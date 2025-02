O chatgpt da OpenAI explode para 400m por semana, com o GPT-5 no caminho

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Openai’s Chatgpt superou 400 milhões por semana usuários ativosUm ponto de virada que enfatiza o crescente alcance da empresa e no mercado de consumidores e negócios, de acordo com quinta -feira no X Post do principal oficial de operações Brad Lightcap.

A disseminação rápida vem quando o Openii enfrenta uma competição aprimorada de rivais como Elon Musk Xai e China DeepseekAmbos lançaram recentemente modelos de grande sucesso com o objetivo de interferir no domínio da abertura. No entanto, o Openi viu uma atração significativa no setor de negócios, com mais de dois milhões de empresas que agora usam o ChatGPT no trabalho – dobrado desde setembro de 2024.

“O ChatGPT atravessou recentemente o WAU de 400m, nos sentimos muito felizes em servir 5% do mundo toda semana”, escreveu Lightcap. Ele também observou que o uso de Openii Modelo de explicação da API cresceu cinco vezes desde o início dele O3 Mini Modelque foi projetado para melhorar conclusões lógicas e problemas estruturados de resolver problemas.

Ai transforma o post: 2 milhões de empresas agora confiam no chatgpt

Atacar a adoção da empresa é uma confirmação fundamental da estratégia do Openia para o posicionamento do ChatGPT como não apenas chatbot para consultas ocasionais, mas como uma ferramenta séria para a produtividade para as empresas. Empresas gostam Morgan Stanley,,, Uber e T-Mobile Eles integraram os modelos OpenAI em seus fluxos de trabalho, usando a IA para gerar relatórios, automação do serviço do usuário e simplificar a tomada de decisões.

É significativo que o progresso do OpenII ocorra no meio de uma supervisão aumentada sobre o papel da IA ​​generativa em aplicativos críticos de negócios. A empresa garantiu recentemente seu primeiro cliente da agência federal, USAIDque é aplicado Chatgpt Enterprise Para reduzir cargas administrativas e simplificar parcerias, de acordo com FedScoop. A expansão para contratos estaduais sugere que o Openi consegue se mover com obstáculos regulatórios que diminuíram a adoção da IA ​​nas instituições do setor público.

Ao mesmo tempo, o Openi aprofunda sua presença no Japão através de um Investimento comum Com Softbank, chamado SB Openii Japan. A parceria, que inclui investimentos anuais de US $ 3 bilhões do SoftBank, visa integrar a tecnologia Openi nas principais empresas japonesas, com implementação inicial em seu próprio Softbank Softbank, incluindo ramo de semicondutores Mão e uma plataforma digital para pagar Tela de tela.

GPT-5 vem: Openii é o seguinte salto em inteligência artificial

A LightCap também descobriu que a abertura para o lançamento do GPT-4 é preparada. e GPT-5, com o último configurado para conectar os modelos GPT e O-Series a um sistema mais forte.

“Em breve, traremos o GPT-4.5 e o GPT-5 para conversar e API, com o GPT-5 ilimitado para usuários gratuitos (além de usuários podem ser lançados em inteligência ainda mais alta)”, escreveu ele.

Esse movimento sinaliza a ambição do OpenAI de consolidar sua oferta de IA em um modelo exclusivo que também pode lidar com tarefas de IA em geral e aplicativos especializados com base no raciocínio.

Ao integrar as possibilidades de seus principais modelos de GPT com uma solução estruturada para o problema da série O, o Openi está apostando que ele o abordará com um modelo como regra de que ele lhe dará uma vantagem competitiva sobre os rivais que ainda se separam da sua oferta de IA .

O tempo de liberação do GPT-5 é especialmente crítico. A Musk’s Xai apresentou recentemente a Grok 3, um modelo que a empresa reivindica superar o Openai GPT-4O em certos padrões, incluindo matemática, ciência e codificação. Enquanto isso, o rápido aumento de Deepseek na China acrescentou pressão sobre a abertura para manter sua liderança na sofisticação e acessibilidade da IA.

Guerras da IA: Openii, Xai e Deepseek Battle for Domination Global

A extensão Openi ocorre no momento da concorrência feroz no setor de IA, e as empresas rivais estão em execução para garantir uma participação de mercado em aplicativos de consumidores e negócios.

Musk, que enfrentou o Openi antes de sair de 2018, estava alto em termos de preocupação com o movimento da empresa de acordo com o modelo de lucro. Um bilionário lançou recentemente Oferta de US $ 97 bilhões Para assumir o controle do Open, o movimento que foi Rejeitado rapidamente pelo comitê do comitê. Desde então, o OpenAI se posicionou como líder na implementação da IA ​​corporativa, e o suporte da Microsoft também fornece estabilidade financeira e infraestrutura nublada.

Enquanto isso, a Deepseek interrompeu o mercado com modelos de IA baratos de código aberto que ganharam atração, especialmente entre os programadores do modelo de cautela do preço do Openai. A empresa chinesa alegou que ela treinou seu modelo mais recente por menos de US $ 6 milhões – o que é menor do que o que o OpenAi e Xai gastam em sistemas comparáveis.

O que se segue para o Openi? Futura IA nos negócios e além

Openi -essas mais recentes métricas de usuário sugerem que a empresa ainda está se expandindo em um clipe rápido, apesar da competição festiva. O salto de 300 milhões para 400 milhões de usuários ativos em apenas três meses indica que a demanda por ferramentas com a IA Drive ainda aumenta, e as empresas estão cada vez mais integrando -as em seus assuntos diários.

Iniciando Gpt-5 Será um teste importante a capacidade da OpenAI de manter sua liderança na IA. Se o modelo fizer promessas de maior capacidade de explicação, melhor personalização e melhor eficiência, poderá fortalecer a posição de abertura como provedor de serviços para consumidores e aplicativos.

No entanto, com almíscar Xai,,, Deepseek e Google’s Gêmeos Modelos que jogam para domínio não podem se dar ao luxo de desacelerar. Nos 12 meses seguintes, é provável que eles determinem se o líder indiscutível na IA generativa ou no novo jogador atrapalhará o equilíbrio de força na inteligência artificial.