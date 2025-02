Mudança de apartamentos no mercado: onde os preços da casa começam a...

Os preços das casas americanas para a família, medidas pelos preços das casas de Freddie Mac (que ele usa Metodologia de repetição), aumentou 3,9% no ano civil de 2024. No mesmo período, Preços ao consumidor geral dos EUA Aumentou 2,9%.

Entre os 384 mercados dos apartamentos residenciais do metrô, que são o índice de preços da casa de Freddie Mac de 1975 de 1975, esses são os 10 metros que registraram o maior aumento no preço da casa em comparação com o ano em 2024:

Kingston, Nova York: +13,5% Springfield, Ohio: +11,8% Gelns Falls, Nova York: +11,7% Binghamton, Nova York: +11,5% Cumberland, Marylandd-West Virginia: +11,4% Syracuse, Nova York: +10,9% Empire-Roma, Nova York: +10,5% Atlantic City-Hammonton, Nova Jersey: +10,5% Jacksonville, Carolina do Norte: +10,3% Vineland-Bridgeton, Nova Jersey: +10,3%

Entre os mesmos 384 apartamentos de metrô, esses 10 metros registraram a queda mais alta no preço da casa em comparação com o ano em 2024:

Punta Gorda, Flórida: -8,6% Cape Coral -fort Myers, Flórida: -7,6% Porto do norte de Sarasota-Bradanton, Flórida: -4,7% Homosassa Springs, Flórida: -3,3% Sebastian -vero Beach, Flórida: -3,2% Lakeland -Witer Haven, Flórida: -2,7% Rock-Georgetown de Austin, Texas: -2,5% San Antonio -New Braunfels, Texas: -2,3% Pai, Flórida: -1,9% Crestview-Fort Walton Beach-Destin, Floride: -1,8%

O mapa superior mostra uma mudança nos preços das casas no metrô em comparação com um ano de dezembro de 2023 a dezembro de 2024.

O bilhete abaixo mostra que os preços da Metro House no final de 2024 se comparam ao topo do mercado superior em 2022.

Por exemplo, embora os preços das casas na área de Metro Austin sejam reduzidos em 2,5% em comparação com o ano, o mercado também está 15,8% abaixo do 2022, de acordo com o Freddie Mac House Price Index.

Clique aqui Para revisar a versão interativa do mapa abaixo.

Enquanto alguns mercados ocidentais (que no segundo semestre de 2022 viram a maior parte de seus Downs) e o mercado sul abaixo dos preços mais altos 2022, cada mercado de preços da Freddie Mac House permanece acima de março de 2020.

Os preços nacionais das casas, de acordo com o Freddie Mac House Price Index, 48,5% estão acima de março de 2020. No mesmo período, o preço total do consumidor dos consumidores nos Estados Unidos aumentou 23,1%.

Resiclub é mensalmente O preço inicial do buscador e a habitação Rastreador de ações (Com dados sobre mais de 800 metros/micro áreas e mais de 3.000 municípios) descreveram cuidadosamente essas tendências regionais em detalhes.