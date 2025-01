NASA -INI Amostras retornadas asteróides de Benna contêm blocos de construção para a vida

Amostras de asteróidesTenho NASAMantenha não apenas os blocos de construção intocados por toda a vida, mas também os restos salgados do antigo mundo da água, informou os cientistas na quarta -feira.

As descobertas até agora fornecem a evidência mais forteasteróidesTalvez eles plantassem as sementes da vida na Terra e que esses ingredientes foram misturados com água quase desde o início.

“É um tipo de ambiente que pode ser importante para as etapas que levam de elementos para a vida”, disse Tim McCoy, Smithsonian Institution, um dos principais autores do estudo.

Spacecraft Osiris-Rex da NASA retornou 122 gramas (4 onças) depó e cascalhoDos asteróides a Benna, perto da Terra, entregando uma amostra da vasilha ao deserto de Utah em 2023 antes de voar depois de outra rocha espacial. É a maior viagem cósmica fora da lua. Os doisMissão anterior de amostras de asteróidesSegundo o Japão, ele deu significativamente menos materiais.

Pequenas quantidades dos preciosos cereais negros de Bennu – o restante da formação do sistema solar 4,5 bilhões anos atrás – foram concedidos a duas equipes de pesquisa separadas cujo estudo apareceu na natureza e na natureza astronomia. Mas era mais do que provocar minerais suficientes ricos em sódio e confirmar a presença de aminoácidos, nitrogênio na forma de amônia e até partes do código genético.

Alguns, se não todos os sais sensíveis encontrados em Benna – semelhante ao que está nos lagos secos do deserto da Califórnia de Mojave e Sahara na África – seriam apreendidos se estivessem presentes na queda de meteoritos.

“Essa descoberta só foi possível apenas analisando as amostras que foram coletadas diretamente dos asteróides e depois cuidadosamente preservadas na Terra”, disse o Instituto de Ciência, Tóquio Yasuhito Sekine, que não estava envolvido nos estudos, no escritório editorial que acompanha.

Combinando os ingredientes da vida com o ambiente de água salgada rica em sódio ou salgada, “é realmente um caminho para a vida”, disse McCoy, curador do meteorito do Museu Nacional de História Natural. “Esses processos provavelmente aconteceram muito mais cedo e eram muito mais difundidos do que pensávamos antes”.

NASA -Daniel Glavin disse que uma das maiores surpresas foi uma abundância relativamente grande de nitrogênio, incluindo amônia. Embora todas as moléculas orgânicas tenham sido encontradas em amostras de Benn estabelecidas antes em meteoritos, Glavin disse que aqueles de Benna eram válidos – “material orgânico alienígena real formado no espaço, não o resultado da poluição do país”.

O Bennu-Hrpa arruina apenas um terço de quilômetro (meio quilômetro)-foi uma parte do asteróide muito maior que sobrecarregou as outras rochas espaciais. Os resultados mais recentes sugerem que esse corpo doméstico tinha uma extensa rede subterrânea de lagos ou até o oceano e que a água evaporou, deixando para trás traços salgados.

Sessenta laboratórios em todo o mundo analisam Bitova Bennu como parte dos estudos iniciais, disse Dante Lauretta, Universidade do Arizona, cientista -chefe da missão que participou de ambos os estudos.

A maioria dos bilhões de missões em dólares é reservada para análises futuras. Os cientistas enfatizam mais testes para entender melhor as amostras de Benna, bem como mais amostras de asteróides e comédias. A China planeja lançar uma missão do retorno da amostra de asteróides este ano.

Muitos estão comprometidos com a missão da coleção de rochas e sujeira com os planetas anões potencialmente complexos de Ceres no cinturão principal do asteróide. A lua de Júpiter europa e a lua de Saturno Enceladus também são chamadas de mundos de água assustadores. Enquanto isso, a NASA tem padrões fundamentais aguardando um Pikap em Marte, mas sua entrega está no comando, enquanto a agência espacial estuda a maneira mais rápida e barata de trazê -los para cá.

“Estamos sozinhos?” Disse McCoy. “Esta é uma das perguntas que estamos tentando responder”.

—Marcia Dunn, escritor aeroespacial da AP

