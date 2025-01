Millenniums são torturados por ‘Phanto Wealth’: por que uma geração não se sente rica, apesar de seu valioso quadrilateral líquido

A riqueza do milênio nos Estados Unidos tem Quase dobrou Desde 2019, superar o Gene X e os Baby Boomers, mas a maioria dos millennials não se considera rica.

MillennialsAqueles nascidos entre 1981 e 1996 (Give ou Take um ou dois anos) agora valem US $ 15,95 trilhões, aproximadamente quatro vezes mais do que valiam cinco anos atrás, de acordo com dados dos dados Reservas federais Como o CNBC relatou.

Desde 2024, o valor líquido médio do milênio foi de US $ 333.096, de acordo com FortalecerServiços financeiros. Seus dados mostram que a geração do milênio foi capaz de aumentar sua riqueza mais do que qualquer outra geração 2024, aumentando o valor líquido em 13,7% (em comparação com 7,7% para todos os americanos) e aumentou 401 hp em 15,6% (quase duas vezes mais do que um americano médio ).

No entanto, como a geração do milênio enfrenta alto custo de vida, em parte por causa da inflação e altas taxas de juros, muitos dizem que se sentem menos ricos do que aparecem no papel, um fenômeno conhecido como “riqueza fantasma”. Isso ocorre porque grande parte de seu valor líquido está relacionado a propriedades que não são facilmente acessíveis, como 401k, casas e bolsas de valores.

Isso é, pois existem três áreas principais de crescimento que desencadeiam a riqueza do milênio: imóveis; suprimentos e fundos mútuos; e dinheiro que herda ou recebe como presentes de pais e familiares.

Nos últimos anos, o capital doméstico se tornou o maior fator de acumulação de riqueza, e muitos millennials que compraram casas antes ou durante a pandemia acham que seu valor é bastante aumentado.

Em média, o Millenniums também contribuiu mais para seus fundos de pensão, aumentando o valor de sua parcela de ações e fundos mútuos.

Finalmente, eles também se beneficiam da generosidade de seus pais, recebendo presentes financeiros e herança de riqueza para reembolsar empréstimos estudantis altos, hipotecas, pagamentos de carros e altos custos de assistência infantil, planejador financeiro Sophia Bera Daigle disse à CNBC.

