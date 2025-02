O congelamento repentino de Trump ao lado da ajuda joga um trabalho humanitário no caos

O congelamento da administração de Trump no lado da ajuda deixou organizações humanitárias em um idiota, interrompendo os serviços de resgate e em perigo do futuro do setor. Mesmo que as organizações encontrem maneiras de continuar seu trabalho, os especialistas dizem que a medida coloca a reputação global dos Estados Unidos.

Administração Trump anunciado Na semana passada, congelando e sem precedentes congelando em ajuda externa. Isso interrompe bilhões de dólares: em Ano fiscal de 2022 (Números relatados recentemente), os EUA prometeram US $ 70,3 bilhões em ajuda humanitária e o outro lado do “paz, segurança e desenvolvimento econômico”.

Embora o secretário de estado Marco Rubio tenha emitido um renúncia Para serviços de resgate, Alex de Waal, diretor executivo da World Peace Foundation, diz que a definição do que é calculada porque esse tipo de ajuda não está claro. Os próprios trabalhadores humanitários dizem que ainda existem poucas diretrizes ou clareza sobre quais organizações são qualificadas e se essa permissão é substituída por cartas das suspensões que receberam.

Também não está claro se a renúncia abrange coisas como a coleta de dados ou sistemas de informação que permitem que você trabalhe em ajuda de resgate para funcionar efetivamente. Sistemas de alerta precoce da fome site Por exemplo, liderado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), não está disponível após o anúncio. “A coleta de dados pode não ser vista como o resgate da vida, mas é como dizer ao seu médico”, você pode aplicar remédios, mas não pode fazer um diagnóstico “, diz De Waal.

Trabalho humanitário no Sudão, Uganda e outros países pararam

O congelamento se aplica não apenas a novos contratos, mas também dos contratos atuais – incluindo aqueles com governos estrangeiros, que podem ser considerados contratos. De Waal diz que significa que é uma violação do contrato e ilegal. Isso também significa que as organizações humanitárias estão preocupadas com o fato de não compensarem o trabalho que já foram contratadas.

Enquanto eles, o Departamento de Estado ou a USAID emite várias diretrizes, “precisamos continuar assumindo que nossas atividades serão suspensas”, diz um trabalhador sênior que trabalha em países, incluindo Sudão, Uganda e Somália. “E isso se aplica a quase tudo (organizações não governamentais internacionais ou ingios)”.

O impacto para as pessoas nesses países já é devastador. No Sudão, essa organização de trabalho administra centros para bebês e crianças nutridas, para as quais são necessários cuidados de 24 horas. “Você precisa fechar esses centros de alimentação imediatamente significa que seu bebê morrerá em poucas horas”, dizem eles.

Em Uganda, a organização lidera os centros de recepção e refugiados de trânsito provenientes de Kong. Na semana passada, uma cidade no Congo Goma caiu nas forças rebeldesIntrodução Ainda mais violência e insegurança. Isso significa que o número de refugiados que entram em Uganda está aumentando, mas com o fechamento desses centros – que fornecem serviços, abrigo e serviços organizacionais – eles ficam sem apoio.

“Então você começa a tocar isso – o que mais e mais pessoas parecem vir todos os dias por causa da violência que acontece no Congo, e continua que ninguém realmente organiza os recém -chegados?” Diz um assistente sênior para ajudar. “Você pode imaginar que isso levará à constante escassez de recursos no terreno, e então o conflito e a violência seguirão quando não houver ordens lá, e mais e mais pessoas (haverá) à beira da fome”.

Risco para todo o setor humanitário

Alguns grupos, especialmente se tiverem financiamento privado, poderão continuar seu trabalho durante esse congelamento. Para o assistente de ajuda que falou Uma empresa rápidaEmbora o risco seja grande demais para sua organização média. A continuação de seu trabalho pode resultar em milhões de dólares do custo descoberto e sem acreditar que o governo dos EUA os compensará.

Eles já têm medo de ter essas despesas devido a detalhes como as leis trabalhistas sudanesas, pelas quais seis meses são necessários para notificar os funcionários antes que seus contratos sejam quebrados. Isso significa que, mesmo que a organização interrompa imediatamente seu trabalho, ainda precisará pagar centenas de trabalhadores em primeiro lugar por seis meses de emprego. “Se este é um custo de dois milhões de dólares revelado – apenas para o Sudão, para não mencionar (outros países que trabalhamos) – passaremos”, diz o trabalhador. “Como quase todos os artistas de Ingo e USAID”.

Embora ainda existam muitas incógnitas no meio do caos, um trabalhador sênior de ajuda notou que doações de organizações que realizam trabalho humanitário podem ser essenciais para permitir que eles continuassem seus serviços. Eles também defenderam a pressão sobre o Congresso e os funcionários eleitos “dizem que está inconsciente, não é isso que somos e não queremos ver que isso está acontecendo”.

Destrutivo para a segurança nacional dos EUA

Além de estradas humanas aterrorizantes e imediatas e o risco do trabalho humanitário como um todo, o congelamento também ameaça as relações internacionais e a segurança nacional. Muitas administrações americanas viram assistência estrangeira como uma questão de segurança nacional, diz De Waal, e mesmo que o financiamento seja devolvido novamente, congelando “basicamente enviou enormes ondas de choque” através do mundo dos aliados americanos.

Isso ocorre porque a reputação agora atingiu. “É claro o telégrafo que os Estados Unidos não são um parceiro confiável. Não é uma entidade em que você pode confiar ou depender de uma boa palavra “, diz Hilary Matfess, professor assistente da Escola de Estudos Internacionais de Denver Josef Korbel.” forças.

Isso poderia incentivar sentimentos anti-americanos e muito mais. Sem os Estados Unidos que fornecem a ajuda necessária em todo o mundo, haverá um vácuo que outros países podem procurar estrategicamente. “Se você é a Rússia ou a China agora, você só precisa estar sentado para ver os Estados Unidos estar tão dispostos a sacrificar a reputação que foi construída através de seus programas de ajuda”, diz Matfess, acrescentando -o da política na perspectiva Política, isso, isso Ela era como os EUA -um “atirando na perna”.

Lutando contra a influência de forças crescentes como a Rússia e a China, diz Matfess, “alianças globais em parte crescente e duplicação de parcerias com base na ideia de que podemos fazer o bem no mundo. A abordagem americana às relações externas é” assediar “seu caminho Ao manter a influência, ele observa, embora diga que não tem “muita fé no que poderia fazer”.

De Waal é a ação do lado congelante da ajuda “completamente imprudente e imprudente”. Ele diz que o movimento só faz sentido no contexto de uma reinicialização completa da estratégia americana. (O objetivo deste relançamento pode estar mudando completamente o acesso do país à assistência estrangeira; o congelamento fazia parte da ordem diária de Trump “America First”, e o memorando no Departamento de Estado observou que ele arruinaria nos próximos meses para Decida se deve decidir decidir se deve decidir se deve decidir se deve decidir se deve decidir se deve decidir “continuará, mudará ou abolirá programas”.

“Mas no momento entre a pressão dos botões iniciantes”, diz De Waal, “isso pode acontecer devastador terrível”.

