Niantic e Capcu lançarão uma atualização de um caçador de monstros que agora está relacionado aos monstros de Hunter Wilds

Niantic e Capcu revelaram que o monstro Hunter Player agora receberá uma atualização com um novo conteúdo e monstro relacionados ao Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds é um jogo de PC e um console que acontece em 28 de fevereiro. As empresas disseram que estavam adicionando um monstro chamado Chatacabra, uma trama com um idioma grande.

Chatacabra para Monster Hunter agora.

Além de tudo, Monster Hunter agora terá cosméticos inspirados no monstro Wilds. Isso inclui uma versão do conjunto Seikret Mount -Ai de esperança, bem como as versões de armas de Hope.

A próxima temporada Monster Hunter começará agora em 6 de março. A estação florescente será apresentada aos monstros de Glavanus e Arzuros nos monstros disponíveis para a caça. O novo monstro submetido fará sua estréia em 4 de abril e o novo dragão mais velho em 5 de maio.