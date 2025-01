Paola Antonelli tem um teste de Lakmus para um design digno. As pessoas costumam perguntar ao curador mais velho da arquitetura e design do Museu de Arte Moderna como decidir o que adicionar à coleção de museus, e isso lhes dá instruções simples: “Feche os olhos e pense, Se esse objeto não existisse, o mundo perderia? “Ele diz.

Obviamente, preencher um dos museus de arte do mundo não é tão fácil. Antontelli diz que você também deve considerar a forma de um objeto, função e utilidade para resolver problemas com o teste de Lakmus é algo que volta e novamente. “Isso não significa que algo precisa ser necessário”, explica Antonelli. Tomemos, por exemplo, Tamagotchi. “Completamente supérfluo”, diz ela. “(Mas) acho que haveria uma pena que não houvesse, certo?”

Antonelli me diz isso no exame da última exposição mãe, Pirouette: Reflexão em Designque abriu no domingo em Snow, Nova York. O programa examina os casos de designers como um agente de mudança que teve um profundo impacto na sociedade, o que é um longo caminho como uma nota de pós-it modesta, o primeiro computador da Apple Desktop e uma estação de lavagem de mãos portátil desenvolvida durante a pandemia covid-11. O design muda o comportamento humano, afirma Antonelli, e esta exposição prova seu caso em dezenas de invenções de design. “Os itens têm consequências”, diz ela. “É uma maneira de um lema para a exposição”.

(Foto: Jonathan Dorado/bondade da mãe)

Esta não é a primeira vez que Antonelli teste a influência social dos designers e objetos que eles introduzem na sociedade. Lançou uma série de conteúdo Design urgente Com Alice Rawthorn em 2020 para examinar muitas maneiras pelas quais o design resolve problemas em momentos de crise. A série mais tarde se tornou um livro. “Os designers são treinados para a solução de problemas tradicionais e clássicos”, disse -me Antonelli 2020.Projeto é uma palavra que é tão grande quanto arte ou cultura“Ela acrescentou.”

(Foto: Jonathan Dorado/bondade da mãe)

Piroueta Capas, sim, cadeiras (Eames rar swing poltrona; cadeira monoblock; cadeira de escritório aerone, para listar alguns) e pôsteres (ok, digamos sinais: sinal de estacionamento; sinal de estradas britânicas), mas também uma ampla gama de itens extraídos de extraídas de extraídas de partir de MOMA -Esta coleções que incluem móveis, eletrônicos, símbolos, moda, produtos vestíveis, design industrial, design de produtos e design de informações da década de 1930 até o presente.

Milton Glaser, I ♥ Sketch Concept, 1976, Museu de Arte Moderna, Nova York (Foto: © 2024 Departamento de Desenvolvimento Econômico da NYS)

Esboço do conceito e do amor Nova York, o worm da NASA de logotipo, botas de tabi, cros, bolsa de telé, caneta BIC, desacordo infográfico da lembrança da floresta brasileira: o que esses objetos têm em comum é sua invenção. Eles mudaram a maneira como as pessoas pensavam, viam ou se comunicaram com o mundo. “Todos eles representam experimentos com novos materiais, tecnologias e conceitos e oferecem soluções não convencionais para problemas convencionais”, escreve a exposição que o texto introdutório. “Nessas instalações, os designers dirigiram sua visão e engenhosidade, destilando energia para o momento e lançando -os em movimento como dançarinos de balé realizando piruetas”.

Ed Hawkins, Listras de aquecimento 1850-20232018-heiring (Foto: © Ed Hawkins)

Perguntei a Antonelli como ela amaldiçoou a exposição com uma série de itens aparentemente não relacionados. “Em alguns casos, isso é muito livre. É quase como A Word Association “, ela diz”.

Eu apontei que ela abrigava algumas crocas, Tabis, sacos de Telmar e cadeiras de plástico monobloco nas proximidades em um canto da exposição. “Telmar Bag está aqui, e na minha opinião é realmente diretamente diretamente de Margiela Tabis. Mas também converse com Crocs ao lado dele, porque o lema de Telmar” isso não é para você, mas para todos. fazer coisas para todos.

Antonelli então conecta Crocs e uma cadeira monoblock. “Eles são tão ambíguos”, diz ela. “(Eles são) produtos de massa incríveis desfrutando de bilhões de pessoas”. Mas eles também têm esse outro lado. A cadeira monoblock “tornou -se quase sinônimo de desperdício e consumismo”, diz ela. Enquanto isso, os Crocs estão no centro de uma discussão eterna que dá a tensão do projeto: “Crocs são lindos? Eles são feios? ”

“Existem todas essas associações diferentes que alguém como você, que falou em design”, diz ela. “Outros que são menos eruditos, porque todo mundo conhece o design, os pegam de qualquer maneira, mas no outro nível. E eles podem não pegá -los, mas se concentrarão em cada objeto individual”.

Shigeka Kurita, Emoji1998-1999, Museu de Arte Moderna, Nova York (Figura: © 2024 NTT Docomo)

Todo objeto, Antonelli diz – se M&S Candies, Moka Express, Sony Walkman ou Bernadette Thompson “Money Manicure” unhas artificiais – encorajadas da maneira que agimos no mundo. Alguns projetos são tão intuitivos e inerentes em nossas vidas diárias que são imperceptíveis, como sacos de papel com fundo plano. Outros objetos são mais sutis e esotéricos, como Sabina Marcelis “Candy Cube” Resina, que pode afetar outros designers e, assim, ingressar na sociedade. Como ela disse sobre o design de informações aos 2020 anos: “Nossas ações não têm reações a uma maneira muito inequívoca, mas têm ecos que podem seguir em várias direções”.

(Foto: Jonathan Dorado/bondade da mãe)

O texto da exposição alerta que “os objetos têm o poder de mover as maneiras pelas quais nos comportamos, bom e ruim”. As instalações desta exposição mostram um exemplo de ingenuidade humana, fornecendo novas respostas a desafios anteriormente não resolvidos que você pode ver com seus próprios olhos. Algumas dessas soluções, como cadeiras plásticas com um monobloco de injeção inventado na década de 1950, um produto de enfermagem do mercado de massa que fornece pessoas ao redor do mundo um lugar facilmente e barato para sentar-se e branco, bem como bom e bom e bom e ruim.

“É sempre hora de as pessoas entenderem o quão importante é o design”, diz Antonelli. “Mas eu apenas gostaria que as pessoas tivessem algo construtivo para pensar. O design é uma lente que precisa ser vista no mundo de uma maneira construtiva. É uma expressão maravilhosa da criatividade humana, direcionada positivamente, no caso de itens que são pelo menos esta exposição. “

Fonte