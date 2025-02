Nintendo interrompe o programa de recompensa do Golden Point

A Nintendo anunciou hoje que estava completando seu popular programa de recompensas de pontos de ouro da Nintendo Gold, que ofereceu aos usuários uma moeda virtual para comprar itens em sua eShop. A partir de 24 de março, nenhuma compra pela ESHOP ganhará pontos de ouro, sejam eles digitais, físicos ou por cartões de eShop. Os pontos dourados restantes ainda valerão doze meses após serem ganhos, o que significa potencialmente bom no próximo ano.

De acordo com Anúncio de notícias da Nintend Nesse tópico, os usuários poderão receber pontos de ouro até 24 de março, com base nas regras existentes para o programa. Eles também acrescentaram que os jogos físicos lançados antes de 24 de março continuarão elegíveis para pontos, mesmo que estejam registrados após essa data. Quanto aos cartões eShop que continuam a manter a promessa de pontos de ouro, a Nintendo diz: “Você ainda pode comprar e comprar esses cartões pelo seu valor total, mas não ganhará pontos de ouro ao usar cartões para comprar”.

A empresa não deu um motivo para abolir o programa em vez de agradecer aos usuários por sua participação nele. É possível que a decisão possa ser devido ao próximo lançamento do novo console da empresa, o Switch 2, que será lançado um pouco ainda este ano. A empresa também anunciou que seus switches para o Switch não seriam válidos para os títulos do Switch 2. Ele substituirá os pontos dourados por um novo programa de premiação exclusivo do Switch 2 ainda está por ser visto.