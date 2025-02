O designer por trás do hóquei faz “Super Sneakers” pronto para um escritório onde você pode correr uma maratona

O topo é uma camurça fina. O fundo da espuma é tão alto que você instintivamente bebe a bola de energia.

Você pode usá -lo descalço. Você pode correr uma maratona nela.

Eu acabei de. . . desejo. . . Não parecia um casal ortopédico.

Isso é Sequência AHN 1.1. CamurçaLance hoje por US $ 240. Embora você não tenha ouvido falar de Ahn (Marko Butics é lançado com calma em 2024), você conhece a empresa atrás dela. A Deckers possui marcas, incluindo Teva, Ugg e Hoka, que celebrou um crescimento saudável durante seu portfólio de marcas adquiridas nos últimos anos, aumentou 17% nos convés no ano passado.

(Foto: Ahn)

Ao contrário de suas marcas irmãs, Ahn abriga os Deckers para servir como um veículo em sapatos de tribunal-pense em tênis clássicos como Converse All-Stars, Adidas Stan Smiths ou Nike Air Force Ones and Dunks. Mas, em vez de borracha vulcanizada ou evo no meio, Ahn está equipado com as mesmas espumas e carbono tecnológicos altos que são encontrados em tênis avançados para o conforto maximizado.

(Foto: Ahn)

“Parece muito com um tênis clássico, como algo atemporal, é mais fácil lidar com qualquer tipo de roupa”, diz Jean-Luc Diard, um dos co-fundadores originais de hóquei que administra a inovação hoje através de Deckers. “Está embalado em todas as tecnologias mais recentes sem empurrar o rosto. Essa é a ideia toda. “

Diard, um ex -esquiador de elite que passou no design de equipamentos e calçados, liderou o desenvolvimento em Solomania até 2007, quando teve a idéia de construir um tênis de corrida máximo, mas leve, que se tornou o Hoka. (Externo Iniciou um perfil fantástico na diarda há vários anos.)

(Foto: Ahn)

Sua visão mais recente é vender um sapato judicial que é duro o suficiente para o administrativo, mas desempenho suficiente para fazer o trabalho para trabalhar na brisa. A empresa chamou esses “super tênis” e foi projetada para preencher o buraco no portfólio Deckers, ao mesmo tempo em que estabelece uma nova subcategoria de calçados.

“Uma coisa que começamos a identificar no início é o fato de que, como um grupo, não estávamos realmente envolvidos no negócio de tênis”, diz Diard. “Tivemos tênis, sapatos ocasionais, sandálias, mas não tivemos, por exemplo, um esforço significativo dedicado a tênis (tradicionais)”.

Protótipo original do HOK. (Foto: Hoka)

Ascensão do feixe de espuma

Desde que a Adidas lançou ultraboosts há uma década, um pacote de espuma grosso tem sido uma espécie de corrida de mão, ficando mais alta e mais alta como as lâminas em Razors Gillette. A era moderna dos acionadores espumosos de espuma quando os sapatos da Nike Vaporfly começaram a demolir recordes olímpicos, por volta de 2020.-começou quando os Deckers compraram um Hoka 2012. Desde então, o arco -íris de Hoka com marshmallow, Midole, tornou -se um estilo de vida agradável para muitas pessoas. Suas mesmas tecnologias de elite de espumas avançadas e placas de carbono lideradas por maratonistas nos painéis demolidos têm uma vida maior e maior para pessoas que só querem um dia mais suave caminhando para os joelhos.

A estética do sapato muda como resultado. Na última década, os duplos dobraram de altura, e o que antes parecia absurdo é mais normal, enquanto toda a indústria corre de acordo com o que o diard chama de “conforto dinâmico”. Até Jordan Brand lançou um sapato de travesseiro para andar.

(Foto: Hoka)

“Há uma lacuna na tecnologia entre a corrida e os sapatos ocasionais”, diz ele, e os consumidores que entraram nas mais recentes tecnologias em execução não estão interessados ​​em retornar. “(Eles dizem) ‘Não, está feito agora. Agora vou para a próxima geração.”

Ahn é basicamente um sapato de corrida, mas sua espuma para o substrato é ajustada para uma influência de caminhada um pouco menor, oposta, e sua placa de carbone interna é coletada em um ângulo de corrida superficial. Dos roqueiros no fundo, quando você se acostuma com a perna rolando a cada etapa, não posso negar que o par de Ahnus se tornou quase automaticamente para entrar. A base da TPU -D de aderência é superior, mesmo em superfícies molhadas (este marrom você vê você no fundo do sapato não é uma sola de borracha, é apenas uma cor -durante todo o substrato médio que é reciclado como um material) . Eles nem pegaram o topo do pé; E com apenas 200 g por peça, eles são um quarto do peso do Converse All-Star. Os sapatos são realmente um jogo de mercado de jogos de primeira linha.

“Ela é mais um modo de vida do que HOK, e então você sabe, por que não comprar Ahn em um ano?” Dierd Musies.

Mas no meu tamanho 12, as proporções de Ahn -no meio são apenas incomuns. Um colorway Anhu completamente branco está alinhado nas pernas. Com o topo de um antílop, me sinto um pouco como eu uso Mschf -ova super baby Cruzado com o vapor Allbirds. Tipo, eu sou Tom Hanks em Grande.

O diard entende as críticas, observando que, para as silhuetas tradicionalmente femininas, um pacote mais alto é um pouco mais típico. Ele diz que eles ainda estavam finamente ajustados a linguagem de design de Ahnu antes de atraí -lo para aumentar o que parece ser um processo surpreendentemente de marca do paciente que não terá como alvo uma edição ampla até a primavera de 2026.

(Foto: Ahn)

“O pior erro que você pode cometer é a configuração de pressão muito rápida e, em seguida, tem um produto que começa a Scallic que não é completamente bom, não está completamente pronto”, diz Diard. “Às vezes, apenas pequenas coisas que fazem a diferença entre sucesso e fracasso”.

Essa paciência ecoa o presidente e CEO da Deckers, Stefano Caroti, que estabelece uma fita alta para Ahn, observando que a empresa não deseja manter marcas menores como Sanuk, que ele vendeu no ano passado. “Queremos marcas que possam ser pelo menos meio bilhão de dólares”, diz Caroti. “Caso contrário, isso não vale o esforço, já que temos dois selos que são mais de 2 bilhões com o potencial de serem marcas verdadeiramente multi -milhões de dólares”.

“A construção de uma marca zero não é tão fácil quanto encontrar algo que já está atuando, e éramos bons em impulsionar as marcas, construindo marcas que já tinham DNA”, continua ele. “Vamos ver se somos. . . Tenha escalabilidade e conhecimento para fazê -lo. Temos sorte de ter tempo. “

(Fotos: ugg, teva, hoka)

Admito, no entanto, carregando Anhus por uma semana, meus gostos estão se adaptando lentamente às suas proporções, e talvez minhas críticas pareçam arcaicas em alguns anos. Afinal, vivemos em um tempo de grande papel. E todo o portfólio de convés aceita uma espuma mais espessa para incentivar a abordagem de gênero para categorias de sapatos tradicionais (e até cansados?). “Através das marcas do nosso grupo, você verá muitas, muitas evolução nessa direção”, diz Diard. De Teva Avententrail (Sandália saindo da estrada) para Hoka Speed ​​Loafer (Um sapato esportivo para um vestido que vendeu o julgamento em alguns minutos) Ugg Tasman (todo o tempo confortável).

“Acho que esses híbridos criarão (novos) segmentos para nossos negócios”, diz Caroti. “O importante é que você permaneça fiel às suas raízes e continue sendo uma marca de DNA fiel. No momento em que você tenta ser alguém que não é, algo que não é, o consumidor cheira imediatamente. “

Fonte