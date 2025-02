O aplicativo Bluesky Photo Division está piscando em uma versão beta

Flashs, um aplicativo de compartilhamento de fotos conectado ao X-Alternational Bluesky, lançado em uma versão beta nesta semana antes de desaparecer da loja de testes por causa do que seu desenvolvedor disse que eram dificuldades técnicas.

Programador Flash Sebastian Vogelsang UA Bluesky Post Que a equipe de engenharia da Apple trabalha para reparar. A Apple não respondeu imediatamente Uma empresa rápidaSolicitação de comentário.

Flashs, que foi descoberto no mês passado, suporta fotos de até quatro fotos e vídeos até um minuto. Os itens postados nos flashes também aparecerão no Bluesky. Os comentários dos usuários do Bluesky nas postagens aparecerão nos flashes.

Os flashes podem ser atraentes para os usuários que desejam se afastar do metacoossistema das mídias sociais e de outras grandes plataformas tecnológicas. A maneira de fazer isso, muitos acreditam, é através de ecossistemas abertos nas mídias sociais. Dessa forma, nenhuma pessoa pode controlá -lo. Bluesky, que foi construído em um código aberto no protocolo, decolou porque parecia que mais e mais pessoas estavam assustadas com a transição de Musk para a lei política. Até agora, Bluesky coletou quase 31 milhões de usuários.

Milhares de testadores curiosos ocorreram para experimentar a alternativa do Instagram a Vogelsang. TechCrunch Ele relatou que 3.500 usuários foram relatados para flashes na primeira hora antes do fechamento.

