Nvidia Jensen Huang CEO conhece Donald Trump na IA

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Nvidia confirmou que seu diretor executivo Jensen Huang se reuniu com o presidente dos EUA, Donald Trump, para discutir a tecnologia dos EUA e a liderança da IA.

“Apreciamos a oportunidade de se encontrar com o presidente Trump e conversar sobre o semicondutor e a política da IA. Jensen e o presidente discutiram a importância de fortalecer a tecnologia americana e a orientação da IA ​​”, disse o porta -voz da NVIDIA.

A reunião foi realizada hoje e acontece por acidente no dia anterior a Trump prometeu impor uma pilha de tarifas aos produtos, incluindo chips semicondutores.

No início desta semana, Trump convidou tarifas sobre lascas de computador estrangeiras, semicondutores e medicamentos de um lugar como Taiwan em um futuro próximo.

Em um discurso na conferência do Partido Republicano Miami, Trump disse que os fabricantes também não precisam de incentivo para construir suas fábricas de chips nos Estados Unidos, ele sugeriu que removerá o subsídio Joe Biden para os produtores de chips como a Intel for Construction USA EUA

O impacto de tais tarifas pode ser enorme. Consumer Technology Association, grupo de lobby da indústria de eletrônicos dos EUA, alertou que as tarifas poderiam assumir os custos dos consoles de jogos de centenas de dólares para US $ 1.000.

“Em um futuro próximo, colocaremos tarifas sobre produções estrangeiras de lascas de computador, semicondutores e medicamentos para restaurar a produção desses bens básicos para os Estados Unidos”, disse Trump. “Eles nos deixaram e, pela maneira como foram para Taiwan, que é cerca de 98% do trabalho com o chip. E queremos que eles voltem e não daremos a eles bilhões de dólares como este programa engraçado que Biden tem”.

A lei sobre chips e ciências que apoiam a dúvida destina -se a subsídios de US $ 52 bilhões para permitir que as empresas construam fábricas nos EUA Intel, TSMC, dispositivos coerentes e analógicos estavam entre as empresas que receberam doações da administração de Biden.

“Dê a todos bilhões de dólares. Eles já têm bilhões de dólares. Eles não têm nada além de dinheiro Joe. Eles não precisavam de dinheiro “, disse Trump.” E o incentivo será que eles não desejarão pagar 25, 50 ou até 100% de imposto. Ele construirá uma fábrica com seu próprio dinheiro. Não precisamos dar -lhes dinheiro. Eles entrarão porque é bom para eles entrarem. Você lhes dá dinheiro e eles não sabem o que fazer com isso. “

Graças aos incentivos, não às tarifas, a SIA disse neste mês que a lei sobre chips e ciências está a caminho de fortalecer a produção americana, criar empregos, fortalecer o crescimento econômico e promover a segurança nacional. Os incentivos para a produção de atos incentivaram investimentos significativos anunciados nos Estados Unidos, informou o grupo. Intel disse que recebeu mais de dois bilhões de dólares nesta semana, de acordo com a lei.

“Na verdade, anunciou empresas no ecossistema de semicondutores 90 novos projetos Através de 28 países dos EUA – trazendo centenas de bilhões de dólares em investimentos particulares – uma lei sobre chips e ciências foi introduzida. Esses projetos anunciados criarão mais de 58.000 empregos no ecossistema de semicondutores e apoiarão centenas de milhares de empregos adicionais nos EUA na economia dos EUA.

Relatório do Grupo de Consultoria Sia-Boston lançado Em maio passado, foi projetado que os Estados Unidos dobrariam suas capacidades de produção doméstica de semicondutor de 2022 – quando a lei foi aprovada – até 2032. O crescimento prolongado de 203% é a maior porcentagem projetada no mundo durante esse período. O relatório também previu que os Estados Unidos capturariam mais de um trimestre (28%) do total de despesas de capital global de 2024 a 2032.

Associação de Tecnologia do Consumidor durante a CES 2025. Ela anunciou que as tarifas propostas poderiam aumentar os preços dos laptops e tablets em 46%, os consoles da brinquedos em 40%e os smartphones em 26%.