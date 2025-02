O comerciante Joe emite outro recall sobre o risco de material estranho, desta vez em sua pélvis orgânica açaí

Na sexta -feira, o comerciante Joe emitiu um recall em outro produto: suas tigelas de açaí orgânicas congeladas. A notificação da revogação foi publicada em Site da empresaExplicando o recall foi devido ao risco de plástico dentro de uma refeição congelada.

“De uma grande cautela, rejeite a tigela orgânica do Trader Joe Açai, pois o produto pode conter materiais estrangeiros (plástico) ou devolvê -los à loja do seu comerciante Joe para um retorno completo”, diz a mensagem.

Notificações também foram observadas em Joea Merchant Location.

Embora o comerciante Joe tenha removido voluntariamente o produto das prateleiras, o recall ainda não havia chegado à administração de alimentos e medicamentos. A partir de segunda -feira de manhã, o FDA não listou o item em sua lista de itens recém -descobertos.

Na semana passada, outro recall dos comerciantes de sucesso de Joe. Vários canhões de atum podem ser lembrados devido ao risco de botulismo. “Os frutos do mar de três uniões tomaram a decisão de se lembrar voluntariamente de uma seleção de produtos de venda de atum-venda sob a marca Genovo®, Van Camp’s®, Heb e Trader Joe”, afirma o anúncio da FDA.

Ele continuou: “Este recall voluntário não existe na abundância de cautela após a notificação de nosso fornecedor de que a placa de tração ‘fácil aberta’ pode incentivar produtos limitados que encontraram a produção de falhas de produção que podem ameaçar a integridade do selo do produto (especialmente Com o tempo), causando -o, fazendo vazar ou pior, o clostidium botulinum contaminado, uma forma potencialmente fatal de intoxicação alimentar. “

2024, Joe Merchant foi atormentado por um número recorde de recalls. Vários objetos congelados eram considerados incertos sobre plástico estranho ou outros materiais, como o metal, que se escondem nas refeições. Alguns clientes reclamaram que haviam encontrado pedras em uma refeição de pilaf de arroz. A empresa lembrou -se de problemas com Listeria, Salmonella e muito mais.

Os produtos foram vendidos sob o comerciante de marca própria Joe, o que causou preocupação com as medidas para reduzir o custo da marca. A empresa já se recusou a responder Uma empresa rápida Perguntas sobre um grande número de recalls.

Fonte