O aparelho do aplicativo é real – repensar aplicativos fora da assinatura

Lançado há 16 anos com apenas com 500 aplicativosA App Store da Apple revolucionou como nos comunicamos com nossos dispositivos. Desde 2023, a App Store já teve 1,8 milhão de aplicativosCategorias como jogo, fitness, produtividade, mídia social e muito mais. O termo “existe um aplicativo para isso” nunca foi tão verdadeiro.

Mas com tantos aplicativos disponíveis, os usuários enfrentam um novo desafio: o cansaço do aplicativo. Com milhões de eleições, os usuários podem ser facilmente inundados. Mesmo quando alguém decide fazer o download do aplicativo, pode bombardeá -los com avisos que os convencem a se envolverem, atualizações ou assinaturas. Como muitos aplicativos competem por usuários e carteiras, isso pode empurrá -los a negligenciar ou até excluir o aplicativo.

Isso cria um dilema, mas também representa uma oportunidade única para os desenvolvedores. Ao repensar a entrada de aplicativos e adotando modelos inovadores, o setor pode se desenvolver em um espaço mais saudável e útil para usuários e desenvolvedores. Os desenvolvedores podem assumir uma fatura aqui, enquanto a prioridade ainda fornece a qualidade dos aplicativos, a acessibilidade e a satisfação do usuário.

O impacto do cansaço do aplicativo

O crescimento da App Store criou um paradoxo das opções de usuários. Os usuários agora têm Uma média de 18 aplicativos Tomados em seus smartphones, e prevê -se que esse número será reduzido em 1% a cada ano. Enquanto isso, as taxas de rotatividade – a porcentagem de usuários que param de usar o aplicativo – saltou abruptamente nos últimos quatro anos, com 96,3% dos aplicativos iOS Download Eles ficam inativos no 30º dia.

Esse ambiente deixa os desenvolvedores para competir para competir. Como os usuários têm milhões de aplicativos para selecionar, muito poucos aplicativos realmente Girar lucro. Essa pressão trouxe muitos desenvolvedores para adotar estratégias agressivas de entrada, como modelos de assinatura, renda curta prioritária em comparação com a experiência do usuário.

Os modelos de inscrição podem ser ferramentas úteis quando são usadas atentamente, fornecendo uma fonte constante de renda que permite aos desenvolvedores manter e melhorar seus aplicativos. O problema surge quando as assinaturas se tornam um padrão ou o único modelo de introdução dos aplicativos, que ocorre com mais frequência. Quando a funcionalidade útil está oculta por trás das paredes salariais e as opções de pagamento para aplicativos são limitadas a custos repetitivos, os usuários podem ficar frustrados com sua experiência no aplicativo. Isso pode alienar os usuários e levar a taxas de ruptura mais altas, criando um ciclo no qual nem os usuários nem os desenvolvedores realmente se beneficiam.

Explore alternativas focadas nos usuários

Com o aumento do número de aplicativos e uma ampla aceitação de modelos de assinatura, não é de surpreender que muitos usuários se sintam superestimados. No entanto, estratégias alternativas podem aliviar a fadiga do aplicativo, oferecendo melhor experiência do usuário e desenvolvedores sustentáveis.

“Pagando pelo uso”, onde os usuários são pagos apenas ao lidar com certos recursos, eles se tornaram comuns em setores como direção, entrega de alimentos e educação na Internet. Esse modelo elimina a necessidade de assinaturas líquidas e oferece aos usuários a capacidade de pagar apenas os recursos que eles usam. Por fim, isso elimina a pressão dos custos repetitivos.

Além disso, os modelos “à vontade para comer” oferecem aos usuários liberdade para usar muitos recursos por um preço, fornecendo experiência simplificada do usuário e eliminando a necessidade de atualizações constantes e taxas ocultas. Isso torna o uso de aplicativos mais confortáveis ​​para os usuários. Para os desenvolvedores, fornece um fluxo permanente de renda que é distribuído de maneira justa – incitando qualidade e inovação.

No entanto, embora esses modelos ofereçam alternativas interessantes aos modelos de assinatura tradicionais, eles só podem ter sucesso se os aplicativos forem evoluídos. A monetização é apenas uma peça de quebra -cabeça; O design e os ecossistemas que estão por trás desses aplicativos também precisam ser executados.

Nova era de software

O setor de aplicativos deve avançar atrás das correções incrementais. Os usuários são ferramentas necessárias que os ajudam a criar, inovar e construir um legado significativo por um preço razoável e justo.

Plataformas como a Apple Arcade sugerem o máximo possível, oferecendo um mercado curvo e integrado com experiência simplificada do usuário e formato eficaz “All-You-You-CCA”. Da mesma forma, a ascensão “Super Apps“Em mercados como a Ásia, enfatiza outra abordagem: consolidação de mais serviços para a troca de mensagens, pagamentos e comércio eletrônico uma plataforma para reduzir o atrito e simplificar a vida cotidiana.

Esses exemplos ilustram a crescente expectativa de aplicações para a entrega de soluções coesas que se adaptam às necessidades dos usuários, por meio de mercados de correio, plataformas multiuso ou ferramentas solo interconectadas.

Fica claro que as aplicações unânimes estão rapidamente ficando desatualizadas. O futuro pertence a aplicativos proativos, não reativos – ferramentas diárias que se desenvolvem com as necessidades dos usuários, oferecendo uma experiência holística e personalizada. Os desenvolvedores devem criar soluções a uma solicitação que se adapte imediatamente para atender às necessidades do usuário. Se o usuário, por exemplo, quiser combinar notas, definir os lembretes e criar um relatório, o aplicativo deve ser despercebido pelas ferramentas ou interfaces reais, eliminando a necessidade de alternar entre vários aplicativos ou executar tarefas repetitivas.

As ferramentas para isso acontecem já estão aqui; Tecnologias como uma IA generativa colocarão a base para soluções de aplicações ainda mais avançadas no futuro.

À medida que o setor observa com antecedência, a chave para o sucesso reside em assistir imagens maiores: soluções mais inteligentes e integradas para usuários e ecossistemas robustos que fortalecem os desenvolvedores. Ao repensar como os serviços dinâmicos do aplicativo são projetados à medida que se comunicam em plataformas maiores, podemos avançar em direção ao futuro em que o software se adapta aos usuários – e não o contrário.

Oleksanddr Kosovan é o fundador e diretor da MacPaw.

Fonte