‘Más notícias é que isso era falso’: a história da autora Barbara Miller era uma truque de marketing

Um vídeo viral com um TiTok mostrando um livro vazio que assina para um autor mais velho que se baseou em milhões de corações – até que ele foi exposto como um golpe de marketing.

O livro em questão, Só porqueBarbara Miller teria escrito como homenagem a seu falecido marido Marva. “Ela escreveu como uma maneira de lidar com sua tristeza”. Vídeo de narração explicado. Publicado no mês passado, o vídeo mostra uma livraria vazia com “tia Barb”, montando seus livros sobre a mesa para assinar clientes que não estavam à vista, seguidos por uma “esperançosa” tia Barb ” – e rapidamente coletou mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que mais do que Mais do que o que rapidamente coletou mais do que ela rapidamente coletou mais do que mais do que rapidamente coletou mais de 33 milhões de exames, o que incentiva o apoio ao apoio. Centenas de comentaristas se comprometeram a comprar um livro e atendê -la com a próxima assinatura.

Mas o criador de Tictoka Sam Cahn foi o primeiro a quebrar a bolha de Barba da tia. “A má notícia é que isso era falso”, disse ele Seu próprio vídeo. “A boa notícia é que o livro está sendo vendido”.

Cahn ficou suspeito quando notou que New Miller era a presença de mídia social e que não havia nenhum anúncio de assinar um livro em nenhuma de suas páginas. Depois de ligar para a livraria, ele descobriu que alguém havia pago US $ 150 para alugar espaço na segunda -feira, quando a loja estava fechada e preparou toda a cena. “Este não é um ataque a Barb”, explicou. “Eu acho que ela é doce. Eu amo o sucesso. “

No entanto, ele achou que valeu a pena convidar um vídeo 100% insenciado do JustCuzthebook. “Eu só quero que você saiba que isso não aconteceu: ninguém apareceu ao assinar um livro”.

A tática de manipulação emocional é, infelizmente, testada e verdadeira. “” Meu pai fez isso, mas ninguém veio ver “sempre há um truque de marketing. Mas isso me leva sempre”, comentou um usuário no vídeo de Cahn. “OMG, eu chorei com os olhos no post original”, escreveu outro.

Nas redes sociais, uma história de renas se tornou uma estratégia para a luta contra artistas que perseguem o vírus. O dano parece ser uma moeda poderosa, que pode se envolver em atenção e atenção à venda. Agora, não é incomum ver pessoas que compartilham histórias de fracasso profissional (como tia Barb), aparentemente esperando receber apoio, promoção e até comprar do total de estrangeiros on -line. E muitas vezes funciona.

Esse tipo de marketing emocional entra em nossos instintos mais básicos: se nos sentirmos mal o suficiente para alguém, é mais provável que atinja “Buy” (se o trabalho é bom). É uma rachadura, mas uma ferramenta eficaz, que toca em nossas emoções para cliques. Que se transformam em dólares.

Então, ok, às vezes pode valer a pena incluir em um pouco de manipulação emocional. . . Apenas porque. Mas vamos mantê -lo no mínimo e não podemos usá -lo com coisas de grandes consequências, k?





