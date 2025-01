A produção média em Zohr foi de 1,9 bilhão de pés cúbicos por dia (bcf/d) no primeiro semestre de 2024, bem abaixo do pico alcançado em 2019.

“Conforme já relatado pelo Ministério do Petróleo e Recursos Minerais do Egito, a Eni confirma que está se preparando para retomar a perfuração no campo de gás Zohr, no Mediterrâneo oriental”, disse um porta-voz do grupo energético italiano na sexta-feira.