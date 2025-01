Meta Q4 Lucro excede as expectativas de Wall Street

Meta plataformas Inc. Na quarta -feira, no quarto trimestre, ele registrou um lucro e receita repentinos, graças a receitas mais altas do que anúncios em sua propriedade nas redes sociais, enviando suas ações nas lojas após o horário de trabalho, mesmo que ele imagine o aumento dos custos de seus esforços para inteligência artificial .

O diretor executivo Mark Zuckerberg disse que espera 2025. “O ano em que um assistente de IA altamente inteligente e personalizado atinge mais de um bilhão de pessoas, e espero que a IA -alvo seja um assistente líder”.

A Menlo Park, California Company, ganhou US $ 20,83 bilhões ou US $ 8,02 por ação no trimestre de outubro e dezembro. Isso é de 49%, com US $ 14,02 bilhões, ou US $ 5,33 por ação, no mesmo período do ano anterior.

A receita aumentou 21%, para US $ 48,39 bilhões, com US $ 40,11 bilhões.

Os analistas, em média, esperavam um lucro por ação de US $ 6,76 por ação de receita de US $ 47 bilhões, de acordo com uma pesquisa baseada em fatos.

“Continuamos com um bom progresso na IA, óculos e o futuro das mídias sociais”, disse Zuckerberg em comunicado.

Por um trimestre líquido, a Meta disse que espera receita de 39,5 bilhões de até US $ 41,8 bilhões. Os analistas esperam a receita no topo desse intervalo – US $ 41,68 bilhões.

A empresa também anunciou que espera que custos variando de US $ 114 bilhões a US $ 119 bilhões, guiados pelos custos de infraestrutura e compensação dos funcionários. Em 31 de dezembro, a meta tinha 74.067 funcionários, 10% em comparação com o ano anterior.

“O desempenho do Meta Q4 enfatiza a resistência da empresa ao mercado ainda inseguro de anúncios digitais. Ao refutar as avaliações de ganhos e receita, eles mostraram que o custo da disciplina e da eficiência de ganho é pago por dividendos “, disse Jesse Cohen, analista da Investy.com.” Isso sinaliza a meta para dobrar sua infraestrutura de IA e ambições metamesas, mesmo enquanto os investidores estão lutando com os custos. “

Separadamente, a meta concordou em pagar aproximadamente US $ 25 milhões para pagar uma ação judicial em 2021, que o presidente Donald Trump lançou contra a empresa e Zuckerberg depois que as contas de Trump foram suspensas após 6 de janeiro de 2021, um ataque ao Capitólio dos EUA.

“Este também será um grande ano para redefinir nosso relacionamento com os governos”, disse Zuckerberg em uma teleconferência com analistas. “Agora temos um governo americano orgulhoso de nossas empresas líderes, uma prioridade para a vitória da tecnologia dos EUA e defenderá nossos valores e interesses no exterior. E estou otimista sobre o progresso e as inovações que serão desbloqueadas. “

A meta das ações aumentou US $ 13,53, ou 2%, para US $ 690,02 no horário de negociação após o horário de trabalho.

– Barbara Ortutay, escritor de tecnologia AP

