Neste dia dos namorados, não caia no romance, o alvo alerta

Se o seu livro sobre redes sociais parecer bom demais para ser verdadeiro, pode ser uma fraude.

Empresa em casa, o Facebook e o Instagram meta plataformas convida os usuários a ficarem acordados “Fraude romântica“Na véspera do aviso de mensagens indesejadas por seus aplicativos e outras plataformas de mídia social, bem como mensagens de texto em geral.

A fraude tende a representar “indivíduos atraentes, solteiros e bem -sucedidos”, diz Meta. Eles geralmente afirmam ter uma formação militar, médica ou comercial, com fotos roubadas de uma conta de pessoas reais ou de inteligência artificial gerada. Inicialmente, as mensagens são enviadas para um grande conjunto de pessoas na esperança de que elas recebam uma resposta. Fraude do que construir confiança durante o período antes de buscar seu objetivo de dinheiro – seja para buscar dificuldades ou oferecer opções de investimento, geralmente na moeda criptográfica.

Meta anunciou que colaborou recentemente com a empresa de pesquisa Graphik para tirar fraude romântica em três categorias comuns: aqueles que representam falsamente oficiais militares, imitação famosa e fraudadores que se apresentam como agências falsas por fazer partidas que visam pessoas na África- “que oferecem Oportunidades de se familiarizar com homens ricos de países ocidentais ou construir relacionamentos com ‘mulheres africanas’.

Além de remover as redes de fraude, a meta diz que testa outras ferramentas para combater os maus atores, incluindo a tecnologia de reconhecimento facial que compara fotos de usuários suspeitos de perfil com a imagem de uma figura pública. Mas, por enquanto, isso afeta apenas a falsa apresentação das celebridades.

Para ficar acordado, o alvo recomenda que as pessoas suspeitassem de acordo com as mensagens de estrangeiros. Se você estiver envolvido, tente verificar a identidade da pessoa olhando para ela na plataforma – verifique quando suas contas foram criadas ou use a pesquisa reversa da imagem em suas fotos. Os requisitos de caixa, seja na forma de cartões -presente ou aplicativos de pagamento, também devem ser tratados com ceticismo.

