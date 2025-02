O confronto do Google/Epic Games App Store vai para o recorrente | Deanbeat

Nesta semana, raramente espiamos o mundo do partido de Antitrustovsky e sua implementação na indústria de jogos. O Google atrai sua perda no julgamento antitruste, pois os jogos épicos convenceram o tribunal federal de que o Google atuava ilegalmente como monopolista em restringir o acesso épico aos usuários do Android.

Agora, o Google assumiu o caso do tribunal de um recorrente americano e está tentando obter os medicamentos que os jogos épicos jogaram fora. Dois lados reivindicados perante o Conselho de três juízes federais em São Francisco.

O caso começou já em 2020, quando a Epic Games entrou com ações contra a Apple e o Google no mesmo dia, depois de remover o Fortnite de suas lojas, depois que a Epic tentou permitir que os usuários baixassem o Fortnite ou a compra de produtos Fortnite através de seus smartphones Apple e Google, baseados em baseados em Apple e Google diretamente dentro do aplicativo Epic Games. A Apple conquistou um processo por antitrustov enquanto o Google perdeu.

Eu também tive a oportunidade de ouvir desenvolvedores do Google O programador do desenvolvedor Esta semana, enquanto falavam sobre os argumentos que tinham sobre medicamentos e que poderiam prejudicar seus negócios. Foi uma rara oportunidade de ouvir de algumas partes – partidários em nome do Google – expressar suas opiniões, conforme descrito em detalhes em Carta de Amicus enviado a favor do Google. O Google também enfrenta remédios graves para implementação da implementação em um processo pelo Google da Antitrust. Eles notaram algo que a Apple e o Google aumentaram várias vezes – que preocupações de segurança significam que a Epic não deve facilmente “carregar ultimamente” o Fortnite nos telefones do usuário porque ele introduziu riscos de segurança. Epic afirmou que sua segurança estava bem e isso foi uma tentativa de criar atrito ou impedir que os usuários desvios da Google Play Store.

A Epic Games Store aciona um terceiro jogo para celular.

Caso acredito que a Apple tenha conquistado parcialmente contra a Epic Games porque era uma empresa monolítica. A Apple poderia decidir suas próprias políticas para seu ofício e também implementar as regras sobre os telefones que ele traz. O Google, no entanto, não tinha esse controle sobre todo o ecossistema. Em vez disso, ele teve que convencer os fabricantes de telefones como a Samsung a adotar o Android e usar a Google Play Store. Mas ele invadiu os problemas antitruste com o verdadeiro traço de evidência.

A Epic Games afirmou que o Google pagou a Samsung para tornar o Google Play Store uma loja padrão em telefones Samsung e outros, como a Epic Games Store. Os jogos epsianos chamaram testemunhas que eram ex -funcionários do Google e confirmaram que era a intenção do Google assinar esses contratos. Como o Google pagou que o épico e outros permanecem nos smartphones Android e isso provavelmente prejudicou os consumidores na forma de preços mais altos, o júri revelou que o Google violava a lei antitruste.

Ouvi os argumentos em frente a um tribunal através de uma transmissão ao vivo. Três juízes ouviram argumentos de ambos os lados por duas horas e sugeriram que pareciam céticos quanto à atração do Google.

A Epic Games alegou que o Google monopolizava a maneira como o consumidor havia acessado e pagou pedidos em dispositivos Android. Em 2023, o júri concluiu que o Google bloqueou ilegalmente a concorrência, e o juiz ordenou que ele mudasse a loja do Google Play. O Google é atraente. Enquanto isso, a Epic Games perdeu todas as suas reivindicações contra a Apple em um caso de antatruste semelhante, vencendo apenas uma coisa à direita para os desenvolvedores anunciarem preços mais baixos em lojas de aplicativos alternativos em seus aplicativos da App Store. O Google concordou em pagar aos consumidores US $ 700 milhões e fazer alterações na resposta a uma ação judicial do advogado geral da prática de playground.

A advogada americana de Hogan Lovells, Jessica Ellsworth, representou o Google. Ela alegou que a vitória da Apple contra os jogos Epic deveria ter o resultado oposto no Google Case.

Jessica Ellsworth disse aos concorrentes ferozes do Google e da Apple e que deve ser levada em consideração quando a Epic Games alegar que eles são monopolistas. Ela alegou que a App Store da Apple, a Google Play Store e outras lojas Android competem por transações de jogos para celular no mercado, o que é basicamente competitivo. E ela notou que a Apple venceu enquanto o Google perdeu.

“Você não pode simplesmente perder um problema que é completamente controverso e depois finja que isso não aconteceu e tenta alcançar um resultado diferente contra outro oponente”, disse Ellsworth, implicando que Epic fez quando perdeu quando perdeu a maçã, então venceu contra o Google. O debate concentrou -se em saber se o caso da Apple foi “excluído”, onde a vitória da Apple contra o Epic deve impedir uma vitória épica sobre o Google. Um juiz perguntou a Ellsworth se ele acreditava que o outro julgamento não deveria ter acontecido.

Ellsworth também alegou que o juiz James Donato não conseguiu enviar um júri sobre o que era necessário para provar que os réus gerenciam vendas após a venda, enquanto diziam que o júri da Apple recebeu essas instruções.

“Os mesmos produtos devem estar sujeitos à mesma estrutura legal de controle”, disse ela.

A juíza Danielle Jo Forrest disse que todos os casos precisavam ficar sozinhos. No caso da Apple, o Google afirmou que o juiz havia dito ao júri para determinar qual era o mercado relevante para a implementação da implementação antitruste. O Google assumiu que, se ele fosse enviado em seu caso, o júri determinaria da mesma forma que o Google não tinha monopólio no mercado relevante. O juiz perguntou se um erro instrutivo foi o motivo da conclusão do júri.

“O que dizemos é que o júri não recebe instruções apropriadas sobre o que o padrão é encontrar mais tarde, para que não tenha sido abordado adequadamente, é assumido prejudicial”, disse Ellsworth, advogado do Google. “Sabemos que foi prejudicial aqui porque era o mesmo elemento das reivindicações antitruste. Essa é a razão pela qual os mercados propostos da Epic, essa abordagem de força, tiveram sucesso no caso da Apple”.

O juiz respondeu que era um princípio abrangente antitruste que você leva todos os casos aos seus fatos. E há “fatos claros entre o mundo do Android e o mundo da Apple”.

O juiz Gabriel Sanchez também disse que tinha um argumento pelo fato de as empresas estarem de alguma forma na mesma posição, embora a Apple crie telefones enquanto o Google cria software.

A juíza do círculo mais velho Margaret McKeown respondeu: “Só porque eles são jogadores no mesmo mercado não significa que um caso da Apple esteja aqui”.

Gary Bornstein, um painel de equipe em Cravathu, Swaine & Moore, falou de jogos épicos. O advogado enfatizou as diferenças entre os telefones da Apple e o modelo de negócios do Google, onde ele não vendeu dispositivos, mas realizou transações com um Samsung semelhante.

“O problema é um atraso contínuo em trazer alívio ao mercado que sofreu um comportamento anticônico na maioria das décadas”, disse Bornstein. “Enviando de volta ao Tribunal Distrital para realizar a tarefa da lição de casa para escrever a opinião, é completamente desnecessário. Meu amigo também comentou que há um problema aqui, porque não temos descobertas sobre a definição de mercado e as descobertas sobre os efeitos competitivos do Tribunal Distrital, como fizemos no caso da Apple, o suficiente para que este Tribunal avalie. E cito bem a decisão sobre a responsabilidade, o júri decide o tempo todo em casos antitruste. Não há razão para que este Tribunal seja necessário “para revisar a decisão sobre responsabilidade.

Ele disse que não havia inconsistência entre dois casos porque havia mercados sobrepostos. A Apple controla tudo, desde a criação do telefone até a criação da App Store. O Google não gerencia todo o ecossistema, e os consumidores se comportam sob uma estrutura diferente com o Android.

“Para excluir, o que é realmente um contexto em que essa questão é apresentada ao tribunal, deve haver uma inconsistência real; portanto, dois resultados não podem ser corretos ao mesmo tempo”, disse Bornstein. “Isso não é verdade aqui. Você pode ter mercados sobrepostos, mesmo que alguém aceite, apenas hipoteticamente por um momento, que a descoberta no épico vs. Apple sobre a natureza do mercado é levada a pedra, isso não o impediria porque Não estaria de acordo com a existência do mercado encontrado pelo júri.

Bornstein desafiou o Google quando alegou que as mudanças que Donato havia ordenado resultariam em grandes danos à privacidade e segurança dos usuários. O diretor executivo da Epic Games Tim Sweeney chamou 15 etapas necessárias para o upload lateral do Fortnit no telefone Android “Scary Telas”.

A Microsoft entrou brevemente em apoio aos jogos épicos, bem como à Comissão Federal de Comércio. David Lawrence, diretor de política do Departamento de Anti -Titraust, o Ministério da Justiça dos EUA, argumentou em apoio ao apoio à vitória épica.

“Os tribunais distritais têm um amplo poder e discrição para produzir medicamentos para monopolizar e, quando a lei é violada, a droga deve restaurar a concorrência. Hoje estamos mais preocupados com o fato de os argumentos do Google ameaçarem esses princípios. Gostaríamos de convidar este Tribunal a não adotar limitações categóricas sugeridas aqui por um representante da reabilitação dos tribunais ambientais “, disse Lawrence.” à lei para devolver a competição a mercados monopolizados.

Lawrence disse: “Temos um comportamento ilegal que afetou o ponto de vendas, se os estoques competitivos do aplicativo pré -carregados em telefones Android. Esses telefones Android estão nas mãos de milhões, o intervencionista é armazenado diretamente sob o telefone sem que o usuário seja Comunique -se com os pontos de vendas de uma maneira realmente intervencionista. o mercado para a concorrência.

O tribunal de apelação deve julgar este ano e provavelmente reclamará com a Suprema Corte dos EUA.