Nos países mais pobres, o nível de felicidade não é seguido por uma curva em forma de carta

Felicidade durante a vida de alguém é popularmente descrito Como eles se parecem com uma curva em forma de carta: a alegria da juventude segue os desafios dos 20 e 30 anos antes de um pico na vida mais tarde após a aposentadoria.

Embora isso possa ser verdade –ou não-Em países mais ricos, como os Estados Unidos, não se aplicam a sociedades não industrializadas de baixa renda. É a principal descoberta do estudo que lidei que estava examinando Envelhecimento em comunidades rurais com servir Em 23 países de todo South Global. E nossos resultados têm consequências na saúde global no meio da população do envelhecimento e no aumento da insegurança econômica.

EM Nosso estudoDescobrimos que os níveis de felicidade não são consistentemente seguidos por um caminho em forma de caminho, no qual geralmente é observado nas sociedades industrializadas. Em alguns casos, houve uma forma de U. Mas, mais frequentemente, notamos o reverso em forma de U, onde os adultos de meia-idade relataram o mais alto nível de felicidade, ou não há tendência significativa associada à idade.

Geralmente, o bem -estar geralmente diminuiu após a média entre a população de recursos ruins que carecem de seguridade social e outras formas de proteção institucionalizadas. Isso está alinhado com Pesquisa anterior entre Países com pequenas rendas e mesmo de Povos ricos durante crises econômicas.

Como dito, a idade em si era um preditor fraco da satisfação com a vida em todos os lugares. Doença, incapacidade e perda de produtividade são um trabalho melhor para explicar bem -ser do que a velhice. De fato, alguns efeitos positivos da idade que descobrimos geralmente desaparecem quando incluem medidas desses acidentes em nossa análise.

Junto com outros eventos que mostram Poço mais baixo -estar entre adolescentes e adultos jovens nos últimos anosMinha pesquisa contesta a suposição de que a curva de felicidade está na forma da carta ao universal. Uma tendência mostrando que o bem-estar médio melhora após a idade média pode ser típica de empresas urbanas e ricas com aposentadoria formal e fortes redes de segurança para adultos mais velhos. Examinando uma gama mais ampla de configurações, obtemos informações sobre como fatores ambientais e socioeconômicos moldam os benefícios da vida, oferecendo uma perspectiva de lata de felicidade que poderia levar a política para diferentes faixas etárias e cultura.

Eu acredito que a compreensão de bem -estar em diferentes culturas é crucial, especialmente no meio as crises do envelhecimento global e saúde mental. Ao revisar os determinantes da felicidade além da carta na forma, todos estamos melhor posicionados para melhorar a qualidade de vida de diferentes populações em todo o mundo.

Michael Gurven é um professor de antropologia em Universidade da Califórnia, Santa Barbara.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

Fonte