O Crunchbase AI pode prever o sucesso de começar com 95% de precisão – isso mudará?

Shard Ele deixará suas raízes como provedor de dados histórico para se tornar um mecanismo de previsão da AI que prevê rodadas, aquisições e trajetórias da empresa.

A empresa com sede em São Francisco anunciou hoje que reiniciará sua plataforma com modelos que podem prever futuros eventos de negócios com até 95% da precisão, apostar que a inteligência artificial basicamente transformará investidores e empresas tomam decisões em mercados privados.

“A indústria de dados históricos como a conhecemos está morta”, disse ele Jager McConnellCEO da Crunchbase, em uma entrevista à VentureBeat. “Se você é uma empresa, uma empresa de dados e tudo o que você faz são dados históricos … acho que você descobrirá que não o usa mais no futuro”.

AI perturba os dados tradicionais do mercado; Crunchbase declara um modelo antigo ‘morto’

Este movimento indica uma mudança dramática para o Crunchbase, que construiu sua reputação como banco de dados Inicie as informações ao longo de 15 anos. McConnell afirma que os provedores de dados tradicionais enfrentam uma ameaça existencial do sistema de IA que pode absorver e analisar facilmente dados históricos.

“As empresas de IA são uma ameaça existencial para as empresas de dados, não apenas as empresas de software”, disse McConnell. “Se você lidar com dados históricos, depois que seus dados entram nesses sistemas, os fatos permanecem fatos. Mesmo os dados por trás dos muros salariais acabam expirando e, depois que você o faz, seu valor desaparece porque o AIS pode instalar melhores insights combinando -os com todos as informações na internet.

Em vez de se concentrar apenas em eventos anteriores, o Crunchbase agora usa seu enorme conjunto de dados – incluindo formas de 80 milhões de usuários ativos – para antecipar futuros resultados de negócios. A IA analisa milhares de sinais para prever eventos sobre fundos, aquisições e crescimento.

Como o Crunchbase AI usa 80 milhões de usuários para prever a próxima grande startup

De acordo com Megh GautamDiretor -chefe de produtor da Crunchbase, as previsões da empresa surgem de uma combinação única de contribuições, registrando dados de fontes públicas e padrões anônimos de envolvimento dos usuários.

“A verdadeira magia que está por trás de nossa capacidade de prever o ponto de virada dos principais ciclos de vida da empresa está em nossa largura e profundidade de conhecimento incomparáveis”, disse Gautama à Venturima. “Construímos recursos que foram generalizados, não ajustados para um único conjunto de dados”.

A Companhia alega que suas previsões de fundos aumentam até 95% da precisão e 99% dos recalls no teste – o que significa que identifica corretamente a maioria das empresas que continuam a arrecadar fundos, com vários resultados falsos positivos. Para previsões de 12 meses, a precisão permanece nos “70 anos”, de acordo com McConnell.

Além de coletar fundos, o CrunchBase AI pode prever aquisições, IPO -PO, o crescimento da empresa e até a liberação potencial – embora McConnell tenha dito que algumas previsões negativas não seriam exibidas publicamente para evitar danos às empresas.

Futuro do investimento: a IA pode superar o advento das pessoas?

A mudança estratégica ocorre porque os investidores estão cada vez mais procurando sinais preditivos, não apenas dados históricos. “O problema que eles estão tentando se livrar é, o que faremos a seguir?” Disse Gautam. “Nossos usuários querem ser os primeiros no mercado”.

Olhando com antecedência, McConnell prevê que o Crunchbase se torna uma plataforma que impulsiona as decisões de investimento da AI-Voli, incluindo potencialmente os sistemas automatizados de índices de investimento e transmissão do setor de mercado privado.

“Acho que em cinco anos todos estão mortos”, alertou McConnell, referindo -se às informações tradicionais dos dados. “As forças mundiais de vendas devem entender qual será a experiência da interface … essa coisa é tão fluida que em cinco anos uma empresa de dados que não tem sobre o que estamos falando não existirá”.

As posições de transformação CrunchBase para competir diretamente diretamente aos doadores tradicionais de inteligência de mercado e no surgimento de plataformas de investimento de IA. A empresa planeja permitir que os clientes envolvam seus sinais preditivos em seus modelos, mantendo o controle de seus valiosos dados básicos.

Os analistas industriais observam que a mudança de base do Crunchbase ocorre devido ao crescente interesse no uso da IA ​​para investimento, embora muitos investidores permaneçam céticos em relação às abordagens totalmente automatizadas. O sucesso da empresa pode depender se pode manter uma alta precisão de previsão, pois é medida ao convencer os clientes a confiar em suas idéias geradas na IA.

McConnell enfatiza que o Crunchbase deseja aumentar, não substituir decisões humanas: “Basicamente, acreditamos em aumentar … os investimentos (SU) bastante subjetivos, e sua tese deve corresponder e o preço deve corresponder”.

A plataforma reencastada hoje é lançada publicamente em Crunchbase.aiMarcando o que McConnell chama de “matar tudo o que muda” na maneira como os investidores avaliam empresas privadas. Na sua opinião, o futuro não pertence àqueles que coletam mais dados, mas para aqueles que podem prever melhor o que acontecerá a seguir.