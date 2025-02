Modelos globais de sustentabilidade estão quebrados

Modelos globais de decaimento da sustentabilidade. Eles foram projetados para mostrar comércio ético e responsabilidade pelo meio ambiente, mas são basicamente incompreendidos que as cadeias de suprimentos globais – especialmente o trabalho crítico e sem precedentes no início de cadeias importantes, como minerais críticos.

Durante décadas, esses modelos sobrecarregaram comerciantes, mineiros e agricultores africanos – a espinha dorsal da indústria global do cacau ao lítio – enquanto as empresas continuam ao longo da cadeia exigem vantagens. Os sistemas celebram produtos extremos, como veículos elétricos elegantes (VEs) ou iPhone, enquanto negligenciam o trabalho difícil no início do trabalho, onde é mais difícil.

Esse desequilíbrio dentro da estrutura de sustentabilidade não se envolve apenas em empresas africanas. Isso prejudica a suposição geral da responsabilidade que queremos lançar entre as partes interessadas da cadeia de suprimentos comerciais.

Carga desonesta no início da cadeia de suprimentos

A realidade das cadeias de suprimentos globais é simples: as fases mais antigas, onde as matérias -primas são desenhadas e processadas, exigem o maior esforço. Agricultores, mineiros e comerciantes africanos estão no centro desses estágios iniciais. Eles são os que fazem o trabalho mais difícil – realizando recursos, cultivando e preparando matérias -primas que alimentam a indústria em todo o mundo. Mas, apesar da batalha, eles ficaram, carregando o fardo mais difícil. Regulamentos e requisitos rígidos para a sustentabilidade são frequentemente afetados pelos mais difíceis, embora tenham menos recursos para atender a esses requisitos.

Por exemplo, leve os agricultores do cacau na África. Muitos já estão trabalhando em margens apertadas, lutando para fazer o suficiente para comer suas famílias. Então vem a regulamentação sobre o cruzamento das florestas da União Europeia (EUDR), que exige prova de que seu cacau não está associado às florestas. Embora o objetivo seja nobre, a execução deixou esses agricultores para recuperar o atraso para fornecer documentação que eles nunca precisavam antes. Para muitos, os custos de conformidade são simplesmente muito altos e não o cumprimento dos meios padrão para perder o acesso a clientes internacionais.

Estes não são apenas agricultores. No setor de mineração, o lítio – um ingrediente crítico para baterias de EV – é cavado em condições pesadas e muitas vezes perigosas. A matéria -prima é enviada para o exterior para refino e produção, onde o produto final se torna um célebre símbolo de sustentabilidade. Mas havia pouco pensamento para as pessoas que permitiram o produto em primeiro lugar.

Mas, em vez de reconhecer os custos ambientais e sociais afetados pelos mineradores africanos, as narrativas globais em torno das baterias “verdes” têm uma favorável ignoram essa realidade. O trabalho duro foi excluído e o produto final – um ótimo veículo elétrico novo – representa o herói da história.

Por que esses modelos não funcionam

A questão mais profunda é o que os modelos globais de sustentabilidade nunca são projetados com a realidade da cadeia de suprimentos. Eles foram construídos para fazer sentido no papel, não na prática. Eis por que eles falham:

Eles negligenciam a realidade da extração

Os primeiros estágios da cadeia de suprimentos – extração e processamento inicial – são tratados como uma responsabilidade, não como fundamento. Esses estágios são excessivamente regulados, sob suportes e pintados como inerentemente “sujos”, enquanto os estágios posteriores desfrutam dos benefícios da reputação mais limpa e menos demandas. Eles empurram os custos rio abaixo

Os custos de conformidade são predominantemente colocados nos menores e menos recursos dos jogadores de recursos. Espera -se que os agricultores, os mineiros artesanais e os pequenos comerciantes assumam o custo de cumprir os valores de referência global, enquanto as empresas aumentam ainda mais a cadeia, evite sua participação na responsabilidade. Eles celebram o fim, não o começo

Quando as matérias -primas se transformam em produtos reconhecíveis – como barras de chocolate que desfrutamos ou nas baterias alimentadas por veículos elétricos – eles são celebrados como símbolos de inovação e progresso. Mas a realidade por trás desses produtos é muito menos fascinante. Trabalho horrível, longas horas e vítimas feitas no início da cadeia de suprimentos são frequentemente negligenciadas. Na melhor das hipóteses, eles são reduzidos à nota de rodapé; Na pior das hipóteses, eles são tratados como detalhes inconvenientes na história da sustentabilidade.

Equação de reequilíbrio

Se funcionará sustentabilidade – para seres humanos e planeta – precisamos reconsiderar completamente esses quadros. Isso significa que ele começa com a fundação, garantindo a justiça em todas as etapas da cadeia de suprimentos. Aqui é onde a mudança deve acontecer:

Pare de empurrar os custos do fabricante

A sustentabilidade não pode chegar em detrimento das pessoas que mais trabalham. As empresas, dependendo dos recursos africanos, devem assumir a responsabilidade pelos custos de conformidade. Por exemplo, as empresas de chocolate que dependem do cacau africano devem investir ativamente em agricultores e cooperativas que mantenham suas cadeias de suprimentos. Não é apenas uma obrigação moral – é uma necessidade comercial. Coloque dinheiro em soluções locais

Os estágios iniciais da cadeia de suprimentos precisam de melhor suporte. Isso significa que governos, corporações e instituições internacionais precisam trabalhar juntos para investir em sistemas que ajudem os fabricantes a ter sucesso. De cooperativas de construção para mineradores de artesanato ao programa de treinamento para agricultura sustentável, esses investimentos facilitariam a pressão sobre os fabricantes, garantindo que os padrões globais possam realmente ser cumpridos. Medir o que realmente importa

As métricas atuais de sustentabilidade se concentram demais em vitórias rápidas e ótimos resultados. Mas o progresso real acontece quando nos concentramos em melhorias acessíveis e incrementais. Em vez de definir benchmarks impossíveis, precisamos criar padrões que reflitam a realidade de remover recursos e recompensar mudanças significativas. Trabalhe juntos em um compartilhamento de carga

Nenhuma entidade pode consertar sozinha. As parcerias público-privadas são cruciais para aprimorar o esforço de sustentabilidade sem colocar todos os custos aos fabricantes. As empresas que trabalham ativamente com comerciantes para resolver questões como cegueira e conformidade já mostraram que práticas honestas e sustentáveis ​​são possíveis – especialmente quando os governos chegam a apoiar esses esforços.

Uma visão mais justa da sustentabilidade

A sustentabilidade não deve significar trocar de carga para comunidades que mantêm as cadeias de suprimentos mundiais. Traders, agricultores e mineradores africanos não são apenas provedores de recursos – eles são a espinha dorsal da indústria que desencadeia o progresso global. Eles merecem reconhecimento, apoio e uma parcela de vantagens.

Os modelos globais de sustentabilidade devem mudar – importante. Se eles não o fizerem, continuarão com desigualdade, intensificando -se enquanto afirmam promover o progresso.

É hora de parar de fingir que esses sistemas funcionam porque não estão. Precisamos criar estruturas que reflitam os desafios reais das cadeias de suprimentos, aquelas que são justas, práticas e verdadeiramente sustentáveis-para todos os envolvidos.

Simpatia grimi adsolum é o diretor executivo.

