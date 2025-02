Mês inteiro hoje à noite: aqui está a melhor hora para ver um mês de neve em fevereiro de 2025.

No hemisfério norte de fevereiro está no meio do inverno. De acordo com Nas -i, então aqueles que vivem nos Estados Unidos chamado de lua cheia Isso acontece “Snow Moon” durante este mês. Historicamente, o mês mais curto do ano foi o mais frio, por causa da forte queda de neve que aconteceu.

Outro nome para esta tela lunar é o “mês da fome”. Esse nome também tem um significado histórico, porque a neve dificultou a caça e a coleta. Se você não planejou corretamente, o estômago foi obrigado a bater.

Vejamos o inverno mais profundo de tudo e quando é melhor espiar o céu noturno para assistir de maneira ideal a lua cheia.

Quando exatamente é o meio do inverno?

Muitas pessoas acreditam que o dia da marmota marca o meio do inverno. Está próximo da aproximação, mas nem sempre 100% correto. Se você quiser obter um técnico, de acordo com Almanah do fazendeiroO meio do inverno varia de ano para ano.

O dia da marmota sempre cai em 2 de fevereiro e, este ano, no dia seguinte estava na metade do caminho entre o solstício de inverno e a Spring Equinox.

O inverno recebe uma recompensa pela temporada mais fria e mais curta do ano. Demora 88,99 dias em média. É resumo por causa de periélioaponte na órbita da Terra que o mais próximo do sol. O frio é causado por inclinação ou cabelo axial terrestre. No hemisfério norte, de dezembro a fevereiro, o solo se inclina do sol, o que significa dias solares e mais frios diretos. A inclinação substitui a proximidade do sol.

O que a marmota tem a ver com isso?

O dia do térreo foi criado por imigrantes que falam alemão Nos Estados Unidos, que ficou conhecido como a Pensilvânia holandesa pela interpretação errada da palavra “Deutsch”. Foi baseado na tradição cristã dos Candlesticks, um banquete que comemorou o dia em que Jesus apresentou José e Maria no Templo.

A igreja cristã primitiva envolveu tradições pagãs em seu calendário. Para as velas, uma delas era um folclore que previa condições climáticas. Um urso ou um texugo foi usado na Alemanha, mas nas marmotas dos Estados Unidos ocupavam o centro do palco.

A marmota mais famosa hoje em dia é Pumxsutawney Phil, que chama Pu Puxsutawney, na Pensilvânia. Este ano, ele previu mais seis semanas depois de ver sua sombra.

Como ver o mês completo de neve

Em partes do país, como o Ocidente Médio e o Atlântico Central, as tempestades de neve podem impedir que a lua nevada pegue. Fale sobre ironia.

O resto da terra também experimentará um céu nublado no meio de possíveis tempestades chuvosas. Se você quiser experimentar sua felicidade, de acordo com TerrenoA lua cheia chegará à iluminação superior na manhã de quarta -feira (12 de fevereiro) às 8:53 ET. A bola celestial também aparecerá inteiramente na quinta e sexta -feira.

Fonte