O chefe do CFPB está se preparando para uma possível demissão após o retorno de Trump

O diretor do Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor, Rohit Chopra, tem estado à espera de um telefonema, uma carta, um e-mail, uma mensagem de texto – qualquer coisa, na verdade – da administração Trump para dizer se será despedido.

Afinal, Chopra foi nomeado pela administração Biden. Ele é aliado da senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, um dos alvos favoritos do presidente Donald Trump. Chopra já arrumou seu escritório a poucos quarteirões da Casa Branca. A foto dele não está mais pendurada no saguão.

Mas na quarta-feira, Chopra continua sendo um dos principais reguladores do governo Biden, ainda em atividade enquanto Trump limpa a casa. Isso é de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação de Chopra, que insistiu no anonimato para descrever sua situação. Claro, foi Trump quem escolheu Chopra como o democrata na Comissão Federal de Comércio durante o seu primeiro mandato.

Para um presidente que assumiu o cargo com planos agressivos para remodelar Washington, Trump não parece ter comunicado totalmente o que pretende da agência de Chopra. Sob sua liderança, a agência abordou taxas de lixolimitado penalidades por excedere eliminou a dívida médica da pontuação de crédito das pessoas. A sua presença contínua no cargo pode revelar como o desejo de Trump de agir rapidamente para assumir o controlo do governo pode levar a alguns lapsos, mas também ao desafio de casar plenamente o populismo de Trump com os seus apelos pró-empresariais à desregulamentação.

Allison Preiss, porta-voz do CFPB, não quis comentar sobre a situação do trabalho de Chopra. Funcionários da Casa Branca não responderam a perguntas sobre seu status.

Como candidato, Trump prometeu limitar os juros sobre dívidas de cartão de crédito, e o gabinete tem trabalhado privadamente na questão se o presidente quiser cumprir a sua promessa.

“Enquanto os trabalhadores americanos se recuperam, iremos limitar temporariamente as taxas de juros dos cartões de crédito”, disse Trump num comício em setembro. “Vamos limitar isso a cerca de 10%. Não podemos deixá-los ganhar 25% e 30%”.

Por lei, Chopra cumpre um mandato de cinco anos, o que significa que pode permanecer como diretor do CFPB. Mas ele declarou publicamente que deixaria o cargo se o presidente lhe pedisse.

O CFPB sob Chopra gerou controvérsia com grandes bancos e outras empresas que consideram as suas ações demasiado agressivas. O presidente e CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse na conferência da American Bankers Association que era hora de contra-atacar os reguladores, dizendo sobre Chopra, de acordo com o Yahoo News: “Rohit é um cara muito inteligente que tem uma grande falha, que eu disse a ele pessoalmente , e isso é usar seu cérebro para justificar o que você já pensa.”

Trump fez da flexibilização das regulamentações governamentais uma das suas pedras angulares para o crescimento, o que significa que poderá ter de escolher entre as suas promessas às empresas e o seu compromisso declarado de reduzir os custos para as famílias trabalhadoras.

O CFPB tem várias regras pendentes relativas às restrições aos corretores de dados que vendem informações pessoais, como números de Seguro Social e números de telefone. Apela também à proibição de contratos que possam causar a perda de acesso aos serviços financeiros devido a declarações políticas. Enquanto isso, o CFPB está considerando uma ação legal contra a Meta, revelou a empresa de Mark Zuckerberg. Ela também emitiu uma ordem de monitoramento em dezembroGoogle Payment Corp.porque cada vez mais transações financeiras passam pelos telefones das pessoas.

—Josh Boak, Associated Press

