharem a mesma marca. O que acontece se os produtos competitivos são de menor qualidade que o seu? Você certamente não gostaria que os consumidores acreditem erroneamente que esses produtos inferiores vêm da sua empresa.

A única maneira de proteger totalmente sua marca e impedir essa pergunta é registrá -la como uma marca comercial na Patente e no Escritório de Proteção dos EUA (USPTO).

É o nome de uma marca e sua empresa?

Se você registrou o nome da sua empresa em seu país, pode começar a fazer negócios. No entanto, o registro da sua empresa (ou “nome comercial”) não é o mesmo que o registro do nome da marca como marca registrada.

Sim, o nome da sua empresa e o nome da marca podem ser os mesmos, mas o nome comercial identifica a entidade comercial, enquanto a marca registrada identifica a propriedade intelectual que pode ser protegida sob as marcas comerciais dos EUA. Certifique -se de proteger sua empresa como uma marca.

A marca é descritiva e óbvia?

Sua marca descreve claramente os produtos ou serviços que ela representa? É imediatamente visível para os consumidores o que sua empresa, produto ou oferta de serviço com base na sua marca? Se você respondeu “sim” a alguma dessas perguntas, a proteção da sua marca será desafiadora, mesmo que você possa obter uma marca federal. Quanto menor o nome descritivo da sua marca, mais forte ela se torna, o que leva a uma maior proteção para isso.

Por exemplo, a loja da piscina é extremamente descritiva. Se esse comércio vender um suprimento de pool e bens e serviços relacionados, seria quase impossível proteger esse nome. No entanto, o trabalho de fornecer um pool chamado Pulique, que não descreve direta e obviamente os produtos ou serviços oferecidos, pode ser protegido e protegido.

O nome da marca inclui um primeiro nome ou sobrenome, uma posição geográfica ou um termo genérico?

Se a sua marca tiver o primeiro nome de uma pessoa (incluindo a sua), uma posição geográfica ou qualquer termo genérico (como “pool” ou “loja” de um exemplo anterior), obter sinais de proteção será mais desafiador. Em alguns casos, talvez você não consiga fornecer proteção ao nome da marca.

Por exemplo, a loja de piscinas não poderia simplesmente mudar o nome da marca na Johnson’s Pool ou na Newtown Pool Store e espera que ela seja capaz de protegê -la. O nome ainda seria considerado muito descritivo e genérico para marca registrada.

A marca é característica?

A diferença é contrária à descrição. O nome da marca descrito é a característica do personagem e, mesmo se você conseguir obter o registro da marca registrada, a proteção para o seu rótulo será limitada. Para garantir a proteção máxima para o nome da sua marca, escolha um nome que de forma alguma descreva bens ou serviços.

Aqui estão três maneiras de selecionar uma tag forte e característica:

Use um nome sugestivo que exija o pensamento de entender o que representa, como a HRT ou o mar de frango. Use um nome arbitrariamente que não esteja associado ao seu setor, como Apple ou Amazon. Use um nome imaginativo ou embaralhado que você faz, como Google ou Exxon.

A marca oferece uma vantagem competitiva no mercado (ou poderia fazê -lo no futuro)?

Uma das principais razões pelas quais as pessoas se protegem e protegem sua marca é que esses nomes lhes dão vantagens competitivas no mercado. Por exemplo, não há dúvida de que seu nome da Apple no produto lhe dá uma vantagem competitiva.

Mesmo que sua marca ainda não tenha estabelecido uma reputação no mercado, o objetivo de construir uma marca é criar essa reputação. A proteção da sua marca desde o início é crucial; Caso contrário, você corre o risco de perder trabalho duro e perder uma vantagem competitiva.

A marca tem um valor comercial (ou potencial valor comercial)?

O nome da marca é como a fonte de energia para o seu negócio.

Voltando ao ensino da ciência, você deve se lembrar de aprender sobre energia em potencial (ou seja, economia de energia). Semelhante a esse conceito, o nome da sua marca quebra com um potencial valor comercial. Se você não proteger e proteger sua marca, não dará a oportunidade de armazenar e posteriormente usar esse potencial valor comercial.

Você está pronto para proteger o nome da marca?

Aqui está uma dica: sua resposta a esta pergunta deve ser afirmativa. Embora o registro de marcas comerciais possa ser coletado para pequenas empresas, você manterá os direitos das marcas registradas indefinidamente, desde que você envie os documentos necessários para renovar e continuar a usar seu rastreamento na loja porque ele está originalmente registrado.

As taxas federais de relatório de marcas comerciais começam em apenas US $ 225. Você também deve executar uma pesquisa abrangente antes de enviar um pedido de marca registrada (consulte o #10), que pode custar US $ 500 e mais. Espalhe esse custo ao longo de muitos anos quando estiver lidando e verá que as marcas comerciais são realmente muito acessíveis.

É difícil afirmar que a proteção da marca é obtida o mais rápido possível quando você considera que a proteção da sua marca pode economizar milhares ou milhões de dólares no futuro se o acusar de violação.

Você está pronto para impor seu direito de proteger sua marca no futuro?

Se você não estiver disposto a implementar os direitos das marcas comerciais e proteger o nome da sua marca no futuro, existem poucas razões para proteger. O valor da marca registrada oferece um direito exclusivo de usar sua marca em determinadas linhas de negócios. O registro de marcas comerciais tem como objetivo reduzir a confusão do consumidor; portanto, não há dúvida de quem e de onde vêm os bens e serviços.

Se nada disso for importante para você, o registro da marca registrada não será necessária. No entanto, você pode apostar que é importante para outras empresas. Infelizmente, toda a sua empresa provavelmente está com problemas se nada disso não importa para você; portanto, o registro de suas marcas registradas é provavelmente a menor preocupação.

Alguém mais usa o nome da marca?

Ser o primeiro nem sempre é suficiente na marcação. As leis de marcas comerciais dos EUA que a lei fornece o direito ao indivíduo ou entidade inicial que usa a marca na loja (incluindo a marca). Portanto, não assuma que você pode usar o nome da marca mais tarde sem lidar com os possíveis problemas da marca registrada.

Em outras palavras, limpar o nome da sua empresa como nome comercial ou executar pesquisas no Google ou pesquisas de um banco de dados para garantir que ninguém mais use sua marca não seja bom o suficiente. Você precisa realizar uma pesquisa abrangente de marcas comerciais ativas e inativas, nomes de negócios em todos os 50 países, perfis de mídia social, nomes de domínio, direitos usuais e muito mais.

Esta é uma área -chave que você deve investir em tempo e dinheiro, porque outra pessoa já pode usar sua marca. Se eles o usaram antes de você, manterão o direito de marca registrada.

A lição de aprendizado é simples. Não se apaixone pelo nome da marca até responder às perguntas acima sobre a marca crítica. Pode ser necessário mudar esse nome incrível.

