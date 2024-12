Matrade Ajuda Empresas de Médio Porte a Expandir para o Mercado Vietnamita

A Corporação de Desenvolvimento do Comércio Exterior da Malásia (Matrade) está reforçando seu compromisso em apoiar empresas de médio porte na expansão de suas operações no Vietnã, em meio ao crescente vínculo econômico entre as duas nações. O Programa de Desenvolvimento de Empresas de Médio Porte (MTCDP) está na vanguarda dessa iniciativa.

Resumo Curto:

O MTCDP da Matrade auxilia empresas de médio porte da Malásia na exploração de mercados internacionais, particularmente o Vietnã.

As empresas participantes do programa relataram aumentos significativos na receita de exportação.

A parceria entre a Matrade e a VIETRADE visa melhorar o comércio bilateral e criar oportunidades estratégicas de crescimento.

A Corporação de Desenvolvimento do Comércio Exterior da Malásia (Matrade) tem sido fundamental na facilitação da expansão de empresas malaias de médio porte em mercados internacionais, com o Vietnã apresentando uma oportunidade primária. Lançado para fornecer apoio direcionado, o Programa de Desenvolvimento de Empresas de Médio Porte (MTCDP) visa capacitar empresas malaias de médio porte—especificamente aquelas com receitas anuais entre RM50 milhões e RM500 milhões para o setor de manufatura e RM20 milhões a RM500 milhões para os setores de serviços.

Muhd Shahrulmiza Zakaria, Diretor Adjunto da Unidade de Empresas de Médio Porte da Matrade, enfatizou a necessidade de assistência personalizada para empresas de médio porte. “A maioria dos outros programas se concentra em micro, pequenas e médias empresas, mas uma vez que progridem, ainda requerem apoio adicional”, afirmou durante o recente evento de formatura das Ondas 8 e 9 do MTCDP. O MTCDP abrange aproximadamente nove meses, com facilitação contínua para as empresas mesmo após isso, adaptada às suas necessidades específicas. Isso inclui desenvolvimento tecnológico, acesso a financiamento e combinação de negócios.

Cada empresa participante embarca em uma jornada única rumo ao aprimoramento de suas capacidades de exportação, e segundo Shahrulmiza, “mais de 95% dos participantes relataram um aumento em suas exportações.” Ele também enfatizou que as iniciativas estão alinhadas com estruturas nacionais, como o quadro Madani e o Novo Plano Diretor Industrial 2030.

Com o objetivo de aumentar a receita de exportação em RM1 bilhão anualmente, o MTCDP atraiu a participação de 25 empresas para 2024. Este processo começa com consultas individualizadas e análises de mercado estratégicas destinadas a implementar estratégias de entrada no mercado eficazes.

Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican, Presidente da Matrade, reconhece as contribuições significativas do MTCDP para o desempenho comercial geral da Malásia. “Pelo terceiro ano consecutivo, o comércio total da Malásia superou RM2 trilhões, alcançando RM2,64 trilhões,” ele relatou, revelando que as exportações totais atingiram RM1,43 trilhões.

Os participantes bem-sucedidos do MTCDP demonstraram um crescimento notável nas exportações, conforme evidenciado por um relatório de impacto de 2022 que mostrou receitas anuais cumulativas de RM33,9 bilhões, com 61% provenientes de exportações, incluindo RM5,52 bilhões de empresas com status de Bumiputra.

As histórias de sucesso do MTCDP atestam o papel essencial da Matrade em nutrir empresas de médio porte. Por exemplo, K-One Technology Berhad, um fabricante de dispositivos médicos, aproveitou os recursos da Matrade para penetrar em mercados lucrativos na Europa e nos EUA. O COO Goo Kok Khian credita uma variedade de atividades de promoção comercial lideradas pela Matrade, destacando sua participação em feiras comerciais altamente influentes na Califórnia e na Alemanha.

“A MATRADE tem sido uma parceira confiável, ajudando-nos a conectar com clientes e parceiros-chave,” disse o CEO Dato’ Martin Lim Soon Seng sobre o sucesso da empresa em navegar no complexo mercado global com o apoio da Matrade.

Outra história de sucesso notável vem da MDT Innovations Sdn. Bhd., um provedor de serviços de TIC que expandiu seus serviços por toda a Ásia com a assistência da Matrade. O COO Ts. Honwai Sim apontou que missões comerciais lideradas pela Matrade facilitaram conexões com possíveis clientes e parceiros em várias regiões, incluindo a Austrália.

Da mesma forma, Linaco Resources Sdn. Bhd. reconheceu a importância dos Comissários de Comércio da Matrade no acesso a informações de mercado vitais e na criação de redes necessárias para empreendimentos internacionais. À medida que a empresa fez a transição de PME para status de médio porte, a Linaco utilizou o apoio da Matrade para se recuperar de contratempos, como pedidos cancelados na China devido à pandemia, buscando novas oportunidades na África.

Em um registro internacional, a Matrade consolidou ainda mais seu engajamento com o Vietnã através da assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com a Agência de Promoção do Comércio do Vietnã (VIETRADE). Este evento ocorreu no Escritório do Primeiro-Ministro da Malásia durante a visita oficial do Secretário-Geral do Vietnã, To Lam.

Este MoU representa um marco significativo na melhoria das relações comerciais Malásia-Vietnã, criando plataformas compartilhadas para colaboração econômica. Mansor Shah Wahid, Vice-CEO da Matrade, observou que esta parceria foi projetada para fortalecer oportunidades de negócios, facilitando a troca de informações de mercado e organizando iniciativas comerciais conjuntas.

“O MoU enfatiza nossa visão compartilhada para apoiar o crescimento do comércio mútuo e a resiliência econômica,” afirmou Mansor, delineando o potencial transformador dessa colaboração.

Ao longo do ano recente, o comércio entre a Malásia e o Vietnã demonstrou uma tendência positiva. De janeiro a outubro de 2024, o comércio total cresceu 8,4%, alcançando RM70,70 bilhões em comparação a RM65,23 bilhões no mesmo período do ano anterior. As exportações da Malásia para o Vietnã tiveram um aumento de 10,1%, subindo para RM46,28 bilhões, enquanto as importações aumentaram 5,3%, totalizando RM24,42 bilhões. Isso sublinha a importância do Vietnã como o 10º maior parceiro comercial da Malásia.

A Matrade continua a defender empresas malaias que desejam explorar oportunidades no mercado vietnamita. As empresas locais podem se conectar com os escritórios da Matrade em Ho Chi Minh City ou Hanoi para obter orientação e apoio na navegação nesse cenário promissor.

Enquanto a Matrade olha para o futuro, a organização está se preparando para sediar a Cúpula de CEOs de Empresas de Médio Porte da ASEAN em 2025, fortalecendo ainda mais as redes de negócios regionais entre as empresas de médio porte da ASEAN. Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican afirmou que esta cúpula promoverá maior colaboração e oportunidades para empresas malaias no Sudeste Asiático.

Com vendas anuais cumulativas dos participantes do MTCDP alcançando RM32,92 bilhões em 2023, dos quais aproximadamente 58% foram derivados de atividades de exportação, a Matrade está apenas arranhando a superfície de seu impacto potencial. O programa apresentou com sucesso os participantes a novos mercados, incluindo 77, utilizando conexões estratégicas que aprimoram a competitividade na plataforma global.

O CEO da Matrade Mohd Mustafa Abdul Aziz enfatizou que a agência continuará a apoiar empresas locais de médio porte em seus esforços globais. Ele observou a importância da sustentabilidade e da digitalização na melhoria da competitividade, afirmando que as empresas devem priorizar esses elementos para prosperar em um ambiente comercial em rápida mudança.

“O branding também é crucial no mercado global de hoje,” acrescentou Mohd Mustafa, “pois influencia diretamente como posicionamos os produtos e serviços malaios internacionalmente.”

Os esforços da Matrade vão além de meras estatísticas. O compromisso contínuo da agência com as empresas de médio porte está remodelando o panorama comercial para os exportadores malaios. Ao capacitar essas empresas a explorar e ter sucesso em mercados como o Vietnã, elas estão contribuindo para um crescimento econômico mais amplo, ao mesmo tempo que constroem a reputação da Malásia como um jogador competitivo no mercado global.

À medida que a colaboração entre a Matrade e sua contraparte vietnamita VIETRADE abre caminho para fortes laços econômicos, ambas as nações têm muito a ganhar com o potencial do comércio bilateral. Em uma era em que a adaptabilidade e a inovação são fundamentais, a Matrade está promovendo resiliência e dinamismo no panorama de exportação da Malásia.

Para empresas malaias interessadas em expandir seu alcance global, a Matrade continua sendo um recurso vital na navegação por mercados internacionais, com o mercado vietnamita apresentando inúmeras avenidas para crescimento e parceria.

Partes interessadas na Malásia que desejam explorar o mercado vietnamita são incentivadas a se envolver com os escritórios da Matrade no Vietnã ou a utilizar várias plataformas para buscar assistência na superação dos desafios do comércio internacional.