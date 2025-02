O amado veterano de Play Carter Lipscomb passa

Carter Lipscomb, um veterano da indústria de jogos com grande figura, morreu.

A família de Lipscomb fez um post em seu nome e foi escrita na voz alegre de Lipscomb.

“Minha família sabe que, se isso aconteceu, escreva esta nota em meu nome e mantenha -a leve e mantenha -a real, mas mantenha uma luz real. Espero que eles tenham conseguido em mim”, disse Lipscomb.

No LinkedIn, o Lipscomb perfil mostra que ele era um especialista no desenvolvimento e desenvolvimento de negócios no Iron Galaxy Studios desde 2019. Anteriormente, ele foi o diretor do editor do Sony Interactive Entertainment por 11 anos. Lipscomb sempre teve uma maneira de fazer as pessoas se sentirem confortáveis.

Lipscomb também foi o co -fundador do clube de videogames em São Francisco, juntamente com Christian Svesson. Eles convidaram muitas pessoas para jantares de clube na The Main Rib House, e eu passei muitas noites se reunindo com seus amigos Carter Lipscomba.

Na página do Facebook de Lipscomba, o ex -compassivo Galáxias de Ferro Adam Boyes escreveu sobre o post: “Este é o maior post Carter que ele nunca escreveu. Eu o amava tanto e todos tivemos tanta sorte que o conhecemos e que ele foi abençoado por nossa vida RIP.

A causa da morte não foi descoberta, mas Lipscomb tinha uma história de doença cardíaca. Ele caiu durante a corrida há alguns anos e foi revivido por um bom samaritano que conhecia a RCP. Depois, houve um vazamento de apoio na comunidade de jogos.

Simon Jeffery, ex -chefe da Sega da América, escreveu: “Pode ser muito poucos, se houver, que fizeram amizade e amassem mais pessoas nesse negócio do que Carter. Seja um carter humorístico ou um desenho animado sério, ele é, sobre As décadas foram a força positiva da natureza para a indústria de jogos. Descanse em paz, um homem incrível nunca descobrirá sua semelhança e é mais triste.

O veterano do jogo Michael Chang escreveu: “Carter – cavalheiro, mito, lenda. Um calor tão grande, entusiasmo e paixão. Você sentirá sua falta”.

Shawn Layden, ex -presidente da Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, disse na mensagem: “Uma pessoa nos jogos que todos amavam”.

Tammy McDonald, outro veterano da indústria de jogos, disse em uma mensagem: “Carter era uma cola para a nossa semana de uma reunião de coquetéis. Ele saiu do caminho para estar lá quando Matt faleceu … ‘Famílias trabalhadoras. ‘

Havia muitas postagens semelhantes dentro de uma hora após a publicação.

Depois que Lipscomb faleceu, sua família postou um post em sua página no Facebook. Aqui está o post:

Ei pessoas fenomenais !!!

Bem, eu pareço ter se endireitado na arena superior para jogos no Beyond. Vamos comemorar a incrível jornada que tivemos juntos! Nos últimos 30 anos, fiz parte do épico videogame da FAM, o que não passa de um impulso selvagem, emocionante e divertido. Desde o incrível lançamento de jogos a experiências inesquecíveis na indústria de tendências, fizemos todos os momentos. Se você me conhecia como um “trabalho do médico”, “chefe do Special disse” ou apenas “irmão da outra mãe”, eu realmente apreciei todas as experiências que compartilhamos e toda risada que tínhamos. Por causa de cada um de vocês, fui abençoado por estar neste caminho com vocês! Você conhece meus registros, e eles ainda são a verdade: “Trabalho em equipe que trabalha fora dos sonhos”, “O que Tony escreveu para trás? Por que não?” A vida é muito curta para hesitar, então continue aceitando todas as oportunidades. E lembre -se: “Você não precisa se preparar se ficar pronto”. Sempre esteja pronto para a próxima aventura.

Muitos de vocês sabem que eu estava em uma viagem extraordinária de fitness e acabei de terminar a noite correndo com a sra. Jones quando chegamos em casa. Fitbit me atingiu em todos os meus medidores na zona. Infelizmente, a última vez que “saí”, apesar de ter sido saudável e tudo se tornou ótimo. Eu acho que era a minha hora de ir. Felizmente, fui abençoado por ter uma família por perto. Minha família sabe que, se isso aconteceu, escreva esta nota em meu nome e mantenha -a levemente e mantenha -a real, mas mantenha uma luz real. Espero que eles tenham conseguido em mim. Adeus por enquanto,

Carta!

PS Siga a celebração da Fiesta da vida! Apenas roupas divertidas são permitidas! Detalhes a seguir …