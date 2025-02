Mulher americana que se tornou viral no Paquistão tem uma moeda criptográfica

A “mulher americana no Paquistão” agora tem uma moeda de criptografia.

Se você não sabe quem é, o americano Onyah Andrew Robinson se tornou viral recentemente depois de afirmar que ela voou para o Paquistão para se casar com um garoto de 19 anos que conheceu on-line, apenas para ser rejeitado. Em vez de voltar para casa, ela se tornou uma celebridade no Paquistão, realizando altas coletivas de imprensa em Karachi, onde exige dinheiro e declara seus planos para a “reforma” do país. Graças a Tictok, ela foi à International como “mulher americana no Paquistão”.

EM Entrevista com o City 21 News Channel, Robinson anunciou sua entrada no mercado de criptomoedas na semana passada. “Gostaria de dizer que lancei o Bitcoin sob o que aconteceria com Nidal Ahmed”, disse ela no vírus corte de cabelo (Nidal Ahmed Memon é o nome de seu ex-noivo de 19 anos).

Memon, para aqueles que seguem, é o nome de um homem que ela aparentemente viajou para Karachi para se encontrar e se casar em outubro do ano passado. Na época do lançamento das moedas, Robinson superestimou seu visto no Paquistão por pelo menos dois meses, permanecendo no país, apesar de sua permissão.

De acordo com Bilal Hassan, um ticter paquistanês que traduziu a saga para o inglês para o público em todo o mundo, Robinson supostamente removeu Memon durante suas interações na Internet, usando um filtro que fez sua aparência como mulher branca loira. Essa descoberta supostamente alarmou a mãe do Memon, que trancou Robinson de sua casa e desapareceu com toda a família. “Ninguém sabe para onde foi”, Hassan reivindicações.

O homem que afirma ser filho de Robinson Disse entrada de notícias local que tem um histórico de doença mental e relatórios sobre notícias locais dizem que foi recebido em Hospital Paquistanês Em fevereiro, onde ela foi vista por psiquiatras.

No entanto, nas últimas semanas, Robinson se tornou um sucesso menor na mídia paquistanesa. Em um conferência de imprensaRobinson anunciou um plano para “reconstruir todo o país”. Para fazer isso, ela disse que precisava de uma doação de US $ 100.000. Na segunda conferência de imprensa, ela solicitou um pagamento semanal de pelo menos US $ 2000 por semana. “Quero US $ 20.000 com antecedência, US $ 5.000 a US $ 10.000 para ficar aqui toda semana”, disse ela, de acordo com vídeos que circulam em Tictok. “E eu quero os pedidos desse governo imediatamente.”

Agora, cerca de quatro meses depois, mídia local Relata que ela finalmente deixou o Paquistão.





