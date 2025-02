Match Made in Heavenly Margarita: equipes de Chili com a vida para um filme feito para férias de TV

Match Made in Heavenly Margarita: equipes de Chili com a vida para...

Chili’s está comemorando o Dia Nacional da Margarita este mês com um novo filme de férias em Romcom.

A cadeia de restaurantes e redes de cabo para a sala de jantar casual estreará um curta de TV de 15 minutos, chamado Estarei em casa para o Dia Nacional da Margarita, Primeira transmissão no Lifetime em 19 de fevereiro e disponível no LifeTime.com, YouTube e plataformas sociais.

Nos principais atores, Maria Menounos e Taye Diggs, o novo filme afeta todos os trópicos clássicos para viver, incluindo uma grande citação que retorna à sua cidade natal para se reconectar com a antiga chama, que é por acaso barman em Chili. As reflexões precisam trabalhar juntas para salvar a celebração do Dia Nacional da Margarita em uma pequena cidade de um grande desenvolvedor da Great City.

“Ele é como um cara negativo de todo o filme”, ​​diz Diggs durante um dos momentos auto -referenciais do filme.

“Acho que há paralelos entre por que as pessoas olham para a vida e um ótimo conteúdo que criam, bem como por que as pessoas estão procurando uma noite para um lugar como pimenta”, diz o diretor geral de Chili, George Felix, em entrevista para Uma empresa rápida. “É uma fonte confiável de conforto”.

O projeto também representa uma atraente oportunidade de marketing para os Chili’s, que vendeu 25 milhões de margarita no ano passado, mais do que qualquer outra cadeia de restaurantes em US Chilli, colaborou com a agência criativa do Mischief, que é o pilar básico da maior cadeia de restaurantes, já Campanha de marketing para o Dia Nacional da Margarita, “Rest” comemorou em 2 de fevereiro.

‘Precisamos dizer para rir’

O Chili’s também oferece várias promoções de Margarita, incluindo uma margarita especial de um dia de US $ 5 sob o nome “Tequila Trifecta”, que combina El Jimador Silver, 1800 Reposado e Jose Cuervo Gold.

“Quando as pessoas pensam em margaritas e saem, Chili é realmente a primeira escolha”, diz Felix.

Menounos, que interpreta Liz, já é bem conhecido por um público da vida que apareceu anteriormente em filmes de rede, incluindo Natal no castelo de Plumhill e Guia para socializar. A atriz diz que está tão fascinada pelo gênero que ela Fundou uma empresa de produção da empresa 2024 Com o marido, escritor e produtor de cinema Kevena Underaro, chamou We Heart Holidays.

“A vida se tornou tão árdua e tão desafiadora que precisamos dizer que rimos, sorrimos, nos divertimos e temos margaritas”, diz Menounos.

(Foto: Chili’s)

Menounos também é um fã dedicado de chilia há mais de duas décadas e até contratou um ex -garçom de chili para trabalhar em sua empresa. Menounos diz que preferia os aperitivos, incluindo batatas fritas e salsa, nachos e mocarel frito.

Além de seu amor pelas férias, Menounos diz que foi atraída em um projeto para trabalhar com um amigo, Diggs, que interpreta sozinho no filme, e também estrelou anteriormente no Lifetime’s Terry McMillian representa: para sempre. Diggs diz que ele é um mais novo que se transforma em uma cozinha de pimenta.

“Todos nós conhecíamos esses personagens, mas ao mesmo tempo é uma pequena linguagem na bochecha, porque estamos falando de pimenta e mocarele e Margarita Sticks”, diz Diggs.

Bar e churrasco no colut

A cadeia se tornou a estrela de um artista do operador de restaurante Brinker, que também é dono do tema italiano de Maggiano. Vendas comparáveis ​​de restaurantes, que seguem o desempenho em locais que estão abertos por mais de 18 meses, têm constantemente aumentado No passado, alguns trimestres.

Para o último segundo trimestre fiscal, as vendas comparáveis ​​de restaurantes saltaram 31% em pimenta, crescimento que Analistas atordoados em Wall Streetque elogiou o retorno da cadeia como um dos mais fortes de todos os tempos na indústria de restaurantes.

Felix diz que a cadeia se beneficiou do re -investimento em publicidade nacional de TV após um longo intervalo durante a pandemia, bem como um menu simplificado com 25% menos itens do que dois anos atrás. O foco básico está agora em cinco categorias: hambúrgueres, Natal de frango, fajitas, margaritas e escorregadio triplo.

(Foto: Life)

A queda tripla, que permite que os jantares escolham uma variedade de três aperitivos diferentes, era um prato particularmente popular. Na primavera passada, Chili começou a notar conversas em redes sociais, especialmente em tecidos, que geralmente continham uma combinação de controles deslizantes, frango com frango e mussarela frita.

Os usuários do Tiktoca atraíram especialmente o desempenho do que é conhecido como “”Puxe queijo“Enquanto morde mocarel frito.

“Este item está realmente passando pela maneira como o mundo de alimentar o Tictok está funcionando”, diz Felix. Chili levantou interesse em comer parceria com influências nas mídias sociais. A Triple Dipper coletou mais de 200 milhões de visualizações TiTok nos últimos seis meses.

Um filme ao longo da vida é outra oportunidade de se inclinar na cultura pop. Enquanto o público da rede tende a distorcer mais mulheres, Chili diz que a estratégia geral da marca é bastante equilibrada. Parcerias recentes incluem o lançamento do Espresso Martini com os membros interina de mulheres dos programas de TV de Bravo Regras de VanderpumpMas outras ativações recentes com a NASCAR e o grupo cômico cara perfeitamente magro mais masculino.

“O fato de a marca de um chili ser realmente apreciada por uma ampla categoria demográfica, como comerciantes, uma ampla gama de parceiros com quem podemos brincar”, diz Felix. “A vida de uma maneira grande afeta um de nossos grandes públicos”.





