Melhorias ajudam as empresas em jogo para criar idéias e selos permanentes

Alavancas é uma equipe de quatro pessoas na Suécia que ajuda jogos e editores a criar idéias e selos permanentes.

A empresa existe há sete anos e trabalha com mais de 40 clientes e projetos. A lista inclui grandes empresas como Bandai Namco e Plaion, bem como um pequeno “homem que aparece no Círculo Polar Ártico”, disse Christian Fonnesbech, executivo de PI e chefe da Leveger, em entrevista ao GamesBeat.

Às vezes, essa é uma idade precoce com o estudo e às vezes chega tarde.

“Conhecemos equipes realmente arrogantes e conhecemos equipes realmente modestas”, disse ele. “Nós estávamos realmente por perto. E o grande desafio é como chegar a estudar? Onde o jogo para e onde o IP começa? “

Ele apresenta um exemplo de IO Interactive, um estúdio dinamarquês que cresceu para 200 pessoas e criou um assassino com uma franquia. Eles criaram um total de quatro séries diferentes de jogos, mas o Hitman foi o maior.

Jornada de IP

“Hitman era 65% do valor da empresa”, disse Fonnesbech. “Concentre -se em jogar e tecnologia, e isso é super necessário. Mas, além disso, há outro modelo de negócios. Você constrói amor pelo seu IP. Com o tempo todo, as pessoas passam com seu jogo, ficam ligadas aos seus personagens e se acostumam a essa emoção e viajam. Portanto, esta é a parte IP. “

E há uma terceira parte, sobre como você o comunica com o mercado.

“Como você se posiciona se destacando e atraindo as pessoas certas?” Ele disse.

Origem

Christian Fonnesbech é diretor executivo e chefe de IP.

Fonnesbech era anteriormente o chefe dos jogos IP Nordisk, que era de propriedade de um grande conglomerado. Ao longo das décadas, ele trabalhou em jogos, diversão, publicidade e cinema e passou a aprender o valor do IP. Ele trabalhou em 30 jogos durante sua carreira.

“Eu servi tempo nas trincheiras”, disse ele. “Enquanto estávamos em Nordisk, percebemos que não havia linguagem para essa conversa de IP para este jogo de falta de IP”.

A empresa tem uma equipe de quatro e trabalha com outras pessoas, se necessário.

“Acabamos de perceber que ninguém sabe como construir um IP. Eles nem sabem como entender qual é o nível de influência certo. Algumas pessoas têm sorte de ter um IP. O que fazemos é aconselhar o problema que vemos é que a maioria dos estudos pensa assim. Eles só querem fazer um jogo e fazê -lo, e então percebem que o que realmente precisam é um produto duradouro. “

Para isso, você tem que levar o jogador em uma viagem emocional e dar a eles um personagem que realmente ama. Você quer um personagem buscando vingança ou tentando encontrar paz. Você tem que projetar o IP para que ele seja legalmente seu e protegido, disse ele. É isso que você costuma perguntar quando lê um livro ou assiste a um filme. Por que eu me importo?

“Percebemos que o grande problema de todo o setor era que não fizemos a pré-produção no IP. Porque simplesmente não é uma tradição. O jogo costumava ser suficiente. Então, todas essas empresas cresceram com o foco completo no conteúdo do jogo “, disse ele”. Mas emoções, personagens e posicionamento – ah, fale sobre outra coisa. Portanto, um processo típico de desenvolvimento de jogos é de três a quatro anos de desenvolvimento e, em seguida, são três meses de IP. “

Uma equipe para influência

Isso se transforma em um pânico de três meses e pânico IP, disse ele, no final do jogo, quando é quase tarde demais para mudar qualquer coisa.

“O que temos feito há sete anos ajuda as pessoas a desenvolver uma idéia clara mais cedo. O lugar doce é fazer isso no início da pré -produção, mas é claro que geralmente entramos em 80% ou reiniciamos “, disse ele. “Somos capazes de entender isso. Se o fizer, de repente você se destaca no mercado porque não é apenas um loop de jogo. “

Isso é necessário, porque talvez 17.000 jogos por ano possam sair no Steam. Para se destacar, você não precisa apenas assistir aos concorrentes no jogo. Seu IP deve ser inesquecível.

“Você tem que olhar para seus concorrentes emocionais hoje. Então, não há utilidade de um ótimo jogo de combate. Se seu IP é exatamente o mesmo que o Batman, então você não vai ganhar. O que o Batman está fazendo emocionalmente? Em um Cidade grande cheia de corrupção.

Recebendo uma compra

As folhas trabalharam com 40 empresas em sete anos.

Não é apenas um escritor que precisa conseguir isso, disse Fonnesbech. Ele diz que toda a equipe de liderança deve estar envolvida. Mas isso é muito diferente da empresa para a empresa, porque alguns estudos estão lançando um poder criativo único e outros administram o grupo principal. Algumas empresas estão alinhadas com loucura e feijão que não gostam de trabalhar um com o outro.

Um exemplo de fazer isso de volta é o Lege of Lege of Legends Riot Games. Ele construiu o jogo mais bem -sucedido para a Arena de Batalha Online Multiplayer (minha) com muitos personagens, mas não muita história. Agora ele voltou e criou a história de fundo, gastando US $ 250 milhões em duas temporadas de arcane na Netflix. E agora ela construiu algo ao qual os fãs estão emocionalmente apegados. E se você já esteve no campeonato de League of Legends, verá uma emoção de uma multidão. Sonic Hedgehog da Sega começou da mesma maneira, com um personagem rápido com uma atitude e uma jogada rápida. Agora, com os filmes, o centro emocional de Sonic está focando.

Fonnesbech acredita que empresas como Remedy, CD Project Red e Nauighty Dog fizeram ótimos empregos criando seu IP.

“Se você deseja construir um IP valioso, o que é, não é uma coisa necessária que o torna um sucesso”, disse ele. “Mas isso o torna sustentável”, disse Fonnesbech. “Eu recomendaria os personagens. Você não precisa tê -los, mas é muito bom. Ter um personagem é apenas uma ótima âncora e um modelo. Você pode falar sobre uma viagem emocional. Qual é a viagem emocional? As franquias e IPs são como as lembranças suaves que você deseja experimentar. “

Ele acrescentou: “Se você pegar Hitman ou o último filme de Bourne ou algo assim, espera que você faça essa viagem emocional. Lara Croft ainda está procurando seu pai em ruínas e, você sabe, Geralt de Rivia ainda é um estranho tentando Para proteger as pessoas que, na verdade, ele não acreditam no mesmo sentimento que você tem mais, IP se torna mais coeso.

Quando funciona bem

The Walking Dead é um monstro de IP divertido.

Algumas empresas como Skybound, fabricante de The Walking Dead, testam o novo IP de forma impressionante. Se ele ecoa, ele define o quarto da impressora para trabalhar nela e jogar fora diferentes tipos de mídia. Ele testa água e dobra em hits. Antes de caminhar pelos mortos, “os mocinhos nunca morreram”, disse ele.

Mas as pessoas precisam ficar de olho no “equívoco transmissor”, disse Fonnesbech. “A ideia de que de repente sairemos para seis mídias e será um sucesso maior. Não funciona. Você precisa colocar tudo o que tem ao sair em um meio e fazê -lo funcionar. É tão difícil fazer um boa parte de um jogo, ficção ou história. “

Quanto à maneira como as coisas funcionaram nos últimos anos, com 34.000 demissões no setor, Fonnesbech disse que há um efeito atrasado para seu próprio aconselhamento. Enquanto outras grandes empresas foram afetadas anteriormente, a crise chegou para ele na primavera de 2024, quando houve um grande jogo.

“As coisas estão florescendo agora, e parece haver uma necessidade maior desse pensamento, porque acho que editores e investidores se tornaram um pouco mais cautelosos ao investir em maravilhas estranhas”, disse ele. “Se eles investirem todo esse investimento, querem ver algo que vai durar”.