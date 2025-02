Nike voltou ao Super Bowl depois de quase 3 décadas e tem algo a provar

Pela primeira vez em 27 anos, vimos a Nike Anúncio no Super Bowl. É realmente tão tempo? É difícil acreditar que um de – se não em– As maiores marcas de marketing do mundo não estão na fase de grande jogo há quase três décadas. “Hare Jordan“É provavelmente o 10 do Top 10 para o tempo todo o Super Bowl.

Auto -afirmação de Krjevid, fragmentação da mídia e cultura, ou o que você quiser, mas restaurar o Swoosh -u Super Bowl simplesmente. Não apenas isso, mas Mark também usa essa oportunidade para restaurar seus bonfídios de atleta duro, caso alguém tenha esquecido.

Criado com Wieden+Kennedy e foi narrado pelo vencedor do Grammy Doechii, recebemos um filme desenhado, preto e branco aqui, situado no “Whole Love Love”, do Led Zeppelin. Ele contém os melhores atletas como Caitlin Clark de Baller, A’ja Wilson, Juju Watkins e Sabrina Ionescu; O jogador de futebol de Alexia Putellas, estrela do tênis Aryna Sabalenko, Sprinter Sha’Carri Richardson e mais, todos mostram maneiras diferentes pelas quais os críticos provam que estão errados.

A CEO da Nicole Hubbard Graham Marketing diz que Mark voltou ao Super Bowl para se envolver em uma das poucas experiências culturais enormes e divididas que resta. “Pensando no Super Bowl e pensando nesse momento, era uma hora certa para contar essa história sobre um atleta”, diz Graham. “Atualmente, as mulheres estão absolutamente quebrando recordes, vendas de estádios, vendas de ingressos, contratos comandando como você nunca viu antes, e elas estão definidas provavelmente com algumas das expectativas mais esperadas que você deve agir. E acho que eles redefinirão o que significa ser atletas e personalidade do futuro.

Felizmente. Ninguém acredita. As chances são complexas. A Nike usa a premissa mais confiável em todas as histórias de esportes épicos que não apenas destacariam qualquer atleta individual e estado do esporte feminino, mas também para dar um dedo médio não -Subtel ano passado ou algo assim.

Ajuste da atitude

Logo depois que Graham assumiu o dever da CMO, sua primeira ordem era conversar com os atletas estáveis ​​de elite. O que mais costumava ouvir foi a noção de vitória, ele tinha uma reputação perdida no mundo. “Toda a idéia de se concentrar maníaco no obsessivo e no monitoramento dos seus sonhos até o fim de alguma forma se tornou um pouco tabu na sociedade”, diz Graham. “Achamos que era uma visão realmente interessante. E isso levou ao trabalho olímpico. “

“A vitória não é para todos” foi uma saída intransigente. Falado por Willem Dafoe, o trabalho lembrava a campanha da Nike para as Olimpíadas de 1996 no Atlanta que continha uma etiqueta “.Você não ganha prata, você perde ouro.“Como escrevi na época, o novo trabalho olímpico marcou o retorno da atitude” F ** K YOU “na publicidade da Nike entrando em seu gerador de atleta nu.

A campanha do Super Bowla é o começo de uma campanha maior que entrará em 2025, e todo mundo quer retornar à conexão da Nike com os atletas usando as mesmas fundações de estilo e emoções que construíram Mark nas últimas décadas.

“Esta marca não foi construída em anúncios ou cliques do Google, foi construída sobre sentimentos e idéias grandes, perturbadoras, inconfundíveis e emocionais”. diz Graham. “Foi uma estratégia realmente importante para nós e, obviamente, com nossos parceiros em Wieden. Como garantir que somos atletas muito para algoritmos? “

Imagem maior

Mark precisará de todo o poder emocional que puder se opor aos ventos que está enfrentando. No verão passado, Nike registrou sua maior queda no estoque desde 2001. Receita no segundo trimestre mergulhado por 8%. Mark é contrário à competição acentuada nos principais esportes, como a corrida, graças aos re -Adidas e Brooks, bem como a jogadores mais novos como esse e o HOK. Os críticos indicam a falta de inovação, que é mais sobre roupas da Air Jordans e Dunks Street do que os produtos de desempenho.

O analista de Emarket, Zak Stambor, diz que Marko tomou muitas medidas para determinar seus problemas e corrigir o navio. Retornar à publicidade icônica é apenas parte dela. “Para todos os desafios da Nike, a força da marca permanece incrivelmente forte”, diz Stambor. “Se o marketing pode confiar nesse núcleo, é provável que eles ecoem. Então, há uma necessidade de todos os outros. Você não deseja que o marketing dirige o navio, siga o líder da inovação, mas essa ainda é uma parte significativa de o quebra -cabeça. “

No ano passado, especialmente com a chegada de Graham, Mark iniciou sua missão de que o co -fundador da estratégia de Phil Knight foi defendido: “Primeiro, pegue o mercado de atletas com desempenho inovador, seguido por um consumidor ocasional”.

Graham concorda e descreve a maior força da Nike como um triângulo construído em suas parcerias de atletas. As idéias únicas levam a produtos inovadores, que são falados de maneira aspirada e inspiradora.

O trabalho parece apoiar isso. Os executivos disseram em um recente convite de ganhos que existem tênis “verdadeiramente transformadores” chegando na primavera de 2025. Na semana passada, Mark revelou O longo sapato com A’ja Wilson, em muitas fanfarras.

“Estamos voltando a esse trifecti”, diz Graham. “É o nosso livro vencedor, e é isso que você verá repetidamente”.

Se a Nike não puder ser icônica, a coisa mais difícil será icônica.

