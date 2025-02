Nvidia ajuda a lançar a plataforma de IA para ensinar a linguagem de sinais americana

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

A NVIDIA apresentou uma nova plataforma de IA para ensinar as pessoas a usar a linguagem de sinais americana para ajudar as desvantagens da comunicação da escultura.

A plataforma de sinais cria um conjunto de dados validado para estudantes de linguagem de sinais e programadores de aplicativos de AI da IA ​​com base no ASL.

Por isso, a linguagem de sinais dos EUA é a terceira linguagem mais comum nos Estados Unidos –

Mas há muito menos ferramentas desenvolvidas com dados ASL a partir de dados que representam os idiomas mais comuns no país, inglês e espanhol.

A NVIDIA, Sociedade Americana de Crianças Surdas e Agência Criativa Hello Monday ajuda a fechar essa lacuna, uma plataforma interativa da Web criada para apoiar o desenvolvimento da ASL de aplicativos de IA disponíveis.

Os estagiários em língua de sinais podem acessar a biblioteca de plataforma ASL validada para expandir seu vocabulário com a ajuda de um avatar 3D que mostra sinais e usar uma ferramenta que analisa as fotos da webcame para obter feedback em tempo real. As assinaturas de qualquer nível de habilidade podem contribuir assinando certas palavras para criar um vídeo com um código aberto para ASL.

O conjunto de dados da NVIDIA visa aumentar 400.000 vídeos que representam 1.000 palavras assinadas-são fechadas pelos usuários e interpretando ASL fluente para garantir a precisão de cada sinal, resultando em dicionário visual e ferramenta de ensino de alta qualidade.

“A maioria das crianças surdas nasceu para ouvir seus pais. Dando aos membros da família ferramentas acessíveis, como sinais para começar a aprender o ASL cedo, permite abrir um canal de comunicação eficaz com crianças de seis a oito meses”, disse Cheri Dowling, CEO da Sociedade dos EUA Para crianças surdas, em comunicado. “E sabendo que os professores profissionais ASL confirmaram todo o vocabulário da plataforma, os usuários podem ter certeza do que aprendem”.

As equipes da NVIDIA planejam usar esse conjunto de dados para desenvolver aplicativos de IA que quebram as barreiras de comunicação entre comunidades surdas e auditivas. Os dados devem estar disponíveis ao público como um recurso para criar tecnologias disponíveis, incluindo agentes de IA, aplicações humanas digitais e ferramentas de videoconferência. Também poderia ser usado para melhorar os sinais e permitir a plataforma ASL em todo o ecossistema com suporte e feedback com unidade de IA real.

Seja para iniciantes ou especialistas, os voluntários podem ser registrados para contribuir para o conjunto de dados ASL.

Apoio à educação e pesquisa de ASL de tons de linguagem

A NVIDIA coopera com especialistas em lanuage de sinal em sua plataforma com base na IA.

Durante a fase de coleta de dados, os sinais já fornecem uma plataforma forte para a aquisição do idioma ASL, fornecendo as possibilidades aos indivíduos para aprender e praticar um conjunto inicial de 100 caracteres para que eles possam se comunicar com mais eficácia com amigos ou familiares usando ASL.

“A plataforma de ensino de personagens pode ajudar as famílias com crianças surdas a pesquisar rapidamente uma palavra específica e ver como fazer um sinal adequado. É uma ferramenta que pode ajudar a apoiar o uso diário de ASL fora de uma aula mais formal “, disse Dowling.

Embora os sinais estejam atualmente focados nos movimentos das mãos e posições dos dedos para cada sinal, o ASL também inclui expressões faciais e movimentos da cabeça para transmitir significado. Uma equipe por trás dos sinais explora como esses sinais não-de-mão podem ser monitorados e integrados nas versões futuras da plataforma.

Eles também exploram que outros tons, como variações regionais e conceitos de gíria, podem ser apresentados em sinais para enriquecer seu banco de dados ASL – e trabalhar com pesquisadores no Centro de Adesão e Inclusão do Instituto de Tecnologia de Rochester para avaliar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar quanto mais Melhorar ainda mais o usuário e melhorou ainda mais a experiência do usuário da experiência da plataforma do cliente Gluhih e grande.

“A melhoria da acessibilidade da ASL é um esforço constante”, disse Anders Jessen, fundador da Hello Segunda -feira/Departamento, que construiu uma plataforma da Web para sinais e trabalhou anteriormente com a Sociedade Americana para Crianças Surdas em um dedo. “Os sinais podem atender à necessidade de ferramentas avançadas de ALA que ajudam a superar as barreiras de comunicação entre comunidades surdas e auditivas”.

O conjunto de dados por trás dos sinais está planejado para publicar ainda este ano.

O conjunto de dados por trás dos sinais está planejado para publicar ainda este ano.

Comece a aprender ou contribuir para sinais em Sinais-i.com