MEMS Omnitron Sensorrs poderia nos libertar do topo da rotação nos carros que montam por conta própria (e custos mais baixos)

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Sensores OmnitronO que faz com que os chips sensoriais MES levantaram US $ 13 milhões para criar sensores baratos para carros independentes. Se isso for bem -sucedido, poderíamos dizer adeus a essas fitas grandes em veículos autônomos.

O investimento estimulará a disseminação de equipes operacionais e de engenharia omnitron, acelerando a produção em massa do primeiro produto da empresa, espelhos confiáveis ​​e acessíveis de sistemas microelectomecânicos (MEMS) para vários espelhos de varredura de mercado. O MEM -i tem sido usado em tudo, do Nintendo Wii a um sensor de pressão dos pneus.

Os conselheiros da Corriente lideraram o círculo com a participação de um investidor de longa data L’Atative Ventures.

A simplificação da produção de sensores MEMS por décadas é limitada por métodos caros e extenuantes de propriedade intelectual tecrual de fabricação é um iniciador crítico de cross-country óptico (OXCs) nos centers de dados da inteligência artificial (IA), sub-subpargoe óptico no LiDAR de longo alcance para navegação autônoma em fones de ouvido e óculos de realidade aumentada (XR) e espectrometria precisa do laser para detectar o gás metano.

Os sensores podem inserir OXCs para data centers de IA e sistemas de subprodução óptica para sistemas de assistência (ADAS), espaçonave não tripulada, fones de ouvido XR, sistemas de detecção de gás venenosos e outros eletrônicos conectados, que é parte integrante de nossa vida diária.

Mercados guiados por sensores

Os sensores Omnitron levantaram US $ 13 milhões.

O Omnitron tem como alvo os principais mercados com sua tecnologia sensorial MEMS:

Melhoria da permeabilidade e eficiência energética nos data centers de IA: MEMS da Omnitron com base na arquitetura fotônica de OXC para tensão aumenta a velocidade de transmissão e confiabilidade em dispositivos de baixa potência, aumentando o trabalho de trabalho em data centers. De acordo com a nova pesquisa de rua, esse mercado abordará US $ 30 bilhões em 2027.

O avanço da acessibilidade e confiabilidade do LIDAR em veículos autônomos: o espelho MEMS da Omnitron espelho o alvo de todo o mercado do subsistema Lidar previu que chegaria a US $ 6,3 bilhões até 2027, de acordo com a Intelligence Yole.

Melhoria da qualidade da visão nos Sérvios de Recursos Limitados de XR: O MEMS Mirror da Omnitron atende a uma demanda crescente pela Optic da XR, o mercado para o qual o IDTechex espera exceder US $ 5 bilhões até US $ 2034.

“Os sensores MEMS são dispositivos de microescala inteligentes que nos permitem tocar o mundo através do silício”, disse Aguilar. “Ainda antigos e ineficientes métodos de produção, eles impediram o tipo de crescimento em MEMS que significa nos semicondutores. Isso vai mudar sobre. Nossa produção IP do MEMS oferece um novo paradigma para a produção em massa de sensores de escala precisos e acessíveis. Com grandes investimentos da Corriente Capital -Ai com financiamento adicional da L’A Atative Ventures, nossa empresa agora pode cumprir nossa promessa de tecnologia. “

Origem

Sensor omnitron de chip MEMS.

Foi fundada em 2019 pelo grupo básico de inovadores da indústria MEMS, os sensores Omnitron inventaram uma nova produção de IP do MEMS que melhora os dispositivos e o desempenho da confiabilidade e simplifica a instalação para a produção de sensores MEMS por preços preços sensíveis, mercados de grande volume.

Aguilar foi bastante honesto sobre o fato de a empresa, que agora tem 12 pessoas, começou. Ele trabalhou em empresas como Google e Tesla, trabalhando em sistemas LIDAR. Midara pensou como “Bane da minha existência”.

Ele fundou uma empresa com a CTO Trent Huang, especialista em computação quântica e MEMS.

“Eu sou um nerd e passei minha carreira em construção ou integrando os sensores em robôs para que eles pudessem ver e agir no mundo real. Trabalho com esses sensores, especialmente um lidar, vi a promessa do que Lidar pode fazer pelos robôs Mas eu também experimentei a fortaleza diretamente usando o Lidar no mundo real.

Ele disse que os sensores geralmente falham após apenas alguns meses de ação na estrada. Era uma colina estreita para grandes fabricantes de carros, que não querem atender um carro para substituir o sensor.

Aguilar disse: “É por isso que o Lidar não entrou no mercado. E com seus antecedentes na construção dos tipos dessas tecnologias e um bom engenheiro, eu visitava esses fornecedores e iria, ei, o que acontece?”

Ele viu um grande jogo nos processos de inventar o semicondutor e como fazê -los novamente. Por esse motivo, ele formou uma equipe há cinco anos e começou a trabalhar no plano de substituir uma das partes móveis por pequenos espelhos feitos com a MEMS Tech, onde os recursos mecânicos são impressos na semiconduta, para que tenham pequenas pequenas partes móveis. Nesse caso, eles são um pequeno espelho no chip que pode se mover.

Agora em seu terceiro círculo de capital, a empresa aperfeiçoa suas fichas, contendo um espelho de 10 milímetros de diâmetro (esta é a parte dourada no meio das fichas). Articula 60 graus, movendo -se para a esquerda e para a direita, e tem um tempo de liquidação em milissegundos. Isso é muito rápido e atende aos requisitos do sistema Lidar, disse Aguilar.

“É isso que realmente interessou aos nossos clientes. E por causa desse interesse, conseguimos fornecer três cartas de intenção, duas na indústria automotiva, uma no setor de energia, e apreciou centenas de milhões de dólares “, disse ele.

Como funciona

A Lidar Dome fica no topo do carro auto-dirigido de This Waym.

O LIDAR indica a detecção de luz e o alcance. Os sistemas LIDAR medem a distância disparando um laser de alto infravermelho na meta e uma medida cuidadosa dos pulsos que saltam. Funciona bem que é durante o dia ou a noite.

O sensor Lidar é uma ótima solução na teoria para um carro de auto -leap. Ele sente o mundo ao redor do carro, que analisa se houver ameaças à segurança enquanto o carro está dirigindo sozinho. Basicamente reproduz a consciência da situação que todo motorista humano tem.

Mas o Lidar depende do laser. Quebrado a luz do laser do carro. A luz atinge os objetos e salta, e isso ajuda a pintar uma imagem de ambiente em forma digital. O sistema recebe um sinal de volta e calcula onde está o objeto e qual direção está se movendo. O processador pega todos esses pontos no “Cloud Point” e depois faz sentido de todas as informações.

Cada sistema LIDAR possui um laser. Ele também tem um scanner, algo que projeta um laser no mundo e uma recepção que retorna o sinal.

O dispositivo giratório no sensor Lidar verifica o ambiente, pulverizando a luz do laser e mede milhões de pontos na cena enquanto a luz se recusa de volta. Varre o meio ambiente. O espelho está relacionado à grande bola de discoteca giratória. O detector de fotos é como uma câmera que captura luz.

É um componente móvel que gira o Lidar em torno dele para que possa obter um ambiente de 360 ​​graus. O desafio em um carro em movimento é que tudo isso deve acontecer rapidamente, porque o ambiente muda à medida que o carro se move.

O Laser Galvo, abreviado para um galvanômetro, é um dispositivo óptico que move um espelho em resposta a sinais elétricos, geralmente em um scanner de galva a laser. O movimento do espelho permite o controle preciso da direção e do foco do feixe a laser. Os chips MEMS podem substituir este dispositivo conforme o Costal dos Custos.

“É um grande distúrbio que trazemos para o mercado. E é isso que mudamos dentro da unidade do Lidar”, disse Aguilar. “É muito mais barato e mais confiável. Faz o silício”.

Produção para produção

Nele, com um monte de chips MES Sensor Omnitron.

Para levar o produto ao mercado, a empresa teve que projetar um novo semicondutor para que a produção de dispositivos MEMS seja menor, mais barato e mais rápido. Os fabricantes de chips do MEMS não estavam prontos para esse progresso, que é dez vezes mais denso que os outros no mercado.

“Tivemos que voltar aos primeiros princípios e projetar um novo nó tecnológico do MEMS para trazê -lo ao mercado. E isso é um grande salto de densidade. Então, construímos um chip muito mais denso que nos permite alcançar esse desempenho “, disse Aguilar.

Como exemplo, um recurso chamado Razão de imagem para dispositivos MEMS geralmente é de cerca de 20 para um e, para os sensores omnitron, a proporção de imagem é de 100 de acordo com um, ou uma vala dentro de um chip que é cinco vezes mais profundo do que o habitual.

Agora, a empresa recebeu seus primeiros chips da produção com pequenas quantidades e testa partes da confiabilidade. A Companhia usa fundadores ou contratados de um contrato que faz com que os chips nos EUA fizessem chips de sensores.

Mas a transição do “Laboratório para Fab” ou do teste para a produção “, muitas dessas tecnologias e empresas morrem”, disse Aguilar.

Agora, a empresa está começando de construir chips para vários silício de silício e milhares de um mês, para que possa provar a confiabilidade dos clientes de carros, disse Aguilar. Isso significa mudar para uma fábrica MEMS maior com maior capacidade. Isso incentivou o círculo de financiamento.

Para cada veículo, provavelmente haverá quatro espelhos MEMS e dois por sistema LIDAR. Mems Sesnor é menor, mais barato e não requer tanta energia. Existem rivais, incluindo fabricantes de chips MEMS na China, mas Aguilar acredita que tem uma vantagem tecnológica.

Além dos carros, existem telecomunicações, realidade expandida e dispositivos para comunicações espaciais que podem usar a tecnologia.