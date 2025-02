“Nós nunca vamos parar a existência”: Hunter Schafer gritou passaporte de Trump no TiTok

“Hoje eu tive um pouco de verificação mais nítida da realidade e senti que era importante compartilhar com quem ouviu”, disse a modelo e a atriz Hunter Schafer em oito -minute Vídeo postado no Tictok Semana passada.

Falando em um clipe raro com câmeras diretas, Euforia A atriz levantou seu novo passaporte e pensou sobre o que ela disse sobre os direitos trans sob o governo de Trump.

Schafer explicou que a marca de gênero em seu passaporte havia sido alterada, o que é uma conseqüência direta da ordem executiva do presidente Donald Trump em 20 de janeiro. O comando afirmou que os Estados Unidos “reconheceriam dois sexos, masculino e feminino”, e “esses sexos não são variáveis”. Ele acrescentou que documentos como passaportes e vistos devem “refletir o gênero do proprietário” exatamente.

Schafer também se referiu à política do Departamento de Estado de Assuntos Consulares para a Ordem Executiva de Trump, que afirmaEm parte: “Não nos emitiremos mais passaportes ou relatórios consulares no nascimento no exterior (CRBAs) com o marcador X. Emitiremos apenas nossos passaportes com um marcador sexual M ou F que corresponde ao gênero biológico do comprador no nascimento. “

“Minha reação inicial a isso, porque nosso presidente diz muito, disse:” Eu acreditarei quando o vir “, e hoje eu o vi no meu novo passaporte”, disse Schafer no vídeo, que já foi Visto mais de um milhão de vezes.

Schafer citou seu gênero como mulher em documentos oficiais de uma atualização da carteira de motorista quando adolescente. Mas depois que seu passaporte foi roubado durante as filmagens em Barcelona, ​​ela se inscreveu para uma substituição de rotina – apenas para descobrir que o novo documento listou seu gênero como homem.

“Não faço este post para Fearmongler ou crio um drama ou me conforme”, continuou Schafer. “Eu não preciso disso, mas acho que vale a pena anunciar que de alguma forma registraria a realidade da situação e que realmente acontece”.

Ela disse que o novo marcador de passaporte não mudaria nada sobre sua identidade. “Não vou dar – que eles colocam M no meu passaporte. Isso realmente não muda sobre mim ou na minha transferência. No entanto, isso torna a vida um pouco mais difícil”, disse ela.

Na próxima semana, ela usará seu passaporte pela primeira vez, acrescentando que prevê que terá que se deixar para os agentes e funcionários da Patrulha da Fronteira. “Eu só quero dizer que as pessoas de transe são lindas”, disse ela. “Nunca pararemos a existência. Nunca deixarei de ser uma carta trans. E passaporte não pode mudar isso”.





Fonte