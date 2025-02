O Astro Bot vence o jogo do ano | Prêmios de cubos

O Astro Bot da equipe ASOBI levou para casa cinco grandes prêmios no Dice Awards, incluindo Game Of The.

O jogo, que a Sony disse na noite passada vendeu 1,5 milhão de cópias, também ganhou prêmios por realizações extraordinárias em animação, extraordinária conquista técnica, jogo familiar do ano, realizações extraordinárias no design de jogos.

O programador de jogos solo também levou para casa três prêmios principais durante a noite, incluindo prêmios para o jogo de estratégia/simulação do ano, uma conquista extraordinária para um jogo independente e um jogo móvel do ano para jogar para a construção do deck de Roguelika, Balatro ( quais cinco milhões de cópias vendidas).

A assembléia com estrelas composta por membros da indústria de entretenimento interativa se reuniu no Aria Resort & Casino para o 28º prêmio anual (o grupo escreve dados).

O apresentador da Academia de Artes e Ciências Interativas (AIAs), os prêmios celebraram desenvolvedores e estudos que desenvolveram os videogames mais difundidos do ano. Os indicados e finalistas determinam seus membros em mais de 30.000 compostos por profissionais do setor. Os prêmios foram apresentados em 23 categorias, comemorando realizações em tecnologia, arte, animação, história e som.

Programador de jogo sueco Os estúdios de jogos Arrowhead também foram elogiados pelos membros da Academia por seu trabalho no Hellders 2 (que vendeu 12 milhões e Internet e Internet no jogo do ano.

A MachineGames recebeu três prêmios por Indiana Jones e o Grande Círculo, ganhando prêmios por realizações características extraordinárias, conquistas extraordinárias em histórias e jogos aventureiros do ano.

O Gamescience recebeu uma conquista extraordinária na Art Direct for Black Myth: Wukonong, enquanto o Atlus Studio Zero levou o jogo em casa do papel do ano para uma metáfora: Refantasio.

A noite não apenas comemorou os jogos, mas também comemoraram dois líderes incríveis na indústria. Don James, líder e Fundação Stone do legado da Nintendo da América, recebeu um prêmio de conquista vitalícia por sua contribuição para a indústria de jogos, desde seu trabalho fundamental na Nintendo até suas paixões na Fundação Infantil da Starlight.

A AIAS também homenageou Ted Price, presidente e fundador da Insomniac Games, com o prêmio Hall of Fame por sua contribuição para o desenvolvimento de jogos, incluindo os principais jogos Insomniac por três décadas e defendeu os direitos de um criador de videogames.

Os desenvolvedores de jogos e profissionais da indústria de todo o mundo participam da 28ª cerimônia anual do prêmio de dados foi realizada em 13 de fevereiro no Aria Resort & Casino. O evento foi engolido ao vivo pelo parceiro de mídia IGN, e o apresentador do apresentador Greg Miller, da Kinda Funny e Stella Chung, reunindo a comunidade de jogos no jantar de celebração.

A lista completa de vencedores com o 28º Dice Awards anual está disponível abaixo e no site oficial do AIAS.

Realização extraordinária em animação

Astro Bot

Realização extraordinária em uma direção artística

Mito Negro: Wukong

Extraordinária conquista em caráter

Indiana Jones e The Great Circle – Dr. Henry “Indiana” Jones

Realização extraordinária na composição musical original

Hellders 2

Realização extraordinária no design de áudio

Hellders 2

Uma conquista extraordinária na história

Indiana Jones e o Grande Círculo

Extraordinária Realização Técnica

Astro Bot

Jogo de ação do ano

Hellders 2

Jogo aventureiro do ano

Indiana Jones e o Grande Círculo

Jogo da família do ano

Astro Bot

Jogo de combate do ano

Tekken 8

Jogo de corrida do ano

F1 24

Jogando o papel no ano

Metáfora: Oprtnation

Jogo esportivo do ano

MLB Show 24

Jogo de estratégia/simulação do ano

Balatro

Jogo da Internet do ano

Hellders 2

Realidade de imersão da conquista técnica

Starship Home

Realidade imersiva do jogo do ano

Batman: Arkham Shadow

Realização extraordinária para um jogo independente

Balatro

Jogo móvel do ano

Balatro

Excelente conquista no design dos jogos

Astro Bot

Realizações excelentes na direção do jogo

Bem animal

O jogo do ano

Astro Bot