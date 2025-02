Missouri processa a Starbucks por seus programas de diversidade

A luta pelo programa de diversidade, igualdade e envolvimento da empresa (DEI) está se mudando para o tribunal. Esta semana, a O processo foi aberto Contra a gigante do café Starbucks sobre as práticas da DEI, para as quais o processo afirma, viola a lei.

O processo, aberto pelo procurador do estado Missouri Andrew Bailey, um republicano, diz que a cadeia permite a discriminação da raça. “Compensação da Starbucks com cotas raciais e sexuais, discrimina com base em raças e gêneros em opções de treinamento e progresso e discrimina raças e gêneros em relação à associação ao comitê”, escreve o processo. “É tudo ilegal.”

O processo ocorre devido à grande supressão federal das políticas de Dei que eclodiram da inauguração de Trump. 21 de janeiro Presidente assinou um comando executivo convidado Conclusão da discriminação ilegal e renovação das possibilidades com base no méritoque instruiu todas as agências federais a “tomar todas as medidas apropriadas sobre os negócios de seu setor privado avançado da política da iniciativa individual, excelência e trabalho duro”.

A ação pedia a abolição de programas de DEI, política e financiamento. Após a ordem, foi anunciado que os edifícios federais foram executados e engolidos por qualquer material DEI. Os funcionários federais também são proibidos de usar seus pronomes nas assinaturas do estágio E. “Desculpos e todas as outras informações que não são permitidas na política devem ser removidas da assinatura do CDC/ATSDR de funcionários até 17:00 na sexta -feira”, Jason Bonander, diretor de informações do CDC Supostamente escreveu. “A equipe é obrigada a alterar os blocos de assinatura. Para seguir a política revisada”.

Como a resposta de Trump ao recente acidente da aeronave sobre o rio Potomac, que matou 67 pessoas, nas quais, sem evidências, Dei empregou, ele disse que as políticas de Dei na Starbucks criaram problemas na cadeia. Ele não apenas afirmou que a base da Starbucks estava empregada na corrida, mas também disse que os funcionários cometeram “mais erros” no trabalho. “Os consumidores do Missouri precisam pagar preços mais altos e esperar bens e serviços mais longos que podem ser fornecidos por menos, se a Starbucks empregou os trabalhadores mais qualificados”, independentemente de sua raça, gênero ou origem nacional, de acordo com um processo.

A Starbucks, é claro, se esforça em uma ação. A cadeia disse CBS News, “Não concordamos com o advogado principal, e essas alegações estão incorretas. Somos profundamente dedicados a criar oportunidades para cada um de nossos parceiros (funcionários). Nossos programas e uso são abertos a todos e lícios”.

Outras empresas, como Target, McDonald’s, Ford, Amazon, Meta e Walmart, rapidamente embarcaram no navio, após a eleição, com a pressão de Trump para eliminar suas políticas DEI. Embora quase três investidores do Walmart tenham enviado uma forte carta por escrito ao diretor do Walmart no mês passado, pedindo seu retorno à dei-inativação.

A Starbucks parece manter -se firmemente. Conforme declarado em seu site, “Vamos espalhar A diversidade do trabalho Traga novas perspectivas e experiências que melhorem nossos negócios e local de trabalho. Para fazer isso, atingimos um conjunto mais amplo de candidatos e prioridade de talento da inclusão em nossas práticas de emprego, no envolvimento de parceiros e continuando a incentivar a liderança inclusiva. Estamos trabalhando duro para garantir que nossas práticas de emprego sejam competitivas, honestas e inclusivas e que empregamos a melhor pessoa a cada vez. ”

Da mesma forma, a Costco dobrou recentemente suas práticas de diversidade, quando em uma reunião anual, o Conselho de Administração da Companhia votou por unanimidade a proposta do acionista, que alegou que Iniciativas de diversidade são “discriminatórias. “O JPMorgan também não está colado à pressão do novo governo. Para visitar Columbus, Ohio, nesta semana, o diretor executivo Jamie Dimon expressou sua opinião Quão importantes são as iniciativas DEI. “Baníssimos cidades, escolas, estados, hospitais. Chegamos aos veteranos. Lutamos por () desativado, “Dimon disse”.

Fonte