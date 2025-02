Na linha está um salário de seis dígitos para chefes, jogadores do Eagles no Super Bowl deste ano

Se o chefe do Kansas City vencer o Super Bowl, Patrick Mahomes, Travis Kelce e outros companheiros de equipe, Patrick Mahomes receberá direitos reais de se gabar como os primeiros vencedores da Liga de Três Futebol (NFL). Além disso, para o jogo, cada um, ele extinguirá US $ 171.000.

Antes que os fãs da Filadélfia acusem os chefes de tratamento especial, sim, os jogadores do Eagles ganharão a mesma quantia se eles ganhar. E qualquer equipe deixar Nova Orleans sem Lombardi Trophy continuará a receber um prêmio decente de consolação: salários de US $ 96.000 por jogador.

Os candidatos ao Super Bowl recebem um melhor aumento nos salários do que a maioria dos americanos este ano; O salário para o jogo é cerca de 4,3% maior para os vencedores do que em 2024 e cerca de 7,9% mais alto para os perdedores.

No entanto, esses salários significam que muitos jogadores, não apenas estrelas, podem diminuir os salários para bater em campo. E as quantidades começam a parecer um pouco, especialmente considerando quanto dinheiro a concha para o Super Bowl é todas as coisas a cada fevereiro. O preço do preço é íngreme, não importa como você participe.

Enquanto as vendas de ingressos caíram na semana que levou à partida dos chefes-eagles, os assentos mais baratos continuam custando mais de US $ 3.000. Enquanto isso, algumas empresas gastaram US $ 8 milhões ou mais em um lugar de 30 segundos que estará entre o grande número de anúncios que jogam durante a ação em ação. E os americanos devem apostar legalmente o recorde de quase US $ 1,4 bilhão no grande jogo deste ano.

Como os salários foram montados após a temporada

Embora mais dinheiro seja granado na véspera dos jogos de domingo – de cerveja a lanches e novas TVs e camisas – os salários dos jogadores não se moverão. Em vez disso, as taxas de compensação para as equipes vencedoras e perdidas foram criadas em março de 2020.

A maneira como os jogadores são compensados ​​pela ação pós -temporada é uma das várias diferenças importantes na temporada regular. Os jogadores geralmente pagam pelo salário anual durante uma temporada regular de 18 jogos, mas esses salários cessam após o início da pós -temporada.

Em vez disso, a liga determina quantos jogadores compensam cada uma das jogadas -dog -iigara – Win ou Losa – que variou de US $ 49.500 a US $ 54.500 para os jogos selvagens e playoffs da divisão deste ano e depois arrecadou 77.000 dólares na conferência Jogos de campeonato. A liga tem até 15 dias para pagar os jogadores por cada jogo de pós -temporada.

Em suma, a pós -temporada é superior a US $ 350.000 para taxas adicionais de jogadores na equipe vencedora do Super Bowl deste ano e US $ 275.000 para os jogadores do time que ele perdeu. Até os jogadores de equipes que não vêem o tempo de jogo atingem um salário, desde que estejam na lista oficial de 53 jogadores, uma lista ativa/inativa ou lista de reserva/lesões.

Companhia na Liga de Bilhões de Dólares

Enquanto isso, a NFL é atingida por pagar cerca de US $ 75 milhões mais centenas de jogadores em 14 equipes que estiveram nos playoffs nesta temporada, incluindo mais de US $ 14 milhões para jogadores de chefes e Eagles após apenas os jogos do Super Bowla de domingo.

Isso pode ser feito como muito dinheiro, mas é uma pequena queda em um daqueles enormes refrigeradores da Gatorade. A NFL agora gera mais de US $ 20 bilhões na receita anual do USD e está a caminho de atingir a meta de receita de US $ 25 bilhões, que o comissário Roger Gooddell apontou para 2027.

Porque muito dinheiro voa, a atual safra da liga também a traz. Mahomes, chefes, assinaram um contrato de 10 anos de US $ 450 milhões em US $ 2020, o que significa que ele ganha um salário médio anual de US $ 45 milhões. Jalen Hurts, atacante do Eagles, assinou uma extensão de cinco anos de um contrato de US $ 255 milhões com US $ 2023, o que o vê ganhando um salário ainda mais alto de US $ 51 milhões.

Graças aos seus contratos, os retornados podem ganhar mais de US $ 2,5 milhões todas as semanas da temporada regular – e isso não inclui ofertas lucrativas.

Os perdedores perderam menos

É claro que, para todos os musgos e dor, existem dezenas de jogadores que não compartilham luz, nem esses salários lucrativos. Atualmente, o mínimo da liga é de US $ 795.000; portanto, os salários da pós -temporada representam um bônus bastante significativo para esses jogadores.

Enquanto os vencedores do Super Bowla recebem ainda mais benefícios, incluindo o famoso anel brilhante, o acordo conjunto sobre o acordo de negociação coletiva: os perdedores do Super Bowla estão realmente ganhando uma parcela mais alta dos salários do vencedor com o passar do tempo. Quando os Chiefs perderam o Super Bowl 2021, esses jogadores levaram exatamente 50% dos salários dos jogadores de Tampa Bay Buccaneers. Até 2031, a equipe perdida ganhará cerca de 67% do pagamento da equipe vencedora.

Acontece que até os perdedores às vezes têm sorte.

