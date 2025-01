Matthew McConaughey Goof completo na nova campanha do Super Bowl Uber Eats

Oficialmente, Matthew McConaughey retorna ao Super Bowl. Não sabemos muito mais sobre o Uber Eats Big Game AD, mas sabemos que McConaughey estará nele, com base em dois novos teasers publicados hoje.

Aqui vemos McConaughey, que já estrelou os anúncios do Super Bowla para Doritos (2021) e Salesforce (2022), que criaram a aparição icônica do ex -treinador Chicago Bears, juntamente com a linha “Yes Bears” SNL esboço.

O chefe de marketing da Uber para a América do Norte, Georgie Jeffreys, diz que o objetivo fundamental de seu grande trabalho no grande jogo é continuar a impulsionar a relevância e a afinidade da marca com os americanos, especialmente nos subúrbios. Quando se trata de teasers, o objetivo é mais sobre a criação de vibrações e a curiosidade tumultuada.

“Não há outro momento em que as pessoas estejam prontas e esperem para assistir ao anúncio”, diz Jeffreys. “Também não há outro momento em que as pessoas prevam o que você fará como marca. Você tem a oportunidade de usá -la de uma maneira que você não esteja com outras campanhas em outras épocas do ano. Se você puder corrigi -lo, então É um tipo de partida de incêndio. “

A marca começou a correr com McConaughey em setembro passado, quando lançou uma teoria da conspiração de que a função de todos os esportes era atuar como um catalisador para comermos mais comida. Agora ele revisa essa teoria com grandes jogos de jogo que representa um significado alternativo para os números romanos deste ano.

Jeffreys diz que a resposta para esse lugar atualizou completamente seus planos de super -pancada (geralmente começam a pensar no grande jogo em julho) e eles começaram um rolo completo em outubro, trabalhando com a agência especial dos EUA. Desde então, Charli XCX e Martha Stewart se juntaram à lista.

Estratégia de celebridades

Quando se trata de escolher celebridades para o trabalho, Jeffreys diz que precisa responder a várias perguntas diferentes: elas atraem o público? Eles são um pouco inesperados? Eles estão prontos para serem complacentes? “Mas, basicamente, eles realmente precisam intensificar uma ideia criativa”, diz ela. “Eles precisam se encaixar nisso fazendo parte da ideia criativa, precisam fazer uma ideia maior”.

Não é a primeira vez que Mark usa um pouco a probabilidade de emparelhar as celebridades em sua publicidade, nem o primeiro nascido no renascimento dos entes queridos SNL esboço. Até 202, Era esse “mundo de Wayne“Reunit Mike Myers e Dana Carvey para reviver seu clássico SNL Os personagens com Cardi B.

No final de 2023. Robert de Niro e Asa Butterfield (Educação sexual) agindo em um lugar maravilhoso que os retrata como um improvável par BBF. (Seu lugar Super Bowl 2023 Ele interpreta Diddy Ele definitivamente não ficou mais velho. . . O Uber Eats entrega óleo de bebê?)

Para 2022, tudo era que as celebridades pareciam bobas para enfatizar que o aplicativo entregava mais do que comida. Então, o vencedor do Oscar Gwyneth Paltrow entrou em uma vela de goop. Nicholas Braun (primo Greg da HBO Herança) Detergente dominante para comer. Jennifer Coolidge (Lótus branco) tentando comer em toalhas de papel.

Ano passado, O vídeo estava girando Em torno das celebridades, esquecendo fatos incrivelmente óbvios sobre você. Como Jennifer Aniston esquece que trabalhou com David Schwimmer em Amigos Ou eles querem tentar purificar suas tatuagens do rosto. Para este teaser, David e Victoria Beckham, eles recriaram o momento viral de “ser honesto” de sua série Netflix Doc. Marca polêmica Quando parte do local brincou ao esquecimento da alergia ao amendoim, a cena que ele cortou antes de transmitir durante o jogo.

Uma ótima oportunidade para jogar

Além disso, o Uber come um anúncio não desiste de um senso de humor e um tom que foi estabelecido nos últimos anos. E apesar da fragmentação contínua da mídia e da cultura pop, o Super Bowl continua sendo uma oportunidade única.

“Se não tivéssemos feito isso nos últimos cinco anos atrás, levaria muito mais tempo para realmente se estabelecer como uma marca na cultura convencional”, diz Jeffreys. “Acho que as pessoas agora têm um entendimento mais claro de nossa marca e tom, porque sempre nos mostramos com um tipo de lugar muito específico que segue um certo tipo de humor. Mesmo que a mensagem mude, os princípios básicos de nossa marca são os mesmos. Portanto, há um jogo de longo e curto prazo lá, e é por isso que estamos constantemente voltando. “

Fonte